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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    33 комментария
    29 сентября 2026, 14:30 • Новости дня

    На Сахалине 13-летнего подростка смыло волной с пирса

    Волна смыла подростка с пирса на Сахалине во время сильного шторма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Холмске в Сахалинской области 13-летний подросток погиб после падения с пирса во время шторма, спасатели не могут извлечь его тело из воды.

    13-летнего мальчика смыло волной с пирса в сахалинском Холмске. Инцидент произошел в районе Приморского бульвара. По предварительным данным, подросток перелез через ограждение, после чего оказался в воде.

    «В 19:40 (11:40 мск) 29 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях от диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в Холмске в районе Приморского бульвара мальчик перелез через ограждения и его смыло волной с пирса», – сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

    Тело ребенка нашли в 20 метрах от берега. На место прибыли спасатели и медики, однако из-за сильного волнения моря достать погибшего пока не удается. В поисковой операции участвуют 23 человека и девять единиц техники. Следователи начали проверку по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Приморском крае сильное течение унесло в море спасителя тонущего ребенка.

    В середине августа следователи нашли в сахалинской реке Алат тело 10-летнего мальчика. В начале того же месяца в Нижегородской области во время катания на сапборде погиб 16-летний подросток.

    27 сентября 2026, 04:31 • Новости дня
    В США из-за обрушившегося шторма начались отключения света

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ураганный ветер и подтопления фиксируются на северо-востоке США, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул призвала жителей оставаться дома из-за шторма, десятки тысяч американцев остались без электричества.

    В Нью-Йорке и ряде других штатов объявлен режим чрезвычайного положения. Ситуация осложняется тем, что в мегаполисе проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Порывы ветра в Нью-Джерси достигли 33 метров в секунду, а в Массачусетсе превысили 31 метр в секунду. Из-за непогоды без света остались более 21 тыс. жителей Нью-Йорка и Коннектикута, а также около 10 тыс. потребителей в Массачусетсе. Власти получили свыше 350 сообщений о поваленных деревьях.

    В Нью-Йорке упавшее дерево стало причиной гибели одного человека. Прибрежные зоны оказались затоплены, а в районе Куинс местные жители вынуждены передвигаться по улицам на каяках.

    Накануне власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайного положения из-за сильного шторма.

    В начале сентября непогода оставила без электричества более 70 тыс. потребителей в Вашингтоне.

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    26 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    В Вологодской области нашли потерявшегося во время сбора грибов мальчика

    В лесу Вологодской области нашли потерявшегося 11-летнего мальчика

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об успешном завершении поисков 11-летнего мальчика, который потерялся в лесу во время сбора грибов.

    Ребенка обнаружили живым в районе деревни Шейкино, после осмотра медиками выяснилось, что угрозы его здоровью нет, написал глава региона на платформе «Макс».

    Мальчик ушел в лес за грибами вместе с отцом, который позже написал заявление о пропаже сына.

    К поискам ребенка привлекли 20 сотрудников полиции, шесть добровольцев из поисково-спасательного отряда, а также местных жителей. В операции использовалась специальная техника и квадрокоптер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в тайге в Иркутской области пропали четыре человека.

    Во вторник пропавшую нижегородскую пенсионерку нашли в яме с колючей проволокой.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    26 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    В России решили упростить процедуру оформления опеки

    Минпросвещения предложило упростить процедуру оформления опеки

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство просвещения подготовило законопроект, направленный на упрощение и ускорение процедуры оформления опеки, который предусматривает цифровизацию услуг и развитие электронного взаимодействия между ведомствами.

    Российское министерство просвещения разработало законопроект для цифровизации услуг и ускорения процесса оформления опеки и попечительства над детьми, следует из сообщения Минпросвещения в «Максе».

    Он предусматривает цифровизацию услуг и развитие электронного взаимодействия между ведомствами.
    Часть документов, включая заявления о назначении опекуном или попечителем, а также ежегодные отчеты об использовании имущества подопечного, предложено подавать в онлайн-формате. Для этого граждане смогут воспользоваться Единым порталом госуслуг или региональными порталами.

