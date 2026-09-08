Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

Вучич: Сербия готова сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Белград планирует запустить производство собственного стратегического вооружения в 2027 году, в реализации этого амбициозного проекта Сербия рассчитывает на партнерство с Ташкентом, сообщил сербский лидер, передает ТАСС.

«Через год мы начнем производство баллистических ракет дальнего радиуса действия, и в этом вопросе мы также готовы сотрудничать с вами», – подчеркнул Вучич. По его словам, такие планы свидетельствуют о фундаментальном и технологическом прогрессе сербской промышленности.

Сербские специалисты уже достигли значительных успехов в разработке вооружений. Глава государства выразил уверенность в успешном запуске производства в намеченные сроки и подтвердил готовность к совместной работе с узбекистанскими партнерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вучич анонсировал старт выпуска современных ударных беспилотников.

Ранее Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по производству военных дронов. Весной глава государства подтвердил наличие у страны гиперзвуковых баллистических ракет CM-400.