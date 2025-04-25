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    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    5 комментариев
    25 апреля 2025, 22:56 • Новости дня

    Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области

    Глава Минобороны Белоусов оценил результаты группировки ВС России в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил пункт управления войск в Курской области, где высоко оценил результаты военнослужащих и заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщило Министерство обороны России.

    Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Курск», где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действиям подразделений, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Генерал-полковник Валерий Солодчук информировал главу военного ведомства о ходе выполнения боевых задач и действиях противника, вклинившегося на территорию региона.

    Андрей Белоусов подчеркнул высокую эффективность работы российских подразделений на данном направлении и отметил проявленные военнослужащими мужество, отвагу и героизм. По итогам визита министр вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки «Запад», заслушал доклады по обстановке и наградил военных за проявленный героизм орденами и медалями.

    23 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск

    Путин: FPV-дроны стали наиболее серьезным фактором боевого успеха

    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дроны-камикадзе, управляемые от первого лица операторами (first-person view, англ., FPV), показали себя как наиболее серьезный фактор успеха в боевых действиях, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Президент в ходе заседания прокомментировал результаты прошлого года. Он заявил, что каждый день на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов, передает ТАСС.

    «Это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха», – отметил Путин.

    В войсках пока не достает таких аппаратов, но в будущем их производство планируется нарастить. «Их очень ждут», – подчеркнул президент.

    «Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром [обороны Андреем Белоусовым], предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле», – указал Путин.

    При этом Путин уверен, что все планы по наращиванию производства будут выполнены. «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул глава государства.

    «Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности», – добавил Путин.

    Он отметил, что в прошлом году в стране более чем вдвое был увеличен выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Ранее в России разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, способные работать в условиях аномально высоких температур. Изделия испытывались при температурах до +200 градусов.

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    23 апреля 2025, 10:33 • Новости дня
    Европе предрекли критическую неспособность использовать вооруженные силы без США

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские страны могут столкнуться с серьезными трудностями при перемещении войск и обеспечению кибербезопасности при отказе США от оборонных гарантий в случае военного кризиса, пишет Politico.

    Европейские государства рискуют столкнуться с фатальными проблемами в сфере военной мобильности и логистики, если США прекратят выполнять свои обязательства по обороне континента, пишет газета Politico.

    Издание отмечает, что перемещение войск по Европе без американской поддержки станет медленным, затратным и столкнется с серьезными логистическими препятствиями.

    «В условиях военного кризиса подобная ситуация приведет к неэффективности и даже к критической неспособности использовать вооруженные силы», – говорится в статье.

    Газета отмечает, что с тех пор, как в 1949 году было основано НАТО, одной из ключевых ролей европейских членов альянса было сопротивление вторжению, а порты Роттердама и Антверпена должны были принимать людей и технику, чтобы те могли использовать сухопутные и железные дороги и направиться к месту боевых действий.

    «Но планировщики никогда не представляли себе НАТО без США. На протяжении десятилетий военная логистика Европы строилась на основе предположения о поддержке Америки. Большая часть транспортной инфраструктуры континента, построенной или модернизированной во время холодной войны, по-прежнему идет с запада на восток, сформированная ожиданием прибытия подкреплений США из-за Атлантики», – подчеркивает автор статьи.

    Некоторые из стратегических коридоров континента – это усилия НАТО, включая самый развитый, который простирается от голландского побережья до польской стороны Сувалкского коридора.

    «Останутся ли Соединенные Штаты вовлеченными в дела НАТО и Европы – это закономерный вопрос. Меня это беспокоит. Я чертовски надеюсь, что мы не изменим существенно наши обязательства перед Европой. Это было бы ужасной ошибкой для США», – сказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

    По мнению Ходжеса, европейская инфраструктура «одна из величайших проблем» для мобильности военных. К тому же большая часть современной европейской инфраструктуры никогда не предназначалась для военного использования.

    Научный сотрудник базирующегося в Брюсселе Королевского высшего института обороны Саймон Ван Хоймиссен добавил, если США отступят от поддержки Европы, в первую очередь пострадают средства разведки в режиме реального времени и спутникового наблюдения.

    Если американцы в конечном итоге не появятся, то ничего из этого – ни коридоры, ни порты, ни тщательно продуманная логистика – не будут иметь ни малейшей пользы, потому что корабли и самолеты, на которые они рассчитывают, могут остаться за тысячи миль от пункта назначения, пишет газета.

