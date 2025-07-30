Китай успешно вывел группу интернет-спутников на орбиту

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай успешно осуществил запуск группы интернет-спутников «06» на низкую околоземную орбиту, сообщает ТАСС.

Пуск был произведен с коммерческого космодрома в провинции Хайнань в 15:49 по местному времени при помощи ракеты-носителя Long March 8A. Как отмечает Центральное телевидение Китая, спутники были без происшествий доставлены на расчетную орбиту.

Данный запуск стал уже 586-м в истории ракет-носителей семейства Long March.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами на борту. Китай ранее заявил о подготовке новой пилотируемой миссии к орбитальной станции «Тяньгун». Экипаж корабля «Шэньчжоу-19» в составе Цай Сюйчжэ, Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ завершает свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн».