Лавров заявил об отказе России торговать за бусы вместо долларов

Лавров: Россия не против использования доллара, но не намерена торговать за бусы

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, Лавров отметил необходимость отказа от механизмов и валют, навязанных западной моделью глобализации, передает РИА «Новости».

«Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», – сказал он.

Министр подчеркнул, что заявления о справедливой экономической системе оказались забыты, как только появилась потребность наказать Россию.

Торговля за бусы является символом западной колонизации, когда колонизируемые народы получали за свои богатства безделушки.

Ранее министр иностранных дел России указал на невиданные масштабы злоупотребления положением доллара со стороны США.

Глава МИД обвинил американскую администрацию в превращении этой валюты в оружие против неугодных стран.

Из-за подобных действий Москва начала вынужденный поиск альтернативных международных платежных платформ.