    Таким образом, вкладывая значительные средства в военную стратегию, основанную на вере в поддержку США, которая может никогда не реализоваться, Европа рискует подготовиться к неправильному конфликту, такому, в котором порты и коридоры останутся пустыми, а европейские заводы, производящие танки, и базы, обучающие войска, будут отрезаны от фронта, резюмировала Politico.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва намерена модернизировать дороги через Сувалкский коридор, чтобы укрепить оборону на границе с Польшей и повысить мобильность военных в случае кризиса.

    Россия неоднократно выступала против домыслов о якобы намерении страны вступить в конфликт с НАТО. Летом 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что нападение это невозможно и назвал сообщения о потенциальном конфликте Москвы с североатлантическим альянсом выдуманными и «пугалами для бюргеров».

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    25 апреля 2025, 20:30 • Видео
    Новые требования Зеленского к России и Трампу

    Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    23 апреля 2025, 01:16 • Новости дня
    МЧС увеличило группировку сил из-за взрывов на складе боеприпасов в Киржаче

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за взрывов боеприпасов на складе воинской части в Киржачском районе Владимирской области увеличено количество сил МЧС.

    Чрезвычайная ситуация введена в Киржачском районе Владимирской области после детонации боеприпасов на складе, передает РИА «Новости».

    Причиной происшествия стало нарушение требований безопасности при работе с взрывчатыми материалами, сообщили в Минобороны России.

    Начальник регионального ГУ МЧС Алексей Купин заявил: «В пунктах временного размещения работают силы и средства обслуживающие, в том числе психологи МЧС России. Соответственно, на базе главного управления организована работа горячей линии. Группировка сил и средств МЧС России, по указанию руководства, соответственно, увеличена».

    По данным губернатора Александра Авдеева, четыре человека получили травмы в результате взрыва: трое были госпитализированы, еще одному назначено амбулаторное лечение. Оперативный штаб принял решение об эвакуации семи населенных пунктов и двенадцати дачных поселков, в пункты временного размещения перемещены около 450 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киржачском районе Владимирской области произошла детонация боеприпасов на территории воинской части, в результате чего четыре человека получили ранения, трое из них были госпитализированы, а почти 500 местных жителей были переселены во временные пункты размещения.

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    24 апреля 2025, 08:22 • Новости дня
    Французский генерал назвал поставки Taurus Украине бесполезными
    Французский генерал назвал поставки Taurus Украине бесполезными
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Французский генерал Доминик Делавард заявил, что возможная передача крылатых ракет Taurus на Украину станет лишь политическим шагом и не повлияет на ход боевых действий.

    По его словам, передача крылатых ракет Taurus Украине будет скорее политическим жестом, чем реальной военной поддержкой, как и предыдущие поставки западного вооружения, включая истребители F-16, танки Abrams и Leopard, передает ТАСС.

    Делавард отметил, что подобная техника, как SCALP, уже поставлялась, но не изменила ситуацию на фронте.

    Генерал усомнился в поддержке подобных решений со стороны населения Германии, ссылаясь на опросы, по которым 73% немцев считают себя преданными лидером немецких консерваторов Фридрихом Мерцем.

    Делавард предположил, что вопрос Taurus способен привести к роспуску правящей коалиции, поскольку канцлер Олаф Шольц выступает против передачи ракет под давлением пацифистского крыла в партии.

    По его мнению, Мерц, прошедший «школы НАТО, Давос», будет отвергнут избирателями. Генерал убежден, что на поле боя эти поставки «не изменят абсолютно ничего» и могут стать стимулом для России к демонстрации большей силы.

    Также он раскритиковал заявления о возможной отправке западных сухопутных войск на Украину, назвав их «большой комедией» и инструментом для запугивания граждан Франции и Британии, где популярность лидеров, по его словам, остается низкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии не согласовали поставки ракет Taurus на Украину, канцлер Олаф Шольц официально заявил, что Германия не будет передавать Киеву эти вооружения, а глава компании Rheinmetall указал на их бесполезность для украинской стороны.

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    23 апреля 2025, 05:17 • Новости дня
    Российская армия уничтожила станции Starlink и расчеты ВСУ

    Группировка «Запад» ликвидировала 10 минометных расчетов и три Starlink ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли тяжелые потери ВСУ, уничтожив минометные расчеты и станции спутниковой связи.

