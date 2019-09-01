Симоньян рассказала, как стала очевидцем трагедии в Беслане

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как, будучи корреспондентом «Вестей», стала свидетелем взрывов в школе Беслана, где в сентябре 2004 года были захвачены заложники.

Симоньян отреагировала на статью спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, посвященную трагедии в Беслане. «Все правильно Стешин пишет. Только взрыва [3 сентября] было два. С разницей в несколько минут. Где-то между 13.30 и 14.00. Взрывы не были похожи ни на что, что я слышала до этого в Чечне или где бы то ни было – ни на разрыв гранаты, ни на какой другой оружейный залп», – написала она в своем Telegram-канале.

«Первый взрыв был такой, что земля содрогнулась, как будто от землетрясения рухнуло здание. Я сразу кинулась звонить в московскую редакцию, сообщить им, что происходит что-то из ряда вон – до этого взрыва на площади была тишина, как все дни захвата, прерываемая только редкой очередью или одиночным выстрелом из школы», – вспоминает Симоньян.

«На момент второго взрыва я как раз говорила с редакцией, решили прерывать вещание и делать срочные прямые выпуски. И вот тут оборвалась связь и началась ураганная стрельба со всех сторон, и я увидела окровавленных детей, бегущих к нам, и стреляющих людей вокруг нас. Вот прямо посреди этой стрельбы мы и выходили в эти срочные эфиры», – рассказала она.

«Абсолютно все, с кем я говорила в те первые часы, рассказывали, что взрыв был внутри зала, волной вынесло часть стены и люди бросились в этот проем, а боевики стали стрелять им в спины. И вот тут уже наши, кто был в оцеплении, приняли этот бой. Стреляли потом до глубокой-глубокой ночи, последние залпы у школы мы слышали часа в два», – написала Симоньян.

«Я не знаю, с какой версией больше совпадает мой рассказ. Но я знаю, что все версии появились потом. А я была у школы именно тогда. И все было именно так», – подчеркнула она.

«Страшнее, чем Беслан, в моей жизни ничего не было. И молюсь, чтобы никогда не было. Ни у меня, ни у кого в этом мире», – добавила главред RT, призвав посмотреть фильм RTД, посвященный трагедии в Беслане.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1 тыс. 200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 – дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 – дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.