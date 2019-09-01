Соловьев раскритиковал «взбесившихся оппов» за «дикую чушь» о Беслане

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев раскритиковал представителей оппозиции за «дикую чушь о Беслане». По его словам, на самом деле они не хотят знать правду о трагедиях семей, подлости террористов и героизме тех, кто освобождал заложников.

«Читаю дикую чушь о Беслане от всяких оппов и просто желваки ходят. Откуда они повылезали все эти мрази «с хорошими лицами»? Понимаю, что надо ответить, но не им. Эти не хотят знать правду. Им важно Россию дерьмом измазать», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

«Поэтому надо даже не отвечать, а рассказать еще раз, как это делали каждый год уже 15 лет. О страшной трагедии семей потерявших детей, о чудовищной подлости террористов и о потрясающем героизме наших воинов, которые ценой своей жизни спасали заложников. Своими телами прикрывая выбегающих детей», – подчеркнул журналист.

«Вечная память героям. Вечная память погибшим деткам и взрослым. Невозможно представить себе, через какой ад прошли выжившие», – добавил он.

Соловьев также сообщил, что в эфире радиостанции «Вести ФМ» во вторник будет проведен анализ операции по спасению заложников, в том числе с учетом мировой практики и теории, а также нюансов таких операций. Он добавил, что оценку дадут «настоящие профессионалы, не взбесившиеся оппы».

Годовщине трагедии в Беслане посвятила пост и телеведущая Тина Канделаки. «Сейчас сложно поверить, но все мы пережили период ежедневной террористической угрозы, которая касалась каждого из нас. Я хорошо помню, как жила с детьми на улице Яблочкова и у нас были наготове самые необходимые вещи и документы, на экстренный случай», – написала она в Telegram.

«Мы живем в огромной и многонациональной стране, и наша власть каждый день несет ответственность за нашу безопасность. Об этой ответственности должны помнить и те, кто хочет стать новой властью. К сожалению, современный мир полон беспрецедентных угроз, и я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни», – добавила Канделаки.

«Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня», – заключила она.

Ранее в воскресенье главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как, будучи корреспондентом «Вестей», стала свидетелем взрывов в школе Беслана, где в сентябре 2004 года были захвачены заложники.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1 тыс. 200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 – дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 – дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.