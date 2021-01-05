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5 января, вторник  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
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2021-й станет годом роста доходов и экономики

Экономическая ситуация в РФ в 2021 году должна быть более оптимистичной Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
После шоков и испытаний 2020 года российская экономика должна окрепнуть и вырасти. По крайней мере, именно такие оценки сейчас высказываются большинством экономистов. На чем основаны такие прогнозы, в какой степени рост экономики будет зависеть от цен на нефть и когда реальный ВВП России вернется на уровень 2019 года? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы

Проектное изображение научно-исследовательского судна пр.123 cdb-lazurit.ru
Одним из важнейших событий 2020-года стало начало возрождения российского научно-исследовательского флота. Впервые за долгие годы выделены деньги на создание новых научно-исследовательских судов (НИС). Какими характеристиками будут обладать новые научные корабли России и почему их скорейшее создание имеет такое большое значение для страны? Подробности...
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Самые страшные прогнозы на 2021-й год

Страшный сон западного среднего класса – всеобщее обнищание ZUMA/ТАСС
Жители самых богатых стран мира, так называемого золотого миллиарда, сегодня являются и наиболее напуганными коронавирусом. В развитых странах махровым цветом расцвела конспирология – ожидания того, что в следующем году ожидается что-то страшное. То ли голод, то ли нищета, то ли природные катаклизмы. Попробуем разобраться, есть ли в этом правда и что на самом деле ждет «золотой миллиард». Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Русский народ – это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим – так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Как справиться с передозировкой новогоднего общения

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их. Подробности...
Обсуждение: 95 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Страшный сон западного среднего класса – всеобщее обнищание    5 января 2021, 14:14
    Фото: ZUMA/ТАСС
    Текст: Виктория Никифорова

    Жители самых богатых стран мира, так называемого золотого миллиарда, сегодня являются и наиболее напуганными коронавирусом. В развитых странах махровым цветом расцвела конспирология – ожидания того, что в следующем году ожидается что-то страшное. То ли голод, то ли нищета, то ли природные катаклизмы. Попробуем разобраться, есть ли в этом правда и что на самом деле ждет «золотой миллиард».

    Всадников грядущего Апокалипсиса всего пятеро. Первым едет Царь-голод. ООН уже несколько раз предупреждала, что в следующем году сотни миллионов человек могут столкнуться с серьезным недоеданием.

    Парадоксальное голодание

    Парадокс в том, что никогда в человеческой истории производство еды не достигало таких масштабов. Однако закрытие границ и локдауны по всему миру перерезали логистические цепочки. Сплошь и рядом фермеры вынуждены выбрасывать урожай, потому что те или иные ограничения не позволяют поставить его заказчикам. Потребители в результате сталкиваются с дефицитом продовольствия и ростом цен.

    Репетицию такого искусственного кризиса мы уже видели весной, когда западные супермаркеты в одночасье опустели и перестали быть сияющей витриной капитализма, а особо востребованные товары пошли продаваться под бессмертным социалистическим слоганом «две пачки в одни руки». Повторения этой истории в большем масштабе и боятся сегодня жители «золотого миллиарда».

    Речь здесь не о голоде – в том смысле, в каком он реально угрожает миллионам людей в Африке и Юго-Восточной Азии – а о недоступности большинства нормальных продуктов из-за их резкого удорожания. Отсюда и возродившийся на Западе интерес к огородничеству и заготовкам на зиму, и массовая мода на веганство, и заботы о том, из чего бы еще изготовить искусственное мясо. Хорошая еда вполне может стать предметом роскоши.

    Отдельной проблемой может стать доступ к говядине.

    Экорадикалы при поддержке влиятельных всемирных структур всячески раскачивают тему глобального потепления. Одними из главных его виновников давно признаны коровы. Выделяя метан, они ухудшают климат. Если коров будет решено отправить на свалку истории, красное мясо действительно может стать деликатесом – как еще в 2016 году предсказывали эксперты ВЭФ.

    Безнал

    Еще одна популярная страшилка – запрет на наличные деньги. Уже сейчас в банках многих развитых стран существует отрицательная доходность. То есть граждане приплачивают банку за хранение своих накоплений. Популярная конспирологическая страшилка гласит, что в один момент наличные могут оказаться под запретом. Тогда банки смогут делать со вкладами граждан буквально все, что захотят.

    Истинная проблема, которой не замечают конспирологи, в том, что крайне неуверенно сегодня положение самих банков. Во многих государствах активно разрабатывается тема цифровой валюты. Если она реализуется и за ее выпуск будут отвечать центробанки, то другие банковские структуры могут вообще остаться не у дел. Им грозит банальное разорение. А вкладчики рискуют остаться не только без наличных, но и вообще без денег.

    Нищета

    На вершине рейтинга плохих предчувствий также запрет на частную собственность. Тут принято ссылаться на утопический текст Иды Окен, экс-министра окружающей среды Дании. Он был опубликован на сайте Всемирного экономического форума еще в 2016 году. Вот цитата: «Добро пожаловать в 2030 год. Добро пожаловать в мой – или вернее, в «наш» – город. У меня ничего нет. Ни машины, ни дома, ни одежды, никаких бытовых мелочей». Подразумевается, что в 2030 году все – ну, за исключением очень богатых людей – пересядут на велосипед и общественный транспорт. Аренда превратится в социальный наем.

