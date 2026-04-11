    Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга
    Тактаров сравнил Россию и США
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    Психолог: ИИ размывает доверие между людьми
    Путин назвал соответствие глобальным изменениям залогом суверенитета
    Путин поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли
    США продлят приостановку санкций на продажу нефти из России
    Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    11 апреля 2026, 00:27 • Новости дня

    Школьница попросила главу НАСА вернуть Плутону статус планеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетняя Каэла написала письмо главе НАСА Джареду Айзекману с просьбой вернуть статус планеты Нептуну и дала подробную аргументацию своей просьбе.

    «Пожалуйста, верните Плутону статус планеты. Я очень хочу, чтобы он снова стал планетой. <...> Это часть нашей Солнечной системы, и раньше это была планета; это карликовая планета, и она заслуживает того, чтобы считаться настоящей планетой; это могло бы осчастливить многих людей», – приводит письмо Каэлы Times of India.

    Девочка рассказала, как запоминала планеты с помощью забавных мнемонических приемов, благодаря мудрой и образованной маме. Плутон, когда-то считавшийся девятой планетой, в 2006 году был переклассифицирован как карликовая планета и исключен из официального списка.

    Это решение не только изменило учебники, но и пробудило воображение и эмоции, вдохновив на создание стихов и метафор. Каэла представила собственные знания о планете, чтобы доказать, сколь важен для нее этот вопрос.

    «Возможно, это не ваш выбор, но если это так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделайте это планетой. Это сделает меня очень-очень счастливой», написала девочка.

    Ее письмо поделился один из пользователей соцсети X и его заметил руководитель  НАСА Джаред Айзекман, который ответил кратким, но ободряющим сообщением: «Каэла, мы изучаем этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты  сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    9 апреля 2026, 07:48 • Новости дня
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственные мощности ракетного Центра имени Хруничева, которые находятся в Филях в Москве, переедут в Омск к 2029 году, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что ракетный Центр имени Хруничева завершит перенос своих производственных мощностей из московских Филей в Омск к 2029 году, передает РИА «Новости». Он добавил, что работы по подготовке производства для серийного изготовления всей линейки ракет «Ангара» уже активно ведутся на омском филиале ПО «Полет».

    По его словам, новые производственные мощности будут полностью готовы и могут быть задействованы именно к 2029 году.

    При этом на московской площадке Центра сохранятся работы по перспективным направлениям, главным образом связанным с кислородно-водородной тематикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр Хруничева приступил к созданию трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для новой российской станции. Ранее омский филиал предприятия начал серийное производство ракет семейства «Ангара». Первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса планируют построить в 2025 году.

    9 апреля 2026, 17:09 • Новости дня
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые пуск и посадка экспериментального образца ракеты среднего класса «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью должны пройти в 2028 году, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на сессии Российского космического форума.

    «Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028 году. Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств выведения, основанного на многоразовых технологиях», – заявил Мантуров, передает ТАСС.

    Он добавил, что в прошлом году были подтверждены технические задания как на саму ракету «Амур-СПГ», так и на прототип возвращаемой первой ступени.

    Ранее журнал National Interest назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе.

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    9 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Саровский ядерный центр раскрыл астрофизикам детальную картину Вселенной
    Tекст: Мария Иванова

    Разработки специалистов Российского федерального ядерного центра помогли ученым получить детальную картину устройства Вселенной благодаря созданию рентгеновского телескопа ART-XC, заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, Герой России Валентин Костюков.

    Достижения специалистов Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове позволили ученым получить глубокое представление об устройстве мироздания, передает РИА «Новости».

    По словам директора центра Валентина Костюкова, именно здесь была создана материальная часть для флагмана российской космической науки – рентгеновского телескопа ART-XC.

    «Нам выпала удивительная роль в рамках прикладных вопросов, связанных с созданием материальной части», – подчеркнул Костюков в интервью по случаю 80-летия ядерного центра. Он добавил, что благодаря телескопу в жестком рентгене открыто 130 новых источников излучения, что дает полное представление о пространстве вокруг нас.

    Космическая обсерватория «Спектр-РГ» с телескопом ART-XC на борту была запущена в июле 2019 года. Аппарат работает на орбите вокруг точки Лагранжа L2, в полутора миллионах километров от Земли. Его главная задача – наблюдение за всем небом, поиск массивных скоплений галактик и сверхмассивных черных дыр.

