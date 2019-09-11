Песков: Путин не смотрел фильм Дудя о теракте в Беслане

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смотрел фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане, а президент России Владимир Путин – нет.

Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил: «Я смотрел, президент – нет».

При этом он воздержался от оценки этого фильма в рамках конференц-колла, так как считает, что «не совсем правильно» говорить в рамках данного формата «о каких-то личных выводах и личных восприятиях», передает РИА «Новости».

Отвечая на уточняющий вопрос о том, интересуется ли президент темой Беслана, представитель Кремля сказал: «Эта тема, которая касается нашей страны, всего нашего народа, и так всегда будет».

Также Песков прокомментировал заявление Дудя о наличии политических проблем в России. Об этом он сказал во вторник на вручении премии «Человек года» журнала GQ, где стал одним из лауреатов.

«Мы с должным уважением относимся ко всем премиям, в том числе и к этой, но мы не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий. Тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общие настроения. Полагаем, что это было бы неверно и ошибочно. Хотя определенные точки зрения известны, мы видим, фиксируем, все принимаем во внимание», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что ассоциировать подобные заявления с общим настроем общества было бы «непрофессионально».

«У тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументировано могут разбить эти тезисы», – заключил Песков.

Напомним, в результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1 тыс. 200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 – дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 – дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как, будучи корреспондентом «Вестей», стала свидетелем взрывов в школе Беслана.

Между тем журналист, телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал представителей оппозиции за «дикую чушь о Беслане». По его словам, на самом деле они не хотят знать правду о трагедиях семей, подлости террористов и героизме тех, кто освобождал заложников.