    А собственность попросту отменят – все будут предоставлять бесплатно, по запросу. От столовой ложки до трусов.

    Этого боятся конспирологи. Но бояться на самом деле стоит совсем другого. Миллионы людей из «золотого миллиарда» в 2020 году лишились работы. Из этого следует, что они не могут ни платить аренду, ни выплачивать ипотеку, ни отдавать кредит за машину.

    Пока правительства заморозили арендные платежи, притормозили ипотеку, однако если положение дел не изменится, граждане автоматом лишатся прав на свои машины, дома и квартиры. Банкротство малых и средних бизнесов, уже запущенное локдаунами, также приведет к стремительному росту числа люмпенов. В общем, без собственности действительно рискуют остаться многие.

    Катастрофы

    Постепенное изменение мировой информационной повестки свидетельствует о том, что главным инфоповодом 2021 года станет глобальное потепление. Тем более об этом уже открыто заявил Билл Гейтс.

    Если сегодня все экономические проблемы и рукотворные кризисы валят на пандемию коронавируса, то в ближайшем будущем массы будут стращать с помощью климатических изменений и вероятных природных катастроф. Среди самых живописных страшилок: землетрясение в разломе Сан-Андреас, которое уничтожит пол-Америки; мощная солнечная буря, которая отключит мобильную и радиосвязь на всей Земле; сползание в океан Восточного побережья США; гигантские землетрясения в Японии и Чили.

    Совершенно не обязательно, что это все на самом деле произойдет. Но совершенно точно, что мировые СМИ будут запугивать этим человечество.

    Вакцина

    Ну и последним, пятым всадником Апокалипсиса, выезжает глобальное вакцинирование. На этот счет у жителей Запада есть целый ассортимент страхов. Кто-то боится, что вакцина обладает опасными побочными эффектами, а то и вообще летальна. Кто-то верит, что она станет лишь предлогом для чипирования населения. Поразительно, что фантастические фобии массово охватывают людей не где-нибудь в Африке, а в просвещенных, обеспеченных странах, где прививки давно и прочно вошли в быт.

    Однако прививка от коронавируса стоит особняком. Лишь крошечное меньшинство ее противников является убежденными антипрививочниками. Подавляющее большинство – это простые обыватели. У них множество вопросов по поводу новой вакцины, на которые власти их стран упорно не дают ответа.

    Например, если в России и КНР вакцина производится в государственных институтах, то в странах Запада ее делают частные фармкомпании. Эти корпорации не раз уже были замешаны в разных скандалах. Здесь и опасные побочные эффекты от лекарств, и зарабатывание денег на таких фейковых вирусах, как «птичий грипп».

    Настораживает людей и невероятная согласованность СМИ и интернет-платформ, которые, кажется, задались своей целью добиться поголовной вакцинации. Еще весной в соцсетях форменным образом затравили первую ракетку мира Новака Джоковича. Он всего лишь написал, что не хотел бы прививаться от коронавируса, и стал натуральным изгоем.

    В Канаде и Британии активно нагнетаются слухи о том, что «отказники» от вакцинирования не смогут ни путешествовать, ни пользоваться общественным транспортом, ни посещать университеты, рестораны, театры. Пока это только слухи, но они разогревают массовую панику.

    * * *

    Если посмотреть на все эти страшилки хладнокровно, то что мы видим? Похоже, что на 2021 год запланировано массовое жертвоприношение западного среднего класса. Той самой витрины «золотого миллиарда», на которую купились когда-то простодушные жители СССР.

    Действительно, в планах западных элит – лишить массы собственности и работы в ходе управляемого экономического кризиса. Тут не потребуется никаких интриг, которые так любят конспирологи. Достаточно еще раз-другой закрыть экономику на локдаун, и готово дело – обнищавшие люди действительно потеряют всю свою собственность и будут выживать на искусственном мясе. Чипировать их не потребуется – полностью подконтрольными их сделают бедность, безработица и голод. Про пресловутые свободы и права человека можно будет забыть.

    Клаус Шваб, которого многие считают этаким современным доктором Зло и создателем теории «Великой перезагрузки», на самом деле открытым текстом пишет в своих книгах о причинах происходящего. По его мнению, транснациональные монополии оказывают «дизруптивное воздействие» на конкурирующие бизнесы. В переводе на человеческий язык, они разоряют конкурентов. Airbnb уничтожает гостиничный бизнес, Amazon – традиционный ретейл.

    В этой ситуации правительства западных стран могут ограничить монополистов – тогда нормальное экономическое развитие восстановится. Но если правительства будут ТНК только поощрять, тогда сверхмонополизм вызовет очередной кризис производства. Только называться он будет для красоты не Великой депрессией, а Great Reset – великой перезагрузкой. Похоже, что многие национальные правительства на Западе могут действительно сдаться на милость корпорациям. Тогда судьбам их граждан не позавидуешь.

    Однако именно в это турбулентное время для России открывается окно возможностей. Если не копировать слепо западные практики, а использовать новые технологии для развития страны, если держать аппетиты корпораций под госконтролем, то для нас вполне реален рывок – и в экономике, и в качестве жизни, и в тех свободах, которые прямо сейчас уничтожаются на Западе.


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