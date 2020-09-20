В Латвии убит известный адвокат Ребенокс

В Латвии в ночь на воскресенье в своем доме убили известного адвоката Павла Ребенокса, сообщил в Twitter его коллега Мартиньш Криекис.

«Сегодня ночью был убит мой друг Павел Ребенокс. За поимку убийцы объявляю награду 20 тыс. евро. И особенно за заказчиков из политиков», – сообщил юрист.

По словам Криекиса, Ребенокс в субботу вечером был у него в гостях, а к себе домой вернулся поздней ночью, передает Delfi.

«Поэтому тому, что мы видим – я не верю, что это убийство во время ограбления. Это убийство было совершено с определенной целью», – считает коллега убитого.

Криекис добавил, что Ребенокс был убит с применением физической силы. Он полагает, что убийство связано с финансовыми средствами, относящимися к компоненту обязательных закупок (OIK).

Юрист также предположил, что за заказным убийством адвоката могут стоят некие политические силы.

В пресс-центре Госплиции подтвердили, что в связи с убийством Ребенокса был начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона – об убийстве, если оно связано с ограблением.

Павел Ребенокс родился 4 августа 1980 года. Закончил Латвийскую Морскую академию, а также Юридический факультет Латвийского Университета. В 2003 году занимал пост советника премьер-министра Эйнара Репше по вопросам мореходства и портов, затем стал советников министра финансов по вопросу Вентспилсского порта. Позже правительство утвердиол его представителем Минфина в Вентспилсском порту, в 2004 году он покинул эту должность.

С 2008 года Ребенокс возглавлял адвокатское бюро Rebenoks & Vilders. В марте прошлого года, будучи еще главой совета Olainfarm, Ребенокс обращался к начальнику Госполиции Интсу Кюзису и начальнику Службы госбезопасности Нормунду Межвиесту в связи с угрозами физической расправы в его адрес.