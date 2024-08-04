Режим ЧС объявлен в одном из районов Сахалина

Глава Невельского городского округа на Сахалине Шабельник объявил о режиме ЧС из-за схода селей

Tекст: Антон Антонов

Шабельник сообщил, что в Невельском районе с субботы сошло свыше 20 селей, из них половина – в самом Невельске. В результате «схода грязекаменных масс пострадал один частный дом». Жители эвакуированы, есть пострадавший, ему оказана медицинская помощь, передает РИА «Новости».

Подтоплено более 70 домов, из десяти жителей пришлось эвакуировать. Движение по нескольким улицам Невельска закрыто, также закрыт участок железной дороги между райцентром и Холмском. Экстренные службы продолжают борьбу с последствиями циклона круглосуточно.

В правительстве указали, что «полноценная уборка последствий циклона» будет проведена через несколько дней, поскольку требуется, чтобы высох грунт. Также сообщается, что пострадавшим выплатят компенсацию.