    РФЯЦ-ВНИИЭФ, основанный в апреле 1946 года, входит в оружейный комплекс «Росатома». Именно здесь были созданы первые советские атомная и водородная бомбы. Сегодня это крупнейший научно-технический центр России, решающий важнейшие оборонные и научные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в прошлом году вручил орден «За доблестный труд» коллективу ядерного центра в Сарове.

    10 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю

    Tекст: Мария Иванова

    Космический корабль «Орион» успешно выполнил корректирующий маневр и вышел на заданную траекторию возвращения домой после исторического облета Луны.

    Космический аппарат лунной миссии «Артемида-2» успешно завершил первый этап возвращения, передает ТАСС. В Канадском космическом агентстве сообщили подробности маневра.

    «Экипаж завершил первый корректирующий маневр для возвращения на Землю», – подчеркнули в ведомстве. Модуль, предоставленный Европейским космическим агентством, использовал свою двигательную установку для точного вывода аппарата на нужный курс.

    Астронавты должны прибыть 11 апреля в 3.07 по московскому времени. Ожидается, что корабль приводнится в Тихом океане у побережья Сан-Диего в Калифорнии.

    Запуск ракеты SLS состоялся 2 апреля с космодрома во Флориде. Экипаж из четырех человек облетел Луну, установив рекорд по дальности полета человека от Земли. Миссия продлится 10 дней, став первой пилотируемой экспедицией к спутнику с 1972 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне.

    В ходе миссии астронавты сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    9 апреля 2026, 20:13 • Новости дня
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    Tекст: Татьяна Косолапова

    После завершения миссии МКС Россия может задействовать часть ее модулей при создании новой орбитальной станции, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт. По его словам, относительно новые модули, такие как «Наука», могут продолжить работу, а старые элементы станции будут выведены из эксплуатации.

    Генеральный директор Центра имени Хруничева Денис Денискин заявил о продлении работы многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» российского сегмента Международной космической станции до 2035 года. А работу функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря», который является старейшим, и служебного модуля «Звезда» продлили до 2032 года.

    «Тот факт, что модуль «Наука» планируют использовать на Российской орбитальной станции (РОС), выглядит как естественное и ожидаемое развитие событий после завершения эксплуатации МКС», – говорит Эйсмонт. Сейчас, по его словам, реализуется наиболее рациональный сценарий замены МКС новой космической станцией с включением в ее состав относительно «молодых» модулей российского сегмента, в том числе «Науки», которая эксплуатируется в космосе лишь с 2021 года.

    А вот модуль «Заря», напоминает Эйсмонт, это первый модуль Международной космической станции, с которого все начиналось. При этом он подчеркивает, что МКС не рекордсмен по продолжительности эксплуатации аппаратов. Так, например, известные всем «Вояджеры» находятся в космосе с 1978 года, а космический телескоп «Хаббл» был запущен в девяностые годы прошлого столетия.

    Однако он полагает, что модуль «Заря» вряд ли будет работать на новой Российской орбитальной станции. «Он принадлежит американцам, они его у нас купили. И как самый пожилой, он заслужил право на покой. То есть он может быть заменен на новый модуль, базовый для новой станции. Как и «Звезда», который служил модулем для проживания экипажа», – делится эксперт.

    По его мнению, строительство РОС будет схоже с развитием МКС – все начнется с нового транспортно-энергетического модуля, а затем станция будет наращиваться за счет «Науки» и других не слишком старых модулей.

    «А «Зарю» и «Звезду», по-видимому, придется утопить. Как и некоторые другие модули. Но какие именно пока неизвестно, поскольку это находится в процессе решения», – заключил Эйсмонт.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по плану завершится в 2030 году.

    9 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    Глава Роскосмоса сообщил о планах просканировать Луну

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественная космическая программа предусматривает детальное сканирование лунной поверхности в 2028 году с использованием специально разрабатываемых для этого научных приборов.

    Россия планирует провести сканирование Луны в 2028 году, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году начали разработку приборов для изучения Луны, в 2028-м проведем ее сканирование», – рассказал глава госкорпорации. Заявление прозвучало на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия».

    Мероприятие состоялось в рамках Российского космического форума в Национальном центре «Россия». В стране с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса.

    Напомним, накануне НПО Лавочкина раскрыло планы по новым луноходам и станциям.

    Россия готовится к масштабному исследованию Луны, включая ее сканирование и создание посадочной станции для сбора грунта.

    Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    9 апреля 2026, 06:36 • Новости дня
    Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС до 2032 года
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские и американские специалисты продлевают работу первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» до 2032 года, так же впоследствии поступят и со служебным модулем «Звезда», гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока «Заря» – до 2032 года, сообщает РИА «Новости». Он сообщил, что подобные мероприятия планируется провести и для служебного модуля «Звезда».

    Денискин рассказал, что специалисты Центра имени Хруничева постоянно управляют служебными системами «Зари» и сопровождают полёты модулей «Звезда» и «Наука». Помимо этого, они обеспечивают инженерно-техническую поддержку эксплуатации МКС: готовят экипажи, изготавливают и заменяют бортовое оборудование по мере окончания его срока службы.

    Гендиректор уточнил, что срок службы российского сегмента МКС определяется состоянием незаменяемых в полёте элементов модулей. В первую очередь речь идёт о корпусах, элементах двигательных установок, системах терморегулирования, тепловой защите и электроснабжении.

    ФГБ «Заря» был запущен на орбиту в ноябре 1998 года и стал основным элементом для последующего строительства МКС. На сегодняшний день Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, а США и другие партнёры – до 2030-го. При этом уже обсуждаются планы, согласно которым в 2028 году Россия начнёт строительство Российской орбитальной станции (РОС) в составе МКС, а к 2030 году РОС будет отстыкована и перейдёт к автономному полёту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах завершить сведение Международной космической станции с орбиты в 2030 году. Заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Крикалев заявил о возможности продления срока эксплуатации МКС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил сохранение сотрудничества с США в космической сфере.

    9 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Космонавт Кононенко назвал две видимые с орбиты границы государств

    Tекст: Мария Иванова

    С орбиты Земли невооруженным глазом можно разглядеть лишь две государственные границы, рассказал командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

    Человеческий глаз способен заметить из космоса только границы между КНДР и Южной Кореей, а также между Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости».

    «Я бы хотел прокомментировать тот факт, что из космоса границ не видно. Видно границы две», – отметил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко.

    Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме также предложил производителям доработать зубную пасту в форме таблеток, чтобы ее можно было использовать не только для гигиены, но и как питательный продукт для раннего завтрака. По его словам, космонавты с удовольствием бы протестировали такую новинку на орбите.

    Кроме того, командир отряда сравнил пищевые привычки на МКС. Российские космонавты начинают использовать соусы и приправы только на второй-третий месяц полета, когда стандартный рацион приедается. В то же время американские астронавты употребляют специи и кетчупы в гораздо большем объеме, так как их меню включает кухню разных стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко назвал Землю живым существом.

    Экипаж российского сегмента МКС поздравил граждан с началом первой Недели космоса.

    9 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    Лихачев сообщил об уникальных испытаниях плазменного двигателя для космоса

    Tекст: Мария Иванова

    В России успешно прошли стендовые испытания перспективного плазменного двигателя для дальнего космоса, показавшие уникальный импульс до ста километров в секунду.

    Госкорпорация «Росатом» провела испытания плазменного ракетного двигателя, предназначенного для космических аппаратов, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора компании Алексея Лихачева, в ходе тестов были получены уникальные результаты.

    «Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями. Очень надеемся, что это тоже будет наш вклад в освоение дальнего космоса», – рассказал глава корпорации на полях Российского космического форума в Национальном центре «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Центра Келдыша» завершили испытания двух высокомощных плазменных двигателей для межпланетных перелетов.

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину о разработке ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ученые Росатома создали лабораторный прототип плазменного электрореактивного двигателя для сокращения времени полета на Марс.

    9 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Мишустин заявил о необходимости укрепления позиций России в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    «Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и для обеспечения безопасности государства», – отметил Мишустин, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что россияне гордятся вкладом отечественных ученых в освоение околоземного пространства, передает РИА «Новости».

    В рамках реализации национального проекта в ближайшие годы планируется направить около 4,5 трлн рублей на развитие космической отрасли. Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание Российской орбитальной станции, разработку многоразовых ракет и другие приоритетные направления.

    Особое внимание, по словам главы кабмина, будет уделено подготовке кадров и привлечению высококвалифицированных специалистов в смежных областях космонавтики.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее сообщил, что более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

    8 апреля 2026, 15:12 • Новости дня
    Первый пуск ракеты «Старт-1М» перенесли на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Дебютный запуск отечественного конверсионного носителя «Старт-1М» с площадки космодрома Восточный отложен на год и теперь запланирован на 2027-й, сообщил начальник отдела многоразовых средств выведения Роскосмоса Александр Давыдов.

