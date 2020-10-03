Таинственные политические убийства стали печальной приметой США

Сюжет с «покушением на Навального» становится очередным инструментом давления Запада на Россию – прежде всего морального. Из нашей страны старательно изображают территорию, где регулярно происходят политические убийства. Однако критикам России стоило бы внимательнее присмотреться совсем к другой стране – США. Именно они являются эпицентром подобных преступлений.

США и Запад в целом регулярно обвиняет Россию в организации политических убийств или покушений – чего стоят только дела Литвиненко, Скрипалей или Навального. Никаких железных доказательств при этом не предъявляется, о презумпции невиновности даже не вспоминают. Фальшивые обвинения просто вбрасываются в мировые СМИ, а затем становятся поводом к усилению давления – торговым и экономическим ограничениям, дипломатическим демаршам, составлению бесконечных санкционных «списков».

Между тем, сами США давно и заслуженно являются мировым лидером по числу политических убийств. Самыми громкими стали бессудные казни политических противников за рубежом. Буквально на днях президент Дональд Трамп признал, что собирался отдать приказ об «устранении» президента Сирии Башара Асада, если бы того потребовала обстановка. Никто даже и не удивился этим кровожадным формулировкам и заявлениям.

Весь мир отлично помнит, как госсекретарь США Хиллари Клинтон в прямом телеэфире радовалась, глядя на чудовищную гибель ливийского лидера Муаммара Каддафи от рук мятежников. А после недавнего убийства генерала Касема Сулеймани (он погиб в результате авиаудара ВВС США) правоохранительные органы Ирана выдали санкции на арест Дональда Трампа и еще 35 граждан США. Что уж говорить про сотни покушений, запланированных американскими спецслужбами, которые счастливо пережил легендарный лидер Кубы Фидель Кастро!

Однако и на самой территории США политические убийства происходят с поразительной регулярностью. Часть их остается нераскрытыми. Те же, по которым официальный вердикт был вынесен, вызывают массу вопросов у любого незаинтересованного наблюдателя. Чаще всего виновным назначается «стрелочник» – исполнитель убийства или тот, кого им считают. О поиске реальных организаторов и заказчиков речь никогда не идет.

В США с нехарактерной для «демократической» страны частотой погибали от рук убийц президенты, кандидаты в президенты и лидеры оппозиции. Чаще всего это случалось, когда они переходили дорогу влиятельным финансовым кланам или сверх-богатым монополистам.

Еще в 1833 году президент Эндрю Джексон не продлил лицензию Второго банка, исполнявшего тогда обязанности Центробанка США, и попытался вывести из него все бюджетные средства. В 1835 году на Джексона было организовано покушение.

Во время гражданской войны президент Линкольн организовал правительственную эмиссию. Впервые банкноты стали печататься федеральным казначейством. Это подорвало доходы частных банков. В 1865 году Линкольн был застрелен. Планы по реформированию финансовой системы страны, а также жесткие решения по коррупционным схемам стоили жизни и президенту Джеймсу Гарфилду. Он пробыл на своем посту всего полгода – с марта по сентябрь 1881 года.

Два покушения на свою жизнь пережил «Тедди» Рузвельт, которого американцы в благодарность за его бескомпромиссную борьбу с монополиями прозвали «разрушителем трестов». Его предшественник Уильям МакКинли был, наоборот, застрелен анархистом, разочарованным тем, что президент США обслуживает интересы монополий Рокфеллера, Карнеги и Моргана. В это время США бурно развивались, стремясь к мировому лидерству. Страна вела маленькие победоносные войны за рубежом, но ни одной – на собственной территории. И тем не менее, главы государства все время оказывались на грани гибели – картина, совершенно невообразимая по тем временам ни в Европе, ни в России.

В XX веке самым громким убийством стал, конечно, расстрел президента Кеннеди. Его причины, характер выполнения, личности убийц до сих пор вызывают вопросы. Особенно непонятным кажется, почему американская Фемида не стала расследовать вопрос о том, кто мог быть организатором и заказчиком этого убийства – а ведь деятельность президента раздражала и спецслужбы, и мафиозные кланы...

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В тени этого убийства века несколько потерялся расстрел брата президента – Роберта Кеннеди. Кандидата в президенты США убили в разгар его успешной предвыборной кампании 1968 года. За решетку попал 24-летний палестинец. На суде он своей вины не признал, его адвокаты уверяли, что Кеннеди был убит кем-то другим, однако, несмотря на все темные моменты, предположительный убийца получил пожизненное. Интересно, что следствие даже не задавалось вопросом, кто мог организовать и заказать это убийство – а ведь бывший генпрокурор США нажил себе немало влиятельных врагов среди крестных отцов американской мафии.

За два месяца до Кеннеди был убит его друг и соратник, идейный лидер афроамериканского меньшинства Мартин Лютер Кинг. Нобелевского лауреата, знаменитого проповедника средь бела дня застрелил снайпер. Еще до всякого расследования министр юстиции объявил, что заговора никакого не было, а убийца действовал в одиночку. «Как же много в Америке в одиночку действующих убийц», – скептически заметил тогда советский политолог Генрих Боровик. Традиция кровавой – в стиле стран третьего мира – расправы с политическими оппонентами продолжала процветать в США и дальше. Газеты ВЗГЛЯД писала про печально знаменитый «список Клинтонов» – череду необъяснимых смертей, постоянно происходящих в ближайшем окружении 42-го президента США и его супруги.

