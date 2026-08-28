В Запорожье полностью уничтожили водочный завод «Хортица»

В Запорожье полностью уничтожили крупный завод по производству водки «Хортица»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Запорожской области ликвидировано одно из самых масштабных ликеро-водочных производств, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН. Информацию об инциденте изначально распространили украинские средства массовой информации.

«Уничтожен и один из крупнейших ликеро-водочных заводов «Хортица» группы Global Spirits в Запорожье», – отмечается в опубликованном сообщении.

В результате происшествия потеряно от трех до четырех млн бутылок горячительных напитков. Известно, что за эту партию товара владельцы уже успели внести обязательный акцизный сбор.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации после референдума осенью 2022 года. На сегодняшний день под контролем Москвы находится 80% территории региона, однако сам областной центр пока удерживают подразделения ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад на подконтрольном Киеву предприятии в Запорожской области вспыхнул пожар.

В мае текущего года суд приговорил владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование ВСУ.

Ранее российские приставы национализировали связанные с производителем водки «Хортица» компании.