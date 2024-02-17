Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
Синоптик сказала, когда в Москве наступит метеорологическая весна
Метеорологическая весна в Москве может наступить после дня весеннего равноденствия, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она подчеркнула, что 20 марта может совпасть с метеорологической весной. Кроме того, она добавила, что фенологическая фаза весны наступит в апреле, когда средняя суточная температура воздуха превысит отметку в плюс 5 градусов, передает РИА «Новости».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что нормальной погоды в соответствии с климатом зимой 2024 года в России очень мало, настолько большой плотности снега не было уже несколько десятилетий.