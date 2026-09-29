На Сахалине 13-летнего подростка смыло волной с пирса

Волна смыла подростка с пирса на Сахалине во время сильного шторма

Tекст: Тимур Шайдуллин

13-летнего мальчика смыло волной с пирса в сахалинском Холмске. Инцидент произошел в районе Приморского бульвара. По предварительным данным, подросток перелез через ограждение, после чего оказался в воде.

«В 19:40 (11:40 мск) 29 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях от диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в Холмске в районе Приморского бульвара мальчик перелез через ограждения и его смыло волной с пирса», – сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Тело ребенка нашли в 20 метрах от берега. На место прибыли спасатели и медики, однако из-за сильного волнения моря достать погибшего пока не удается. В поисковой операции участвуют 23 человека и девять единиц техники. Следователи начали проверку по факту случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Приморском крае сильное течение унесло в море спасителя тонущего ребенка.

В середине августа следователи нашли в сахалинской реке Алат тело 10-летнего мальчика. В начале того же месяца в Нижегородской области во время катания на сапборде погиб 16-летний подросток.