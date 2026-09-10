Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.2 комментария
Раскрыт истинный мотив жестокого убийства доцента МГУ несовершеннолетним сыном
Мотивом убийства доцента МГУ Анны Каменевой стал конфликт с сыном
Мотивом убийства доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана, стал ее конфликт с несовершеннолетним сыном, который фактически организовал ее убийство, сообщили в правоохранительных органах.
Правоохранительные органы установили, что причиной гибели доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой стал конфликт с несовершеннолетним сыном, передает ТАСС.
«Мотив убийства не связан с деньгами. Причина – конфликт с сыном. Именно он попросил своего друга избавиться от матери из-за личных неприязненных отношений», – сообщил собеседник агентства.
В день трагедии подросток отвлекал домработницу на первом этаже семейного дома. В это время его 19-летний знакомый проник в спальню вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева на втором этаже. Там молодой человек выстрелил в женщину из травматического пистолета, а затем перерезал ей горло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа тело Анны Каменевой с перерезанным горлом обнаружили в частном доме в подмосковной деревне Жуковка.
Позже правоохранительные органы предъявили семнадцатилетнему сыну погибшей обвинение в совершении этого тяжкого преступления.
Сегодня столичный суд заочно арестовал непосредственного исполнителя данного убийства.