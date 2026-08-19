Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?6 комментариев
Вучич анонсировал старт выпуска ударных беспилотников за 30 тыс. евро
Белград готовится наладить выпуск современных ударных беспилотных аппаратов стоимостью до 30 тыс. евро, которые представят публике менее чем через месяц, сообщил президент страны Александр Вучич.
Сербская оборонная промышленность приступает к созданию передовых военных беспилотников, передают «Известия». Ожидается, что цена одного такого аппарата достигнет 30 тыс. евро.
«Здесь мы будем делать дроны стоимостью 30 тыс. евро. То есть речь идет о серьезной силе. Это будет готово примерно через 20 дней, а затем мы будем постепенно расширять, расширять, расширять», – заявил Александр Вучич в телеэфире.
Глава государства уточнил, что новые аппараты кардинально отличаются от стоящих на вооружении моделей «Комарац-1» и «Комарац-2». Стоимость прошлых версий варьируется от 1 до 2 тыс. евро. Сербия планирует продемонстрировать перспективные боевые машины на специальной площадке в окрестностях столицы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по выпуску военных дронов.
Президент Сербии Александр Вучич анонсировал подписание контрактов на закупку нового вооружения для армии страны.
В конце прошлого года глава государства сообщил о создании высокотехнологичных беспилотников совместно с зарубежными специалистами.