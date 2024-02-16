К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.0 комментариев
Зиму 2024 года признали ненормальной
Глава Гидрометцентра Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия
Нормальной погоды в соответствии с климатом зимой 2024 года в России очень мало, настолько большой плотности снега не было уже несколько десятилетий, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, погода нынешней зимой меняется постоянно – частые оттепели сменяют частые аномальные морозы, при этом средняя температура за весь период оказывается в пределах нормы, передает РИА «Новости».
Вильфанд подчеркнул, что зима в этом году неоднородная и очень снежная.
«Метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по плотности – она очень большая, такой не было уже несколько десятилетий», – заключил метеоролог.
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