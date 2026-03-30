Трамп заявил FT, что США могли бы «забрать всю нефть Ирана» и захватить Харк

Трамп заявил FT, что США могли бы «забрать всю нефть Ирана»

Tекст: Катерина Туманова

«Дональд Трамп заявил, что хочет «захватить иранскую нефть», а также он может взять под контроль экспортный центр на острове Харк, поскольку США отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих», – пишет Financial Times (FT).

Президент США заявил, что «предпочел бы забрать нефть», сравнив потенциальный сценарий с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после свержения лидера Николаса Мадуро в январе.

Комментарии президента прозвучали на фоне того, что американо-израильская война против Ирана привела к кризису на Ближнем Востоке и за месяц цены на нефть выросли более чем на 50%. В понедельник утром 30 марта в Азии нефть марки Brent подорожала до 116 долларов за баррель, что стало почти самым высоким показателем с начала конфликта.

«Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал он.

Такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти. США наращивают военное присутствие в регионе. Пентагон отдал приказ о переброске 10 тыс. военнослужащих, обученных захватывать и удерживать территории. В пятницу в регион прибыли около 3500 военнослужащих, в том числе примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морпехов в пути. Кроме того, в регион направлены тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

«Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется какое-то время там оставаться. Не думаю, что у них там есть какие-то укрепления. Мы могли бы легко их захватить», – заявил глава Белого дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о переброске на Ближний Восток трёх кораблей и 2,5 тыс. морпехов США. CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк. Сенатор Крис Мерфи предрек гибель тысяч американцев в случае начала наземной операции в Иране. WP написала, что Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране.