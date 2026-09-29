У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
На Сахалине 13-летнего подростка смыло волной с пирса
Волна смыла подростка с пирса на Сахалине во время сильного шторма
В Холмске в Сахалинской области 13-летний подросток погиб после падения с пирса во время шторма, спасатели не могут извлечь его тело из воды.
13-летнего мальчика смыло волной с пирса в сахалинском Холмске. Инцидент произошел в районе Приморского бульвара. По предварительным данным, подросток перелез через ограждение, после чего оказался в воде.
«В 19:40 (11:40 мск) 29 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях от диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в Холмске в районе Приморского бульвара мальчик перелез через ограждения и его смыло волной с пирса», – сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Тело ребенка нашли в 20 метрах от берега. На место прибыли спасатели и медики, однако из-за сильного волнения моря достать погибшего пока не удается. В поисковой операции участвуют 23 человека и девять единиц техники. Следователи начали проверку по факту случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Приморском крае сильное течение унесло в море спасителя тонущего ребенка.
В середине августа следователи нашли в сахалинской реке Алат тело 10-летнего мальчика. В начале того же месяца в Нижегородской области во время катания на сапборде погиб 16-летний подросток.