    Отечественная космическая отрасль скорректировала график первого старта конверсионного носителя «Старт-1М», передает РИА «Новости».

    Изначально предполагалось, что ракета отправится на орбиту с космодрома Восточный в 2026 году, однако теперь пуск сдвинут на 2027 год. Об этом рассказал начальник отдела многоразовых средств выведения Роскосмоса Александр Давыдов.

    Выступая на отраслевом форуме активной молодежи госкорпорации «Команда будущего» в рамках Недели космоса – 2026, он подтвердил актуальные планы ведомства. «Первый пуск запланирован уже в следующем году», – сказал Давыдов.

    В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. Тематические мероприятия будут проходить по всей стране с 6 по 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, макет новой ракеты «Старт-1М» представили на выставке в Совете Федерации.

    Ранее сообщалось что третий стартовый стол для носителей легкого класса появится на космодроме Восточный в 2026 году.

    Ракета «Союз-2.1а» с эмблемой первой российской Недели космоса в марте успешно стартовала с космодрома Байконур.

    9 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Баканов назвал сроки принятия решения о запуске ракеты «Союз-5»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что решение о запуске ракеты «Союз-5» с Байконура примут по итогам космического форума.

    Решение о запуске ракеты «Союз-5» с Байконура будет принято после завершения космического форума, передает ТАСС. Об этом сообщил на пленарном заседании глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    «Союз-5» уже установлена на стартовый стол, отметил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Байконуре завершили установку первой ракеты «Союз-5» на стартовый стол.

    9 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    Россия получила предложения сотрудничества по РОС от более десяти стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС), заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Баканов заявил, что более десяти стран выразили готовность к взаимодействию с Россией по эксплуатации будущей орбитальной станции, передают «Вести».

    Он отметил, что спрос на участие в проекте уже назван колоссальным.

    «Спрос колоссальный, более десяти стран уже предлагают взаимодействие в этой сфере», – заявил Баканов, подчеркнув, что главным преимуществом РОС станет самостоятельность в выборе партнеров и экспериментов. Он пояснил, что Россия сможет проводить на станции любые нужные эксперименты с теми партнерами, которых сочтет необходимыми.

    По словам Баканова, новая станция будет обладать совершенно другим инфраструктурным уровнем, по сравнению с МКС, и станет практически полностью автоматизированной, выполняя функции станции-дрона. Кроме того, в работе РОС планируется широкое применение робототехники.

    Развертывание Российской орбитальной станции стартует в 2028 году как часть Международной космической станции. В 2030 году, по плану, РОС будет отстыкована от МКС и начнет автономную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса рассказал о дискриминации дружественных стран на МКС.

    Российская академия наук выразила готовность обсудить изменение параметров орбиты перспективной станции.

    Госкорпорация «Роскосмос» утвердила график развертывания Российской орбитальной станции.

    9 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Названы приоритеты технологического развития России

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия идет к технологическому суверенитету, опираясь на принципы, заложенные в нацпроектах, контролируемых президентом Владимиром Путиным. Важнейшими направлениями работы являются освоение космоса, а также развитие искусственного интеллекта, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Россия инновационная: от первого спутника до суверенного ИИ».

    «12 апреля исполняется 65 лет со дня первого полета Юрия Гагарина в космос. Это повод вспомнить путь, пройденный нашей страной, и определить направления развития. Россия уверенно движется по пути от технологического суверенитета к лидерству, опираясь на собственные научные и инженерные школы. Основы для этого заложены в нацпроектах, реализация которых контролируется лично президентом Владимиром Путиным», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Проектирование и развертывание в ближайшем будущем российской орбитальной станции, создание многоспутниковой группировки «Сфера», внедрение отечественных нейросетей в экономику и госуправление, а также системная поддержка инженерных кадров – реальные шаги к созданию будущего, которым каждый россиянин сможет гордиться», – указал он.

    «Россия приступила к реализации нацпроекта «Космос». До 2036 года запланировано создание и запуск 19 космических аппаратов. Они нужны для исследований влияния космического пространства и радиации Солнца на околоземное пространство. С этой целью в 2025 году был запущен аппарат «Бион». Также наша задача – изучение объектов Солнечной системы посредством миссии «Венеры». Мы возвращаемся на «русскую планету», – рассказал Валерий Богомолов, главный эксперт департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос».

