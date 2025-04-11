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    Почему Европа отказалась защищать прибалтов от российских БПЛА
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    Медведев объяснил, почему сдавшие экзамен мигранты не говорят по-русски
    ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США
    Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников
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    Самолет Уиткоффа приземлился в Петербурге
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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    11 апреля 2025, 11:25 • Новости дня

    Белоусов проинспектировал группировку «Запад» в зоне СВО

    Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку «Запад» и наградил военных

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки «Запад», заслушал доклады по обстановке и наградил военных за героизм орденами и медалями, сообщило Министерство обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Он провел совещание на командном пункте, заслушал доклады командования о текущей обстановке, обеспечении войск и действиях противника.

    Белоусов отметил самоотверженность и героизм военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. В знак признания их заслуг министр вручил государственные награды: ордена Мужества, медали «За отвагу» и Георгиевский крест IV степени.

    Министр ознакомился с новыми разработками противодействия беспилотным летательным аппаратам противника. Эти средства были созданы с учетом опыта СВО и предложений военнослужащих группировки. Также Белоусову доложили об особенностях применения современных беспилотных летательных аппаратов для огневого поражения врага и доставки материально-технических средств на передовые позиции.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проводил инспекцию на Каспийской флотилии в Дагестане, где он оценил развитие ее инфраструктуры и социальное обеспечение военнослужащих.

    10 апреля 2025, 22:19 • Новости дня
    Российского генерала оставили под стражей из-за родственников на Украине

    Военный суд оставил генерала Муминджанова под стражей из-за родни на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Воронежский гарнизонный военный суд решил оставить под арестом генерал-майора Валерия Муминджанова из-за наличия у него родственных связей на Украине, несмотря на отсутствие контактов с родственниками.

    Как сообщает ТАСС, Воронежский гарнизонный военный суд оставил под стражей генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении крупной взятки. Решение суд обосновал наличием у Муминджанова родственников на Украине, хотя, со слов его адвоката Сергея Бородина, связь с ними была прекращена с началом специальной военной операции.

    Адвокат Бородин выразил недоумение решением суда и отметил, что защита пыталась добиться перевода Муминджанова под домашний арест или передачи под контроль командования Ленинградского военного округа. Офицером был подан рапорт о направлении в зону боевых действий, однако ходатайство от командующего ЛенВО на суд пока не поступило.

    В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Муминджанов, занимая должность в Минобороны, обеспечил заключение договоров на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей и получил за это свыше 20 млн рублей взятки. Задержание генерала состоялось 2 сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова.

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    10 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире

    Дональд Трамп заявил о наличии у США самого мощного и секретного оружия в мире

    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что у страны есть оружие, о котором никто не знает, и оно является самым мощным в мире.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием в мире, о существовании которого никто не догадывается. Об этом пишет ТАСС.

    «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Трамп не уточнил, какую именно военную разработку он имел в виду, но его заявление вызвало большой интерес среди экспертов и общественности.

    Ряд аналитиков полагают, что речь может идти о новых видах вооружений, которые находятся на стадии разработки или уже готовы к использованию, но держатся в строгой секретности.

    Заявления о военной мощи США всегда вызывали интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Многие страны следят за заявлениями американского президента, надеясь получить информацию о новых технологиях и вооружениях, которые могут повлиять на баланс сил в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

    Также сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее пяти процентов своего ВВП на оборону. Дональд Трамп заявлял, что собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 01:13 • Новости дня
    Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления

    Захарова назвала Макрона «ядерным Оле-Лукойе» и объяснила его риторику сменой погоды

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в шутку предположила, что противоречивые заявления Эмманюэля Макрона о диалоге с Россией и ядерной защите Европы могут быть вызваны резкой сменой атмосферного давления или другими природными явлениями, влияющими на настроение французского лидера.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как передает ТАСС, прокомментировала противоречивые заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

    «Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы – не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», – предположила дипломат в интервью «Москва-24».

    Захарова напомнила, что сначала Макрон настаивал на ведении переговоров с Россией от лица Европы, но затем заявил о защите Европы от России с помощью французского ядерного оружия. Она также подчеркнула, что, до того как Макрон предложил использовать ядерное оружие в защите европейских стран, он выразил желание участвовать в переговорах с Россией. Затем французский президент начал риторику о победе и угрозах, что противоречит его предыдущим заявлениям.

    «Буквально до этого, до того, как этот ядерный Оле-Лукойе начал раскрывать над всеми ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров. Стучал ножками, стучал кулаком по столу, истерично всем доказывал. У меня вопрос: надо же как-то определиться?», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу с целью размещения многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины. При этом антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро.

