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В Белграде началось прощание с генералом Младичем
В Белграде началось прощание с генералом Ратко Младичем
В Белграде началась церемония прощания с бывшим командующим армией боснийских сербов генералом Ратко Младичем.
Церемония прощания с Младичем началась в православном храме в Белграде, передает РИА «Новости». Тело военного доставили в церковь Святого апостола и евангелиста Луки в районе Кошутняк в ночь на понедельник.
К открытию храма на улицах собрались свыше тысячи человек, территория вокруг здания огорожена. Первыми к гробу подошли ветераны различных частей армии Республики Сербской, одетые в майки с символикой своих подразделений. Многие присутствующие также надели одежду с портретами генерала.
Среди пришедших почтить память генерала оказался бывший вице-премьер Сербии и глава партии «Движение социалистов» Александр Вулин. Родственники Младича ранее обратились к гражданам с просьбой не покупать цветы, а пожертвовать средства на лечение больных детей.
Утренняя служба транслируется на большие экраны перед церковью, полиция перекрыла движение транспорта на прилегающих улицах. Журналистам запретили вход в храм, за исключением съемочной группы телеканала, ведущего трансляцию. Сербская православная церковь сообщила, что отпевание состоится около 12:00, после чего тело перевезут на Топчидерское кладбище.
Мемориальное мероприятие в честь Ратко Младича прошло 5 сентября в Доме армии Сербии. Генерал скончался 27 августа в тюремной больнице в Гааге, после того как суд отказал ему во временном освобождении для лечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники бывшего командующего боснийских сербов обвинили врачей Гаагского трибунала в халатности.
Военно-медицинская академия Сербии проведет вскрытие тела генерала.
Министерство юстиции страны объявило о погребении Ратко Младича с государственными почестями.