    «Следующее направление – исследование вселенной с помощью трех обсерваторий. Их задачи – поиск жизни на других планетах и построение карты окружающего пространства. Также важный трек – лунная программа, в рамках которой будет проведено шесть запусков орбитальных и посадочных аппаратов. Цель проекта – найти место для создания лунной базы, которую планируется организовать после 2030 года», – продолжил он.

    Отметим, что отдельным важным направлением космической сферы России является подготовка кадров. С этой целью с прошлого года в стране действует программа целевого набора в профильные вузы с гарантированным трудоустройством.

    «В мире разворачивается гонка за искусственный интеллект, по масштабу сопоставимая с космической», – уточнил Александр Сидякин, депутат Госдумы. «В народной программе «Единой России» будет заложен раздел по технологиям и инновациям как самостоятельный приоритет. Также основан совет по инновационному технологическому развитию. Главная задача партии – создать в стране инновационный рай для инженеров, конструкторов, ученых, разработчиков, профильных предпринимателей», – отметил он.

    Помимо этого, при партийной поддержке ранее был создан Центр беспилотных систем и технологий, объединивший сотни компаний по всей стране. Их деятельность охватывает всю сферу: от разработки идеи до серийного производства. Собранные в рамках проекта БПЛА, системы связи и РЭБ были переданы военнослужащим.

    Со своей стороны, партия «Новые люди» запустила проект «Инженеры будущего», в рамках которого в 60 регионах на современных предприятиях проводятся экскурсии для старшеклассников и студентов младших курсов, отметил Алексей Нечаев, руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме.

    «Для большей доступности технологий в регионах мы развиваем «Робоуроки», гонки роверов, турниры по робототехнике. Кроме того, для развития в стране инженерной среды, базы, инженеров, предпринимателей и технологических команд создан «Нейролаб», целая экосистема из более чем 900 компаний, которые разрабатывают и внедряют решения в сфере ИИ. Помимо этого, запущен проект «Нейростарт», где люди старшего поколения учатся пользоваться новыми технологиями», – рассказал он.

    Напомним, цель вышеназванных проектов – подготовить сотни тысяч инженеров к 2030 году. При содействии компаний-партнеров уже около 100 тыс. человек прошли обучение работе с ИИ. Кроме того, более тысячи предприятий малого и среднего предпринимательства уже внедряют ИИ-решения в своей деятельности.

    «В современном мире только космосом, атомной энергетикой и высококлассным оружием победить в технологической гонке невозможно. Если мы говорим о будущем, то нам нужно также заниматься медицинскими технологиями и искусственным интеллектом. Это вопрос национальной безопасности и жизни людей, особенно в сфере медицины», – добавляет Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.

    По его словам, в прошлом году в Госдуме по инициативе «Справедливой России» была создана рабочая группа по ИИ. «Результатом ее работы стало заседание, на котором была предъявлена концепция и рубрикатор закона об ИИ. В нем должны быть обозначены основные понятия и основные принципы регулирования искусственного интеллекта. Один из общих моментов –обязательная маркировка видео- и фото-контента с ИИ», – сказал парламентарий.

    «Согласно всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник», 94% россиян уверены, что государству необходимо стремиться к первенству в сфере технологий», – подчеркнула Ксения Демина, руководитель практики «Гостех» центра ВЦИОМ. «Также за последние четыре года с 55% до 65% выросла доля граждан, считающих Россию одной из ведущих технологических стран. Ключевые технологии превосходства: оборонная промышленность, атомная энергетика и космические новации», – указала она.

    «Также 73% опрошенных сказали, что за последний год использовали нейросети. При этом, большая часть аудитории выбирает российские решения – об этом говорят 44% респондентов», – заключила спикер.

    9 апреля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин назвал приоритетом развитие ракетно-космического комплекса России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Развитие ракетно-космического комплекса и укрепление научного, кадрового и технологического потенциала отрасли – один из безусловных приоритетов России, подчеркнул президент Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума.

    «Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала – в числе наших безусловных приоритетов», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в этом году отмечается 65-летие первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным, и выразил гордость за вклад российских ученых, конструкторов и специалистов в развитие национальной космической программы.

    Президент также призвал объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд для совершенствования производственной базы, развития наземной инфраструктуры и наращивания группировки спутников, а также внедрения новых материалов и технологий, включая цифровые и ядерные решения. По словам Путина, успешная реализация космических программ напрямую влияет на инновационное развитие России, повышение уровня жизни, обеспечение безопасности и суверенитета страны.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

