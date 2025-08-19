Генсек СНГ Лебедев: Рассчитываем на мир между Арменией и Азербайджаном

Tекст: Алексей Дегтярев

Как и договоренность по межгосударственной границе между Киргизстаном и Таджикистаном, совместная декларация Азербайджана и Армении стала важным этапом на пути к урегулированию разногласий и достижению мирного договора, сказал Лебедев, передает ТАСС.

Лебедев отметил, что мирное соглашение позволит более полноценно проводить заседания высших органов СНГ в Армении и Азербайджане. «Эти республики могут, я так надеюсь, как генеральный секретарь, более активно участвовать уже в деятельности Содружества независимых государств», – отметил он.

Также Лебедев сообщил, что заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится в Минске 29 сентября. По его информации, в повестку заседания включено 14 вопросов и 25 проектов документов, которые затрагивают в том числе реализацию стратегии экономического развития СНГ на 2026–2030 годы.

Ранее был опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном. Проект документа состоит из 17 пунктов.

До этого Вашингтоне премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента США Дональда Трампа парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта. При этом Зангезурский коридор, по которому должна осуществляться транспортная связь Азербайджана с его эксклавом – Нахичеванской автономной республикой, передается под контроль США.