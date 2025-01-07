Циклон остановил морское сообщение Сахалина с материком

Паромная переправа Холмск – Ванино приостановлена из-за циклона в Татарском проливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно информации, поступившей от РИА «Новости», паромная переправа между Холмском (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край) временно приостановила свою работу из-за циклона, обрушившегося на Татарский пролив. Это решение было принято в связи с ухудшением метеоусловий, наблюдающихся с 17.00 (9.00 мск) 7 января.

В сообщении также уточняется, что движение паромов будет возобновлено только после улучшения погодных условий. По предварительным прогнозам синоптиков, движение может начаться во второй половине 10 января, когда погода стабилизируется. На данный момент суда переживают непогоду на материковой стороне, ожидая улучшения погоды для выхода в плавание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из районов Сахалина объявили режим чрезвычайной ситуации. Аэропорт Южно-Сахалинска ранее закрыли из-за метели. На Сахалине в двух муниципалитетах объявили экстренное предупреждение по погоде.