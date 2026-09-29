У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Жители латвийского города вызвали полицию из-за драки ежа с барсуком
Начальник полиции Южно-Курземского края Иева Илстере заявила, что жители латвийского города Айзпуте посреди ночи вызвали наряд из-за шумной драки ежа и барсука на лестничной площадке.
Инцидент произошел в небольшом городе с населением менее четырех тысяч человек. Полиция прибыла на жалобы жителей по поводу сильного шума и обнаружила на лестничной площадке дерущихся барсука и ежа, передает РИА «Новости» со ссылкой на liepajnieks.lv.
При появлении дежурного наряда оба животных поспешили покинуть место происшествия и вернулись на улицу. Стражи порядка удивились, что на звуки столь громкого сражения поступил только один звонок от жильцов.
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