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    8 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Медведев прокомментировал рост ядерной угрозы цитатой из Апокалипсиса

    Медведев цитатой из Апокалипсиса на английском проиллюстрировал ядерную угрозу

    Tекст: Ирма Каплан

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул опасность ядерной угрозы цитатой из Апокалипсиса.

    Медведев выразил обеспокоенность обстановкой в мире в сфере ядерной безопасности и нежеланием западных ядерных держав поддерживать процесс разоружения. Для этого в соцсети Х он к посту о Договоре СНВ-III добавил цитату из Апокалипсиса на английском языке.

    «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто устоит?» – процитировал Медведев фразу из шестой главы Откровения Иоанна Богослова.

    Этой репликой в Апокалипсисе завершается фрагмент о том, как Ангел снимает семь печатей, связывавших гнев Божий. Медведев добавил эти слова к посту о договоре по СНВ-III, о котором ранее написал в Telegram-канале, но без библейской цитаты.

    В своем посте Медведев сожалеет о том, что договор не привел к росту безопасности и сокращению ядерных вооружений. Поэтому он сопоставляет современную политическую обстановку с угрозой ядерного конфликта и библейскими пророчествами. Он уверен, что в ближайшие 10 лет ни о каком разоружении не может быть речи.

    «Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы», – резюмировал политик.

    Российско-американское соглашение СНВ-III, которое истекает 5 февраля 2026 года, в последнее время не обсуждалось Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией.

    Россия со своей стороны заявляла, что поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друга друга. В октябре 2024 года Москва подчеркивала необходимость подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях с США, учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию.

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    10 апреля 2025, 00:41 • Новости дня
    США подписали соглашение о бесплатном проходе по Панамскому каналу

    США и Панама подписали соглашение о приоритетном проходе военных кораблей США

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Панама договорились о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей через Панамский канал, что было подтверждено рамочным соглашением между двумя странами.

    Вашингтон и Панама подписали рамочное соглашение, касающееся прохождения американских военных кораблей через Панамский канал. Об этом сообщает РИА «Новости». Шеф Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что соглашение предусматривает приоритетный и бесплатный проход как военных, так и вспомогательных судов США.

    Хегсет заявил журналистам, что это соглашение было заключено в ходе его визита в Панаму и считается важным шагом для укрепления сотрудничества между Соединенными Штатами и Панамой.

    «Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно», – сообщил Хегсет.

    По словам Хегсета, это соглашение обеспечит США стратегические преимущества и упростит логистику в регионе. Представители Панамы также выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями и ожидают усиления двустороннего сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг утверждения Вашингтона о передаче Панамского канала под контроль США.

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    11 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Командующая военной базой США в Гренландии уволена из-за утраты доверия

    Командующая военной базой США в Гренландии Мейерс уволена за критику Вэнса

    Командующая военной базой США в Гренландии уволена из-за утраты доверия
    @ U.S. Space Force/Staff Sgt. Jaime Sanchez

    Tекст: Ирма Каплан

    Полковник Сюзанна Мейерс была уволена с должности командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Командир американской космической базы Питуффик на севере Гренландии полковник Сюзанна Мейерс была освобождена от обязанностей 10 апреля 2025 года в связи с утратой доверия, ее место занял полковник Шон Ли, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.

    «Полковник Мейерс пыталась политизировать Военно-космические силы и была привлечен к ответственности. Ллойд Остин больше не министр обороны», – написал Парнелл.

    В опубликованном им пресс-релизе указана ссылка на статью портала Military.com, в которой говорилось, что полковник Мейерс отправила электронное письмо сотрудникам базы после визита вице-президента Джей Ди Вэнса 28 марта.

    В письме она осудила критику Дании в исполнении Вэнса и отстранилась от его высказываний. По ее словам, она не понимает текущей политики, но опасения администрации США далеки от реального положения дел на базе Питуффик и не отражают точку зрения ее руководства, уточнила The New York Times.

    «Парнелл сказал, что «действия, направленные на подрыв системы подчинения или подрыв повестки дня президента Трампа, недопустимы», – процитировала газета помощника главы Пентагона.

    Во время визита на Питуффик Вэнс заявил, что Дания недостаточно обеспечивает безопасность Гренландии. На это ответил премьер-министр Метте Фредериксен, назвав критику несправедливой, а министр иностранных дел Ларс Лекк Расмуссен указал на то, что «со своими близкими союзниками» так не разговаривают.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

    До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация  рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

    На острове инициативы США не одобряют. Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде, к примеру, выступил против аннексии острова американцами.

