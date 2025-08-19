Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев – важнее любого Берлина. Его нужно брать, но с учетом роли и значимости – настойчиво, но нежно.0 комментариев
Генсек СНГ Лебедев: Рассчитываем на мир между Арменией и Азербайджаном
Совместная декларация в Вашингтоне поможет завершить урегулирование споров между Арменией и Азербайджаном, на это надеются в СНГ, заявил генеральный секретарь Содружества независимых государств Сергей Лебедев.
Как и договоренность по межгосударственной границе между Киргизстаном и Таджикистаном, совместная декларация Азербайджана и Армении стала важным этапом на пути к урегулированию разногласий и достижению мирного договора, сказал Лебедев, передает ТАСС.
Лебедев отметил, что мирное соглашение позволит более полноценно проводить заседания высших органов СНГ в Армении и Азербайджане. «Эти республики могут, я так надеюсь, как генеральный секретарь, более активно участвовать уже в деятельности Содружества независимых государств», – отметил он.
Также Лебедев сообщил, что заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится в Минске 29 сентября. По его информации, в повестку заседания включено 14 вопросов и 25 проектов документов, которые затрагивают в том числе реализацию стратегии экономического развития СНГ на 2026–2030 годы.
Ранее был опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном. Проект документа состоит из 17 пунктов.
До этого Вашингтоне премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента США Дональда Трампа парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.
Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта. При этом Зангезурский коридор, по которому должна осуществляться транспортная связь Азербайджана с его эксклавом – Нахичеванской автономной республикой, передается под контроль США.