Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.0 комментариев
Белоусов проинспектировал группировку «Запад» в зоне СВО
Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку «Запад» и наградил военных
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки «Запад», заслушал доклады по обстановке и наградил военных за героизм орденами и медалями, сообщило Министерство обороны России.
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Он провел совещание на командном пункте, заслушал доклады командования о текущей обстановке, обеспечении войск и действиях противника.
Белоусов отметил самоотверженность и героизм военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. В знак признания их заслуг министр вручил государственные награды: ордена Мужества, медали «За отвагу» и Георгиевский крест IV степени.
Министр ознакомился с новыми разработками противодействия беспилотным летательным аппаратам противника. Эти средства были созданы с учетом опыта СВО и предложений военнослужащих группировки. Также Белоусову доложили об особенностях применения современных беспилотных летательных аппаратов для огневого поражения врага и доставки материально-технических средств на передовые позиции.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проводил инспекцию на Каспийской флотилии в Дагестане, где он оценил развитие ее инфраструктуры и социальное обеспечение военнослужащих.