    В настоящее время сведения по каждому кандидату в опекуны запрашиваются отдельно. В рамках инициативы планируется расширить межведомственный электронный обмен данными для повышения скорости и достоверности проверок. Кроме того, банк данных о детях пополнится информацией о родителях, условиях жизни и документах ребенка.

    Ранее россияне получили возможность оформить гражданство ребенку онлайн.

    В августе на портале «Госуслуги» появились новые цифровые инструменты для быстрого решения социальных вопросов.

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    27 сентября 2026, 04:51 • Новости дня
    В Японии более 740 тыс. человек рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Свыше 740 тыс. жителей японской префектуры Кумамото призвали покинуть свои дома из-за проливных дождей и приближения мощного тайфуна «Суригэ».

    Местные власти призвали жителей покинуть дома из-за возросшего риска оползней и разливов рек, передает ТАСС.

    Проливные дожди на острове Кюсю сопровождаются приближением тайфуна «Суригэ», эпицентр которого сейчас располагается к югу от Окинавы.

    Стихия перемещается в северо-восточном направлении к центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю, где находится Токио. Синоптики предупреждают, что тайфун может набрать силу и пройти вдоль островов Кюсю и Сикоку.

    Предыдущий тайфун «Дуцзюань» оставил без света десятки тысяч японцев.

    Из-за этой стихии аэропорты Токио отменили более 520 авиарейсов.

    Глава Гидрометцентра России Юрий Симонов объяснял рост числа разрушительных тайфунов в регионе влиянием природного феномена Эль-Ниньо.

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    27 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    Паромную переправу на Сахалин решили приостановить из-за циклона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шторм в Татарском проливе вынудил руководство Сахалинской области временно остановить движение судов между Сахалином и материковой частью страны, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

    Работа морской линии Холмск – Ванино прекратится в воскресенье, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 27 сентября ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино», – пояснили там.

    Сроки возобновления рейсов пока остаются неизвестными. Информацию об открытии навигации чиновники пообещали обнародовать дополнительно.

    Напомним, в Японии свыше 740 тыс. жителей призвали покинуть свои дома из-за приближения мощного тайфуна «Суригэ».

    В январе прошлого года паромная переправа между Холмском и Ванино временно приостанавливала свою работу из-за циклона.

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    29 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Для детских садов разработали единые воспитательные программы

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о создании единых федеральных программ воспитания и обучения для российских детских садов.

    «Мы уже разработали единые федеральные рабочие программы воспитания, обучения и развития и создали системность в работе», – заявил он РИА «Новости».

    Кравцов заверил, что нововведения позволят выстроить системную работу с детьми на федеральном уровне.

    Министр уточнил, что для воспитателей подготовлены унифицированные методические комплекты, учитывающие специфику каждой возрастной группы дошкольников.

    Ранее Кравцов сообщал об обновлении стандартов работы детских садов, указывая на то, что фокус сместится с механического заучивания букв и цифр на знакомство детей с отечественной культурой, литературой, традициями и базовыми нравственными ценностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов заявил, что для детсадов соберут «золотой стандарт» мультфильмов и книг, он также призывал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.Министерство просвещения

    запланировало обновить федеральную программу дошкольного образования ради укрепления связи с семьями.

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    28 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря в КНДР

    ЕС ввел санкции против северокорейского детского лагеря «Сондовон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР за приписываемое участие в перемещении украинских детей.

    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря «Сондовон» в КНДР за якобы участие «в организованных программах, связанных с перемещением украинских детей», передает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

    Лагерь вошел в список 17 организаций, в отношении которых ЕС ввел санкции за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики. В понедельник ЕС ввел санкции против Минниханова.

    В середине месяца МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.

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    28 сентября 2026, 16:26 • Новости дня
    После атаки дронов в Воронежской области в реанимацию попали двое детей

    Минздрав: Двое детей попали в реанимацию из-за атаки БПЛА в Воронежской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое детей, которые пострадали во время атаки беспилотников на Воронежскую область, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав.

    Пострадавшие мальчик 2022 года рождения и девочка 2019 года рождения прооперированы, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Еще один ребенок 2015 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении.

