На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Китай успешно вывел группу интернет-спутников на орбиту
Группа интернет-спутников серии «06» была выведена на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты Long March 8A с космодрома в провинции Хайнань.
Китай успешно осуществил запуск группы интернет-спутников «06» на низкую околоземную орбиту, сообщает ТАСС.
Пуск был произведен с коммерческого космодрома в провинции Хайнань в 15:49 по местному времени при помощи ракеты-носителя Long March 8A. Как отмечает Центральное телевидение Китая, спутники были без происшествий доставлены на расчетную орбиту.
Данный запуск стал уже 586-м в истории ракет-носителей семейства Long March.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами на борту. Китай ранее заявил о подготовке новой пилотируемой миссии к орбитальной станции «Тяньгун». Экипаж корабля «Шэньчжоу-19» в составе Цай Сюйчжэ, Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ завершает свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн».