Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Режим ЧС объявлен в одном из районов Сахалина
Глава Невельского городского округа на Сахалине Шабельник объявил о режиме ЧС из-за схода селей
В связи со сходом селей в Невельском районе Сахалина объявлен режим ЧС, сообщил глава Невельского городского округа Алексей Шабельник.
Шабельник сообщил, что в Невельском районе с субботы сошло свыше 20 селей, из них половина – в самом Невельске. В результате «схода грязекаменных масс пострадал один частный дом». Жители эвакуированы, есть пострадавший, ему оказана медицинская помощь, передает РИА «Новости».
Подтоплено более 70 домов, из десяти жителей пришлось эвакуировать. Движение по нескольким улицам Невельска закрыто, также закрыт участок железной дороги между райцентром и Холмском. Экстренные службы продолжают борьбу с последствиями циклона круглосуточно.
В правительстве указали, что «полноценная уборка последствий циклона» будет проведена через несколько дней, поскольку требуется, чтобы высох грунт. Также сообщается, что пострадавшим выплатят компенсацию.