Но и помимо этих трагедий, в политическом поле Америки творятся странные преступления.

Такое впечатление, что никто не заинтересован в их расследовании. Для любой другой страны загадочная смерть столь высокопоставленных политиков давно стала бы пятном на репутации, поводом к возмущенным запросам мировой общественности и к единодушному международному осуждению. Но политические убийства на территории США молчаливо признаются совершенно рядовыми, рутинными событиями. О них избегают писать и мировые, и американские СМИ, хотя сюжеты там тянут на хороший детектив.

Совершенно непонятной осталась смерть экс-директора ЦРУ Уильяма Колби. В мае 1996 года его тело было найдено на берегу реки. Официальная версия гласит, что отставной цереушник вечером, в полной темноте катался на каноэ, у него начался сердечный приступ, он упал в воду и умер от переохлаждения. Друзья и знакомые Колби решительно критиковали эту версию: он никогда не выходил на лодке после заката, его тело было найдено в сорока метрах от каноэ против течения, хотя вода должна была отнести его в другую сторону, и вообще труп оказался в этом месте только спустя девять дней после того, как была обнаружена лодка. Непонятно, где тело находилось все это время.

У Колби было множество влиятельных врагов – не только за рубежом, но и внутри ЦРУ. В 1970-е он много раз выступал перед Конгрессом и обнародовал информацию о тайных операциях – убийствах, заговорах и путчах, организованных спецслужбой в 1950-1970-х годах. Этого в «конторе» ему простить не могли. Колби сам называл себя «диссидентом ЦРУ». Однако возможные связи его коллег с его странной смертью никто расследовать так и не стал. Любые сомнения в официальной версии просто окрестили «конспирологией».

«Конспирологию» породила и загадочная гибель Сонни Боно. Бывший поп-певец (половинка дуэта «Сонни и Шер») в конце 1980-х подался в политику, избрался в Конгресс и стал разоблачать видных американских чиновников и военных, наживавшихся на торговле наркотиками и оружием в таких регионах, как Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. В январе 1998 года тело Боно с проломленным черепом и сломанным позвоночником было обнаружено на горнолыжном курорте в Неваде. Результаты вскрытия публиковать не стали. Официальная версия гласила, что Боно – опытный лыжник – сломал шею, когда спускался со склона и врезался в дерево. Никаких свидетелей происшествия не было.

Публику особенно поразило то обстоятельство, что за неделю до этого, на другом знаменитом курорте – Аспене – точно так же погиб 39-летний сын Роберта Кеннеди Майкл. Вроде бы он тоже врезался в дерево, спускаясь на лыжах. Спустя десять лет все громче стала звучать версия о том, что Боно был забит до смерти агентами спецслужб или профессиональными киллерами, которых наняли влиятельные враги певца. Но никакого расследования гибели конгрессмена так и не случилось.

В 2004 году с разницей всего в два месяца умерли два юриста, расследовавшие махинации членов семейства Бушей, связанные с компанией Novation LLC.

Критики предполагали, что эта фирма заключала контракты между поставщиками медицинских препаратов и оборудования и клиниками. По мнению инициировавшей расследование газеты New York Times, цены на все безбожно завышались. Благодаря хитрым схемам, за все платили страховые компании. Novation LLC зарабатывала миллиарды долларов. В число ее владельцев входил Джеб Буш – сын 41-го и брат 43-го президентов США.

В июле 2004 года прокурор Тельма Кольбер, расследовавшая это дело, утонула в бассейне. Спустя два месяца внезапно умерла занимавшаяся этим же делом Шэннон Росс. Расследование деятельности Novation LLC заглохло. Вполне возможно, что все это было простым совпадением. Странно лишь, что не было произведено тщательного расследования случившегося с оглашением результатов экспертиз. Все это придало ненужную загадочность гибели двух женщин и навело некоторую тень на репутацию семейства Бушей.

Дефицит информации и отсутствие прозрачного расследования – только это и превращает обывателей в «конспирологов».

Случайные совпадения кажутся заговором, а одиночный убийца – исполнителем чьих-то приказов. До сих пор многие американцы верят, что, например, что федеральный судья Джон Ролл не просто погиб в 2011 году в результате массового расстрела, а его «заказали» некие влиятельные люди, желавшие отомстить за его приговоры.

Что уж говорить про Эндрю Брейтбарта, знаменитого журналиста и политического активиста, создавшего такие сайты, как HuffPost и Breitbart, и фактически организовавшего всех альт-правых Америки. Внезапная смерть 43-летнего политика в феврале 2012 года вызвала подозрения у всех его сторонников. Они усилились после того, как патологоанатом, исследовавший его тело, умер от отравления мышьяком в самый день оглашения результатов вскрытия, а единственный свидетель гибели Брейтбарта внезапно и бесследно исчез.

Впрочем, таинственной смертью газетчика в стране давно уже никого удивить невозможно. В 2018 году «Репортеры без границ» включили США в первую пятерку стран мира, представляющих наибольшую опасность для журналистов.