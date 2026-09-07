Tекст: Елизавета Шишкова

Медведчук сравнил Владимира Зеленского с надутой лягушкой, которая стала игрушкой Запада, передает РИА «Новости». По его словам, коллективный Запад «накачал» Зеленского до такой степени, что он раздулся и может только плавать на поверхности и квакать.

«В связи с этим переговоры с обсуждением условий мирного соглашения превратились в цирк», – подчеркнул Медведчук. Он отметил, что 6 сентября американские переговорщики посетили Киев для встречи с Зеленским.

Политик указал на слухи в СМИ, что все утро 6 сентября Зеленскому звонили европейские политики, требуя не идти на мир. Именно поэтому, считает Медведчук, на встрече присутствовали советники по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, не оставив Зеленского наедине с посланниками США.

Медведчук добавил, что Зеленский лишен реальной свободы маневра. «Как видим, раздутую лягушку толкают в том направлении, в каком хотят те, кто ее надул», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Виктор Медведчук назвал Владимира Зеленского политическим клоуном.

Позже политик предложил включить территорию Украины в состав России.

Глава движения «Другая Украина» призвал киевское руководство спасти жизни солдат в Донбассе.