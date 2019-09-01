RT представил фильм о трагедии в Беслане

В воскресенье, 1 сентября, на телеканале RTД выходит документальный фильм «Беслан. Жизнь за ангелов» о теракте, который 15 лет назад унес жизни более 330 человек. Над созданием ленты работал журналист Вячеслав Гузь, освещавший эту трагедию в 2004 году, а героями картины стали три бывшие заложницы и офицер спецподразделения «Альфа».

«Город был очень тяжело ранен. Не смертельно, но эта печать очень надолго. И когда люди рассказывают о ком-то, они говорят: это заложник. Или: это родители заложника, у этого брат и сестра погибли. То есть у них такая деталь появилась», – приводит RT слова Гузя.

В картине рассказаны истории четырех участников событий: трех бывших заложниц – Ирины Гуриевой, Дзерассы Кудзаевой и Фатимы Дзгоевой – и офицера спецподразделения «Альфа» Виталия Демидкина.

Ирине Гуриевой в сентябре 2004 года было семь лет, ей удалось спастись, но она потеряла брата и сестру.

Фатиме Дзгоевой было десять, у нее погибла младшая сестренка Залина. Сама она получила сквозное ранение в голову, пережила пять операций, дважды впадала в кому.

Дзерасса Кудзаева в 2004 году пошла в первый класс и должна была дать первый звонок. Вся ее семья попала в заложники. Дзерасса выжила благодаря бабушке, которая прикрыла внучку собственным телом.

Тройка Виталия Демидкина была в числе первых, кто штурмовал здание захваченной школы 3 сентября. В бою с террористами он потерял сослуживца. Но больше всего Демидкин скорбит о том, что не удалось спасти всех заложников.

Фильм рассказывает о том, как сложились судьбы этих людей и что они чувствуют сейчас, спустя 15 лет после трагедии.

«Все очень хорошо помню. Туда так же очень тяжело приезжать. Особенно в «Город ангелов». Когда приезжаю, стараюсь включить внутреннюю защиту и работать. Демидкину оказалось сложнее – дважды заплакал. Я в прошлые разы не мог сдержать слез, сейчас – едва получилось. Там по-другому нельзя, наверное. Пройдешь по аллее – портреты эти детские… И думаешь: «Нет, все. Больше я сюда не зайду вообще. Сил нет», – сказал Гузь.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1 тыс. 200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 – дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 – дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.