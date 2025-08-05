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Захарова назвала приговор Гуцул позором и бедой для Молдавии
Представитель МИД Захарова: Приговор Гуцул является бедой для Молдавии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия режима президента Молдавии Майи Санду в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул «бедой, напавшей на Молдавию и ее народ».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале резко высказалась о действиях режима президента Молдавии Майи Санду в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.
По ее словам, за исполнение закона «режим Санду бросает людей в тюрьмы».
«Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», – отметила дипломат.
Она отметила, что Гуцул была осуждена за то, что «является законной главой Гагаузии и на основе закона исполняла свой долг». По мнению Захаровой, подобные действия властей Молдавии являются недопустимыми и вызывают сожаление у России.
Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы. Прокуратура Молдавии ранее требовала приговорить Гуцул к девяти годам заключения и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор Гуцул примером политического давления в Молдавии.