    О нанесении ударов по формированиям четырех механизированных, егерской и двух территориальных бригад ВСУ сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки «Запад». Удары были нанесены в районах Каменки, Дорошовки, Московки, Нового Кировска и Ямполя.

    Начальник пресс-центра Иван Бигма сообщил, что за сутки уничтожены 11 беспилотников, до 250 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, десять минометных расчетов и три станции спутниковой связи Starlink. По его словам, российские силы также вывели из строя БТР M113, бронированную машину HMMWV, пять автомобилей, три роботизированные платформы, две самоходные артиллерийские установки и три полевых склада боеприпасов.

    Кроме того, танкисты группировки «Центр» на красноармейском направлении в ДНР уничтожили огневые точки ВСУ, что позволило штурмовым группам овладеть крупным опорным пунктом. Как сообщило РИА Новости, действия российских танкистов сопровождались применением средств радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов. Беспилотники зафиксировали точность нанесенного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении, чем сорвала ротацию украинских сил, подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink, а на сумском направлении российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, поддержав штурмовые подразделения.

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    23 апреля 2025, 14:05 • Новости дня
    Бойцы ВС России рассказали о боях с польскими наемниками и «азовцами» в Сухой Балке

    Бойцы России заметили польских наемников и боевиков «Азова» в боях за Сухую Балку

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие ВС России в боях за Сухую Балку на стороне ВСУ заметили польских наемников и боевиков «Азова».

    Замкомандира штурмроты и штурмовик 20-го мотострелкового полка Южной группировки войск рассказали, как на стороне украинских сил в Сухой Балке воевали польские наемники и боевики запрещенной и признанной в России террористической организации «Азов», передает ТАСС.

    По словам замкомандира штурмроты 20-го мотострелкового полка с позывным «Пророк», в радиоперехватах был слышен польский язык и панические реплики среди иностранных наемников. И хотя ВСУ безуспешно пытались перебросить резервы им на подмогу, все же продолжали отступать.

    «Противник продолжает отступать, но, опять же, отступать с таким расчетом, что какое-то количество сил и средств в виде военнослужащих и техники они оставляют на определенных рубежах для сдерживания наших войск», – сказал «Пророк».

    Штурмовик из того же полка с позывным «Артист» добавил, что оборону Сухой Балки удерживали боевики запрещенной в России террористической организации «Азов», а поддержку им оказывало подразделение беспилотной авиации «Птицы Мадьяра».

    «Под нашим натиском и они откатились в тыл», – подытожил «Артист».

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в результате действий подразделений Южной группировки пункт Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР) был освобожден, сообщили в Минобороны.

    Освобождение поселка Сухая Балка позволит ограничить логистические возможности Вооруженных сил Украины на двух важных направлениях.

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    24 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Американцы выразили восхищение бомбардировщиком Ту-160

    Авторы обзора российского Ту-160 восхитились красотой и мощью бомбардировщика

    Tекст: Ирма Каплан

    Самолет Ту-160 в публикации американского портала назван мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям, несмотря на то, что ВВС некоторых стран делают ставку на самолеты-невидимки.

    Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик России Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) – это ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла, который может нести обычные боеприпасы и ядерное оружие, пишет американский портал 19FortyFive.

    «Ту-160 был последним бомбардировщиком, разработанным для советских ВВС, и единственным российским бомбардировщиком, разработанным с оборонительным вооружением. Blackjack может нести до 13 крылатых ракет в обычном режиме... Он мог проникать на территорию противника на высокой скорости и высоте», – говорится в статье Стива Балестриери, прапорщика войск спецназначения США.

    Он напоминает, что Ту-160 способен летать при любой погоде, в любое время суток. Для этого он использует дистанционное управление, оснащен трехстоечным шасси, хвостовым колесом и тормозным парашютом.

    «Ядерная миссия Ту-160 очевидна даже в схеме окраски... Русские прозвали самолет "Белым лебедем". Яркий белый цвет будет отражать интенсивную вспышку ядерного взрыва, обеспечивая большую защиту как бомбардировщику, так и экипажу», – пояснил автор.

    По словам Балестриери, в России крылатую машину ценят и берегут, используя для стратегических задач и редко – в бою.

    «У многих российских экспертов есть емкое и всеобъемлющее описание бомбардировщика: незаменимый», – отметил он.

    Ранее, в феврале 2024 года, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Ту-160 называют «Грозный "Белый лебедь"».

