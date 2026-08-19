Вучич анонсировал старт выпуска ударных беспилотников за 30 тыс. евро

Tекст: Ольга Иванова

Сербская оборонная промышленность приступает к созданию передовых военных беспилотников, передают «Известия». Ожидается, что цена одного такого аппарата достигнет 30 тыс. евро.

«Здесь мы будем делать дроны стоимостью 30 тыс. евро. То есть речь идет о серьезной силе. Это будет готово примерно через 20 дней, а затем мы будем постепенно расширять, расширять, расширять», – заявил Александр Вучич в телеэфире.

Глава государства уточнил, что новые аппараты кардинально отличаются от стоящих на вооружении моделей «Комарац-1» и «Комарац-2». Стоимость прошлых версий варьируется от 1 до 2 тыс. евро. Сербия планирует продемонстрировать перспективные боевые машины на специальной площадке в окрестностях столицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по выпуску военных дронов.

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал подписание контрактов на закупку нового вооружения для армии страны.

В конце прошлого года глава государства сообщил о создании высокотехнологичных беспилотников совместно с зарубежными специалистами.