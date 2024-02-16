Зиму 2024 года признали ненормальной

Глава Гидрометцентра Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия

Tекст: Александра Юдина

По его словам, погода нынешней зимой меняется постоянно – частые оттепели сменяют частые аномальные морозы, при этом средняя температура за весь период оказывается в пределах нормы, передает РИА «Новости».

Вильфанд подчеркнул, что зима в этом году неоднородная и очень снежная.

«Метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по плотности – она очень большая, такой не было уже несколько десятилетий», – заключил метеоролог.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала про тимофеевские морозы.