    Как писала ранее в апреле газета ВЗГЛЯД, Минобороны России получило очередную партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, прошедших полный цикл заводских испытаний и прибывших на аэродром базирования.

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    23 апреля 2025, 05:49 • Новости дня
    Сенатор США призвала уволить главу Пентагона после утечки данных

    Сенатор Дакуорт потребовала увольнения Хегсета из-за скандала с утечкой секретных данных

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт выступила за отставку министра обороны Пита Хегсета после инцидента с распространением секретной информации.

    Как передает РИА «Новости», сенатор-демократ Тэмми Дакуорт публично потребовала уволить главу Пентагона Пита Хегсета на фоне громкого скандала. Причиной стали сообщения о том, что Хегсет в марте опубликовал сведения о предстоящих ударах по Йемену в групповом чате мессенджера Signal, где находились не только его коллеги, но также жена, брат и адвокат.

    По словам Дакуорт, Хегсет «сознательно подвергал пилотов опасности», передав разведданные, полученные по закрытому каналу, через неофициальный чат. Она подчеркнула, что передача данных в таком формате недопустима и требует немедленной отставки министра.

    Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что попал в чат с обсуждением ударов по хуситам, где обсуждались типы самолетов и цели атак. Журналисты отметили, что среди участников чата были высокопоставленные чиновники, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и советника по нацбезопасности Майка Уолтца, однако те отрицали обмен секретной информацией. Голдберг предоставил скриншоты, а также обратил внимание на автоматическое удаление сообщений, что нарушает стандарты хранения официальных данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам Дон Бэкон заявил, что Пит Хегсет не обладает достаточным опытом для руководства Пентагоном, Белый дом опроверг сообщения о начале поиска нового министра обороны и отметил поддержку Хегсета, а эксперты отмечают, что «вашингтонское болото» пытается скомпрометировать назначенцев Дональда Трампа, выставляя их некомпетентными.

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    23 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    Подросток и еще шесть человек получили ранения при обстрелах ДНР за сутки

    Семь человек и подросток получили ранения при обстрелах ДНР за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки в результате обстрелов в ДНР ранения получили семь мирных жителей, среди которых оказался подросток.

    В течение суток Вооруженные силы Украины выпустили тридцать четыре боеприпаса по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, зафиксировано одиннадцать случаев вооруженных атак.

    В результате обстрелов пострадали семь человек, включая одного подростка. Одна из атак привела к повреждению объекта гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные за сутки провели одиннадцать обстрелов в направлении Горловки с использованием крупнокалиберной артиллерии и дронов-камикадзе, Вооруженные силы Украины за сутки осуществили двадцать три атаки на ДНР, применив восемьдесят семь боеприпасов в горловском и красноармейском направлениях, а также за сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив пятьдесят девять боеприпасов, в результате чего один человек погиб, семеро получили ранения, и повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

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    23 апреля 2025, 05:57 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Тульской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские беспилотники были перехвачены над Тульской областью средствами ПВО, разрушений и пострадавших нет.

    Дежурные средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили украинские беспилотники в небе над Тульской областью, передает ТАСС. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

    По его словам, «в результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России над Тульской областью уничтожены вражеские беспилотники. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Все специальные службы работают на местах». Работа экстренных служб в регионе продолжается, угрозы для населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ, которые атаковали Шую в Ивановской области, были запущены из Сумской области Украины и преодолели маршрут около 850 километров, российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву, а Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово, при этом правительство Нидерландов планирует выделить 500 млн евро на проект разработки беспилотников для Украины.

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    23 апреля 2025, 11:37 • Новости дня
    Bloomberg назвало причину уходящих за границу оборонных бюджетов Польши

    Bloomberg: Оборонные бюджеты Польши не спасли от простоя заводы по выпуску боеприпасов

    Tекст: Ирма Каплан

    Расходы Польши на оборону выросли до 4,7% ВВП, но значительная часть средств уходит зарубежным производителям, а местные проекты простаивают, передает Bloomberg.

    Польша удвоила оборонный бюджет, но большая часть средств ушла за границу, так как хаотичное планирование и недостаточные инвестиции уводят миллиарды долларов оборонных денег в обход государственной Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), которая контролирует десятки производящих оружие и боеприпасы компаний в стране, передает Bloomberg.

