Чем тимофеевские морозы отличаются от крещенских?

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1 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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Финляндия готова променять энергию России на ветер

Финляндия является крупнейшим покупателем российской электроэнергии Золотарев Юрий/ТАСС
Вслед за Прибалтикой, которая мечтает избавиться от импорта российской электроэнергии, такой план вынашивает и Финляндия. Финны решили заменить дешевую российскую электроэнергию за счет ветряных и солнечных станций. По крайней мере, такой план озвучила местная госкомпания. Зачем финны ввязываются в эту авантюру и получится ли у них отказаться от российского электричества? Подробности...
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«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Переворот в Мьянме открывает для России новые возможности в Азии

Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аунг Хлайна, который хорошо знаком с Сергеем Шойгу Министерство обороны РФ
В одной из ключевых стран Юго-Восточной Азии – Мьянме – произошел государственный переворот. Президент и глава МИД страны задержаны военными, а вся полнота власти перешла в руки генерала Мин Аунг Хлайна, симпатизирующего Москве. Почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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США повторяют роковую ошибку СССР

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Есть какая-то вселенская справедливость в том, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой. Подробности...
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Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

Дарья Верясова
Дарья Верясова, писатель, историк
Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до очевидной лажи, как, например, вышедшую в прокат интерпретацию подвига Зои Космодемьянской. Подробности...
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Ельцина надо простить и забыть

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Если все это лишь «ошибки» Ельцина, как утверждают сегодня его «адвокаты», то тогда кто же такой сам Борис Николаевич? Может, Ельцина было несколько? Но нет, это был один человек. Прошедший путь от крепкого советского хозяйственника – к позорному образу «Борьки-пьяницы». Подробности...
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Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 36 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Чем тимофеевские морозы отличаются от крещенских?

    		    1 февраля 2021, 20:15
    Фото: Денис Кожевников/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин

    Это похолодание, начинающееся в начале февраля. На Руси по нему судили о том, насколько ранняя будет весна.

    «В Москву придут тимофеевские морозы. В начале следующей недели они достигнут своего пика, и столбики термометров опустятся до -27...-22 °C», – предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что тимофееевские морозы в этом году могут оказаться суровее, чем крещенские. В сочельник Крещения Господня, то есть 18 января этого года, столбики в столичном регионе опустились до –23,6 °C.

    Большинство соотечественников знает или хоть раз слышало выражение «крещенские морозы», так именуется традиционная стужа, наступающая на большой части Русской равнины, Урала и Сибири перед и во время православного праздника Крещение (или Богоявление) – 19 января по новому стилю. В этом году, в отличие от многих предыдущих, крещенский благодатный холод действительно царил несколько дней во многих центральных регионах нашей страны.

    Однако, согласно историческим данным, не менее трескучие морозы обычно наступали на Руси и в канун 4 февраля (22 января по ст. ст.) – в день памяти святого Тимофея, ученика апостола Павла и первого епископа Эфеса.

    По русскому народному календарю этот день звался «Тимофей-полузимник», поскольку как бы делил зиму пополам. Издавна приметили, что с этого дня начинались самые жестокие вьюги и холода, которые и прозвали «тимофеевскими». «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес», «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди – Тимофея дожди» (дождись – прим. ВЗГЛЯД), гласили народные пословицы.

    Это «преполовение» зимы является своеобразным аналогом американского Дня сурка – по нему гадали о характере будущей весны. Русские приметы гласили: если в мороз запотевают стекла – это к потеплению; если по стеклу бегут узоры – холода продержатся еще долго. Если на Тимофея видно солнце – весна будет ранняя. А снегопад в этот день обещает хороший урожай озимых.

    Пасечники в этот день наблюдали за пчелами, точнее прислушивались к звукам из омшаника – утепленного пчелиного улья. Если насекомые жужжали чуть слышно – это значило, что зимовка протекает как надо. Беспокойное же гудение указывало на проблемы в пчелиной семье.

    В Тимофеев день проверяли закрома. Важно, чтобы зерна, овощей и корма для скота хватило до нового урожая. Если хозяева видели, что запасы скудны, приходилось экономить. По этому поводу говорили: «К весне мужику тяжелее – хлеб по сусекам мелеет». А вот девушки в этот день веселились и, не боясь крепких морозов, катались с горок на донцах (нижняя горизонтальная часть прялки). При этом примечали: кто дальше уедет – у той летом и лен уродится.

    Впрочем, сегодня многие климатологи, синоптики и изучающие атмосферу Земли физики утверждают, что про календарь народных примет можно забыть. Он и ранее не всегда «работал», а с углублением процессов глобальной климатической «разладки», идущих на планете с конца ХХ века, и подавно. Так старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов в разговоре с радио «Москва 24»  отметил, что в условиях глобального изменения климата точность долгосрочных предсказаний погодных явлениях не могут дать уже не только народные приметы, но и современная наука.


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