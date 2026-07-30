Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Fox News: В США арестовали сотни работорговцев во время ЧМ-2026
Силовики США арестовали 900 торговцев людьми и спасли 180 человек на ЧМ-2026
Американские правоохранители задержали более 900 подозреваемых в работорговле в период проведения чемпионата мира по футболу в Северной Америке.
Сотрудники Министерства внутренней безопасности США провели масштабную кампанию по борьбе с организованной преступностью во время футбольного турнира, передает канал Fox News.
В ведомстве пояснили, что правоохранительные органы инициировали серию спецопераций. Главной целью стало обеспечение безопасности на матчах и выявление криминальных группировок. Силовикам удалось освободить около 180 человек, незаконно удерживаемых преступниками. Среди спасенных оказалось 30 несовершеннолетних.
Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. В соревнованиях впервые приняли участие 48 национальных сборных. Победителем стала команда Испании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной операции американские спецслужбы арестовали более 1,5 тыс. преступников.
Во время футбольного первенства правоохранители изъяли свыше 700 беспилотников в городах проведения турнира.
В начале июля после матча сборных Мексики и Англии в Лос-Анджелесе произошла перестрелка с четырьмя ранеными болельщиками.