    Взрослый пострадавший также получает лечение в профильном отделении в состоянии средней тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что при атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и женщина.

    На прошлой неделе при атаке дронов в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей.

    В июле мужчина пострадал в результате удара БПЛА по Белгороду.

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    28 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    Землетрясение произошло в Алма-Ате

    МЧС: Землетрясение интенсивностью до четырех баллов зафиксировано в Алма-Ате

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник утром в Алма-Ате зафиксировали землетрясение, жители покинули здания и вышли на улицы.

    Эпицентр землетрясения, произошедшего в 9:38 по местному времени (7:38 мск), располагался в восьми километрах к юго-западу от Алма-Аты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Казахстана.

    Расчетная интенсивность подземных толчков в Алма-Ате составила три-четыре балла, в городе Каскелен – два-три балла, в селах Боралдай и Отеген-Батыр – два-три и два балла соответственно.

    В МЧС сообщили, что государственные органы оповещены, ситуация под контролем. Ведомство призвало жителей сохранять спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Свердловской области.

    В июле землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Казахстана.

    В прошлом году подземные толчки привели к эвакуации школ и офисов в Алма-Ате.

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    28 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    У берегов Гренландии произошло землетрясение магнитудой 5,4

    EMSC: У берегов Гренландии произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у северо-восточного побережья Гренландии, очаг залегал на глубине 10 км, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    У северо-восточных берегов Гренландии произошло землетрясение магнитудой 5,4, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC. Эпицентр подземных толчков располагался в 639 км к западу-северо-западу от норвежского города Лонгйир на архипелаге Шпицберген, население которого составляет 2,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Сведения о возможных разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступали.

    В понедельник утром в Алма-Ате зафиксировали землетрясение, жители покинули здания и вышли на улицы.

    На прошлой неделе у Сочи произошло землетрясение.

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    28 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Крупнейший с 1949 года лесной пожар во Франции потушили спустя два месяца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабное природное возгорание на юго-западе Франции полностью ликвидировали спустя два месяца сложнейшей борьбы со стихией, сообщила префектура департамента Жиронда.

    Французские спасатели окончательно справились с огнем в департаменте Жиронда, передает РИА «Новости». Стихия стала крупнейшей с 1949 года. «Пожар в Сомос, который охватил 42 тыс. гектаров, теперь потушен», – говорится в заявлении властей.

    Огонь полностью уничтожил более 37 тыс. гектаров территории и разрушил 252 дома.

    Масштабное бедствие привело к эвакуации почти 224 тыс. человек. Теперь руководство Жиронды требует от государства возместить непредвиденные расходы в размере 11 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине июля огонь уничтожил во Франции свыше 42 тыс. гектаров леса.

    В ходе ликвидации масштабных возгораний в департаменте Жиронда пострадали более 120 сотрудников спасательных служб.

    В конце сентября французские пожарные устроили ночную акцию протеста у Эйфелевой башни из-за нехватки ресурсов.

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    28 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Соцфонд: Выплаты за сентябрь семьям с детьми зачислят 2, 5 и 8 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Российским семьям с детьми зачислят выплаты за сентябрь 2, 5 и 8 октября, сообщили в Соцфонде.

    Российские семьи с детьми получат сентябрьские выплаты в начале октября, сообщает Социальный фонд России в «Максе».

    «2, 5, 8 октября – дни зачисления выплат семьям с детьми за сентябрь», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Так, 2 октября на банковские счета поступит единое пособие, а также выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. 5 октября ожидается перечисление средств из материнского капитала. 8 октября пособие по уходу за ребенком до полутора лет получат работающие родители.

    В начале сентября российские семьи получили детские пособия за август.

    Летом Социальный фонд России открыл прием заявлений на новую семейную налоговую выплату.

    Весной ведомство досрочно перечислило гражданам деньги перед майскими праздниками.