    Польша вынуждена большую часть оборонных средств тратить за границей из-за ограниченных возможностей собственной оборонной промышленности. Производственные мощности PGZ не позволяют обеспечить армию необходимыми объемами вооружений, в том числе переносными зенитно-ракетными комплексами Piorun, на которые выстроилась очередь из заказчиков в европейских странах.

    Как сообщает агентство, с 2022 года расходы на оборону Польши выросли с 2,4% ВВП до 4,7%, однако ожидаемого роста внутреннего производства не произошло. Запуск новых линий по производству 155-мм артиллерийских снарядов и пороха неоднократно откладывался: проекты 44.7 и 400, призванные обеспечить выпуск 150 тыс. снарядов в год, до сих пор не реализованы полностью. Начало полноценной работы этих предприятий перенесено на 2026–2028 годы.

    «Вооруженные силы Польши и наших союзников нуждаются в большом количестве вооружений, поэтому оборонный рынок обладает огромным потенциалом развития. Если мы не создадим собственные оборонные мощности, нам придется платить за производственные мощности кого-то другого. Это относится к любой стране Европы», – сказал научный сотрудник отдела безопасности и обороны аналитического центра Центра восточных исследований Яцек Тарочински.

    Руководство PGZ и представители польского правительства обвиняют друг друга в срыве сроков: одни ссылаются на нехватку специалистов и глобальный дефицит комплектующих, другие – на недостаточное внимание к экспорту и обновлению производственных мощностей.

    Контракты с иностранными компаниями, такими как южнокорейские Hyundai Rotem и Hanwha Aerospace, предусматривают постепенный перенос части производства в Польшу, но окончательные соглашения по ключевым направлениям до сих пор не заключены. Внутри страны местные успехи ограничены отдельными проектами по сборке гаубиц Krab и интеграции зарубежных ракет на польских шасси.

    Аналитики и представители Минобороны признают, что для оправдания масштабных инвестиций в оборону стране потребуется ускорить развитие собственного производства и увеличить экспорт, который в 2023 году составил лишь малую часть от общего объема оборонных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минобороны Испании разрабатывает новые проекты в сфере связи, управления, а также создания самолетов и техники нового поколения, чтобы повысить военные расходы и довести уровень оборонного бюджета до 2% ВВП.

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    23 апреля 2025, 04:15 • Новости дня
    Саперы ВС России обезвредили 6,5 тыс. боеприпасов в Белгородской области

    Саперы группы «Север» обезвредили 6597 боеприпасов, включая ракеты НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Север» провели масштабное разминирование в Белгородской области, где обезвредили несколько тысяч опасных взрывных устройств, включая иностранные боеприпасы.

    По данным РИА «Новости», саперы российской группировки войск «Север» обезвредили 6597 единиц боеприпасов и взрывных устройств на территории Белгородской области. В регионе продолжаются удары со стороны ВСУ, поэтому саперы работают в усиленном режиме.

    Среди обезвреженных объектов почти половину составили так называемые «колокольчики» – противопехотные суббоеприпасы, которых было найдено и ликвидировано 3083 штуки. Кроме этого, сообщается о значительном количестве реактивных снарядов от РСЗО «Град» – 418, а также 408 выстрелах к РПГ-7.

    Саперы также обезвредили 166 самодельных взрывных устройств и 138 гранат Ф-1. В числе особенно опасных находок оказались 14 ракет от американских РСЗО HIMARS, три американские ракеты AGM-88 HARM, четыре реактивных снаряда от чешской РСЗО «Вампир», снаряды калибра 155 миллиметров, а также французская противотанковая мина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки по безопасности с показом макетов взрывных устройств, используемых ВСУ, чтобы предупредить детей о возможной опасности, а в Курской области запланировали разминирование 112 населенных пунктов, где продолжают находить взрывоопасные предметы, включая те, что произведены странами НАТО.

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    24 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Пентагон вернул на службу уволенных за отказ вакцинироваться военнослужащих

    Минобороны США восстановило военных после увольнений за отказ от вакцинации

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство обороны США приступило к восстановлению на службе военнослужащих, уволенных за отказ от обязательной прививки от коронавируса после подписания главой ведомства Питом Хегсетом соответствующего меморандума.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в американских вооруженных силах началось восстановление всех, кто был уволен за отказ от вакцинации во время пандемии, и разрабатываются дополнительные меры юридической защиты для них, сказано в сообщении оборонного ведомства США.

