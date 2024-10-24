Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.2 комментария
Сборная России выиграла Международную олимпиаду по экологии в Сириусе
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по экологии в Сириусе
Российская команда стала победителем Международной олимпиады по экологическим вопросам в Сириусе, обойдя соперников из шести стран, и завоевала пять медалей в личном зачете.
Как сообщает Минпросвещения России, сборная России завоевала первое место на Международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии, проходившей в Образовательном центре «Сириус». Российские школьники завоевали в личном зачете одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.
Второе место заняла сборная Беларуси, на третьем – команда Сейшельских островов. Всего в соревнованиях участвовали 30 школьников из России, Беларуси, Индонезии, Таджикистана, Пакистана, Сейшельских островов и Абхазии. Участники в течение пяти дней решали сложные теоретические и практические задачи от широкого круга партнеров Сириуса, говорится в Telegram-канале «Сириуса».
Практический тур олимпиады прошел в Кавказском биосферном заповеднике. Многие из иностранных участников впервые увидели природу России, проводя самостоятельные исследования и собирая материалы для работы. По завершении олимпиады участники представили свои решения актуальных экологических задач в образовательном центре «Сириус».
По итогам мероприятия принято решение проводить олимпиаду ежегодно. Следующий турнир запланирован на сентябрь 2025 года и пройдет на федеральной территории «Сириус».