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    29 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Жители затопленного Нью-Йорка пересели на байдарки из-за мощного шторма

    CBS News: Жители затопленных районов Нью-Йорка начали плавать на байдарках

    Tекст: Мария Иванова

    После сильных дождей и штормового прилива жители прибрежных районов Нью-Йорка и Нью-Джерси вынуждены использовать байдарки для передвижения по затопленным улицам.

    Районы Нью-Йорка и соседнего Нью-Джерси ушли под воду из-за мощного шторма, принесшего на северо-восток США сильные дожди и ветер. В районе Ховард-Бич уровень воды поднялся более чем на 30 сантиметров, затопив жилые дома и гаражи, передает CBS News.

    Местные жители рассказали, что готовились к непогоде и поднимали мебель над полом с помощью подставок и бетонных блоков, однако вода все равно повредила имущество и электроприборы, отмечает РИА «Новости».

    В Бруклине из-за падения дерева погиб сотрудник городского управления жилищного хозяйства, десятки тысяч жителей остались без электричества.

    Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в мегаполисе, округе Уэстчестер и на Лонг-Айленде. Власти предупредили граждан об опасности прибрежных подтоплений и сильного ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в США из-за обрушившегося шторма начались отключения света.

    Летом мэр Нью-Йорка предупредил о риске сильных наводнений. В июне наводнения в Соединенных Штатах унесли жизни не менее четырех человек.

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    28 сентября 2026, 21:13 • Новости дня
    Московские школьники завоевали четыре медали на экологической олимпиаде

    Собянин: Московские школьники завоевали четыре медали на экологической олимпиаде

    Tекст: Денис Тельманов

    Учащиеся из Москвы завоевали четыре медали на международной олимпиаде по экологии в центре «Сириус», включая золото и серебро, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Московские школьники получили награды на международной экологической олимпиаде. Состязание проходило в «Сириусе». Россию представляли пять участников, четверо из них – москвичи», – написал Собянин в своем канале на платформе Max.

    Золотую медаль завоевала ученица 11-го класса лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова Таисия Третьякова. Серебро досталось ученице 11-го класса школы №1518 Анне Глазковой.

    Бронзовые награды получили ученица 11-го класса лицея НИУ ВШЭ Элима Афзалшоева и ученица 10-го класса школы ЦПМ Зиля Галиева.

    В общей сложности сборная России завоевала одно золото, два серебра и две бронзы, а также третий год подряд стала лидером в командном зачете.

    Мэр также напомнил, что в прошлом учебном году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по экологии 14 представителей Москвы стали победителями, а еще 73 – призерами, что составило более 60% всех наград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году сборная России выиграла Международную олимпиаду по экологии в «Сириусе».

    В мае текущего года отечественные школьники завоевали 12 наград на Открытой международной биологической олимпиаде.

    В июле президент Владимир Путин поздравил национальную команду с победой на химическом состязании.

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    28 сентября 2026, 06:36 • Новости дня
    Тайфун «Дуцзюань» оставил без света тысячи жителей Японии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В японской префектуре Тиба тысячи людей остаются без света после разрушительного тайфуна «Дуцзюань», унесшего жизни по меньшей мере 13 человек.

    Более 4 тыс. жителей японской префектуры Тиба, прилегающей к Токио, остаются без электроснабжения после удара тайфуна «Дуцзюань», передает ТАСС.

    Стихия прошла вдоль тихоокеанского побережья страны 20 сентября.

    Согласно уточненным данным местных властей, жертвами стихийного бедствия стали 13 человек. Еще двое числятся пропавшими без вести. Из-за прорыва дамбы в префектуре затоплен район площадью пять кв. километров с жилыми домами и сельскохозяйственными угодьями. Пострадали почти 1,7 тыс. построек.

    Оползни перекрыли движение на одной из местных железных дорог в пяти местах. Ранее линией ежедневно пользовались 54 тыс. пассажиров. Восстановление железнодорожного сообщения займет не менее трех месяцев. Для помощи населению выделены дополнительные автобусы.

    Ранее тайфун «Дуцзюань» оставил без света десятки тысяч японцев.

    Проливные дожди привели к массовым подтоплениям в регионе.

    Из-за приближения стихии столичные аэропорты отменили более 520 авиарейсов.

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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