    «Мы делаем все, что в наших силах, и как можно быстрее, чтобы восстановить в должности тех, кто пострадал от этой политики», – приводятся слова министра Хегсета.

    Министр подписал меморандум, который предписывает заместителю Хегсета по персоналу и боеготовности направить дополнительные указания комиссиям, ответственным за рассмотрение дел военнослужащих, уволенных ранее за отказ от вакцинации, действие которого уже отменено.

    «Руководство также будет способствовать отмене неблагоприятных мер в отношении военнослужащих исключительно за отказ от вакцинации от COVID-19, включая повышение ранга», – добавил Хегсет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении на службе военнослужащих, уволенных в соответствии с мандатом министерства по вакцинации против COVID-19.

    В период администрации Джо Байдена из Вооруженных мил США были уволены чуть меньше 10 тыс. военнослужащих, однако Пентагон продолжил эту тенденцию и объявил в феврале о намерении в течение месяца уволить трансгендеров, если они не получат индивидуальные исключения.

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    23 апреля 2025, 06:08 • Новости дня
    Жительница Белгородской области пострадала при атаке украинского дрона

    Женщина получила ранения при атаке БПЛА ВСУ на хутор Шаховка

    Tекст: Денис Тельманов

    В Волоконовском районе Белгородской области женщина получила ранения головы и ноги из-за сброшенного с дрона взрывного устройства.

    Информация о происшествии поступила от губернатора региона Вячеслава Гладкова, передает РИА «Новости». По его данным, в хуторе Шаховка на частный дом с беспилотника украинских вооруженных сил было сброшено взрывное устройство.

    В результате атаки пострадала мирная жительница, которая самостоятельно обратилась за помощью в Волоконовскую центральную районную больницу с ранениями головы и ноги. Позднее ее перевели в Валуйскую центральную районную больницу, где медики оказали всю необходимую медицинскую помощь.

    Сейчас женщина продолжает лечение амбулаторно, ее жизни ничего не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ, атаковавшие Шую в Ивановской области, были запущены из Сумской области Украины и преодолели маршрут длиной около 850 километров.

    Российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву. В связи с этим Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

    На этом фоне правительство Нидерландов заявило, что планирует выделить 500 млн евро на проект разработки беспилотников для Украины.

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    23 апреля 2025, 14:27 • Новости дня
    Lockheed объявил о планах радикальной модернизации F-35

    Lockheed решил усовершенствовать F-35 с применением технологий шестого поколения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская корпорация Lockheed Martin намерена модернизировать истребители F-35, используя наработки для перспективных самолетов шестого поколения, включая новые стелс-технологии.

    Американская оборонная компания Lockheed Martin планирует провести глубокую модернизацию истребителя пятого поколения F-35 с использованием технологий, разработанных для самолета шестого поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Defense One. Об этом заявил генеральный директор компании Джеймс Тайклет.

    Lockheed Martin ранее разрабатывал новые решения для участия в тендере на создание истребителя по программе Next Generation Air Dominance (NGAD), но уступил контракт Boeing, который займется разработкой самолета F-47. Тайклет сообщил, что понимает причины передачи контракта конкуренту, но не стал их раскрывать, добавив, что компания не будет оспаривать решение и сосредоточится на усовершенствовании F-35.

    Гендиректор отметил, что модернизированный F-35 получит 80% возможностей самолета шестого поколения, оставаясь при этом вдвое дешевле. Основные изменения коснутся стелс-технологий, систем раннего обнаружения противника и установки перспективных вооружений. По словам Тайклета, обновленный F-35 должен превратиться в «Феррари» среди истребителей.

    В то же время портал Defense One указывает, что текущие программы по модернизации F-35 идут медленно. Тайклет выразил уверенность, что новые технологии ускорят обновление истребителя. Lockheed Martin продолжит выпускать около 150 самолетов F-35 ежегодно.

    Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что контракт на NGAD предоставлен Boeing, а испытательные полеты новой модели продолжаются уже пять лет. По данным Reuters, стоимость контракта может превышать 20 млрд долларов. Трамп добавил, что истребитель шестого поколения будет использоваться совместно с большим количеством беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии поставили под сомнение сделку по закупке истребителей F-35, ряд стран мира начал пересматривать свои заказы на F-35 из-за опасений по отношению к США, а новый премьер-министр Канады распорядился пересмотреть контракт на поставку этих истребителей.

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