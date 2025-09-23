NBС сообщил о попытке мужчины ослепить пилота вертолета Трампа лазерной указкой

Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.20 комментариев
NBС: Пилота вертолета Трампа попытались ослепить лазерной указкой
В субботу вечером в Вашингтоне мужчина попытался ослепить лазерной указкой пилота вертолета президента США Дональда Трампа, сообщает NBС со ссылкой на материалы судебного дела.
Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго заметил подозрительного мужчину, который пристально смотрел на президентский вертолет Marine One. Когда Сантьяго приблизился, подозреваемый, Джейкоб Сэмюэл Уинклер, включил лазерную указку и направил ее на борт с Трампом, передает РИА Новости со ссылкой на NBC News.
Сантьяго задержал Уинклера, вырвал из его рук лазер и надел на мужчину наручники. Во время обыска у задержанного обнаружили нож. В ходе допроса мужчина заявил, что якобы не знал о запрете направлять лазер на вертолет. Он добавил, что часто направляет лазер на все подряд, например, на дорожные знаки.
В материалах сказано, что действия Уинклера создавали риск ослепления пилота и могли привести к аварии, особенно на малой высоте рядом с другими вертолетами и монументом Вашингтону. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Трампа было совершено два покушения. 13 июля 2024 года в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга пуля задела ухо Трампа. Второе покушение было совершено у гольф-клуба во Флориде в сентябре 2024 года.