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    9 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Россиянин осужден за продажу компонентов для атомных подлодок

    Московский суд приговорил мужчину к 4 годам за попытку продажи военных компонентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд вынес приговор россиянину за попытку продать за границу компоненты для создания ракетных комплексов и ядерных подлодок.

    Как передает РИА «Новости», суд в Москве вынес приговор мужчине, пытавшемуся продать компоненты для производства ракетных комплексов и подводных лодок в ядерном исполнении. Подсудимый разместил объявления о продаже датчиков и электромеханизмов, которые могут использоваться для создания военной техники.

    ФСБ провела оперативный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что товар должен был покинуть Россию, а покупателем выступал представитель иностранной коммерческой организации. Мужчина был задержан и обвинен в приготовлении к контрабанде оборудования через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

    Во время судебного разбирательства подсудимый признал вину, раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Его защита заявила, что целью сделки была денежная выгода, а не намерение лично отгружать товары за границу. Компоненты были изготовлены в 1980-х годах и, по словам защиты, их срок хранения истек, что, по мнению подсудимого, делало их бесполезными в военной технике.

    Тушинский суд Москвы приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима. Мосгорсуд внес незначительные изменения в приговор, оставив срок в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы отправил под арест россиянина Чистякова, обвиняемого в государственной измене, и ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку за госизмену.

    В Москве молодому человеку предъявлено обвинение в государственной измене после того, как он был многократно задержан за мелкое хулиганство.

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    11 апреля 2025, 01:59 • Новости дня
    Украинский политик признал разочарование украинцев в своем государстве

    Кинах: В Генштабе ВСУ признают разочарование украинцев в своей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и сложности с набором новобранцев, выявив нехватку веры в справедливое государство.

    Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины и глава Союза промышленников и предпринимателей, в беседе с представителями Генштаба ВСУ затронул тему морально-психологического состояния украинских войск, передает украинское издание «Страна».

    Кинах выразил озабоченность тем, что в 2022 году люди добровольно шли в военкоматы, а сегодня сотрудников центров комплектования вынуждают вылавливать новобранцев на улицах, как животных.

    Кинах отметил, что вместе с военными пришел к выводу о том, что часть граждан утратила веру в справедливость своего государства, а часть испытывает сомнения в этом. Эта проблема, по его словам, особенно остра на фронте, где моральный дух играет важнейшую роль.

    Кинах подчеркнул, что поддержание высокого морального состояния армии требует доверия к государству и понимания целей, за которые стоит бороться. Он призвал власти предпринять меры, чтобы вернуть доверие и обеспечить солдатам уверенность в справедливости и необходимости своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытался вручить повестку на службу 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который вылетел на Международную космическую станцию на борту российского корабля «Союз МС-27».

    Конфликт возник около львовского военкомата, когда военнообязанный гражданин пытался скрыться от призыва, после чего его попытались задержать, в результате

    В Львове из-за попытки представителей ТЦК забрать мужчину в армию началась драка с участием военнослужащих и местных жителей.

    В Днепропетровской области Украины парламентарий заложил противотанковую мину у входа в ТЦК.

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    8 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Дуда опроверг вывод американских войск из Польши

    Президент Польши заявил о перемещении войск США на другие базы по решению НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Перемещение американских войск из хаба в Жешуве на другие базы в Польше было согласовано НАТО и не означает вывод войск из страны, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

    Американские военные перемещены из логистического хаба в аэропорту города Жешув на другие базы в Польше в ходе передислокации, что согласовано на уровне НАТО. Никакого вывода войск США из страны нет, заявил на пресс-конференции в Таллине польский президент Анджей Дуда.

    «Я знаком с этим вопросом, мне знакома эта тема об ответственности за безопасность аэропорта Жешув. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне альянса», – приводит слова Дуды телеканал Polsat News.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также опроверг вывод американских  войск из страны, добавив, что их дислокация изменится.

    По его словам, по решению саммита НАТО в Вашингтоне характер миссии в Ясенках, где находится логистический хаб, изменился, и задачи переходят к другим союзникам, включая Норвегию, Германию и Британию.

    «Прежние задачи американских войск в Ясенке переходят к их союзникам. Войска США остаются в Польше, но в других местах. Сейчас в миссии в Ясенке задействованы в основном норвежские, немецкие, британские и польские войска, а также другие союзники», – написал он в соцсети Х.

    Объединенное командование ВС США в Европе и Африке решило переместить военных и технику из Жешува. Временный контингент США дислоцировался там с 2022 года. На саммите НАТО в 2024 году также приняли решение о создании миссии NSATU для поддержки и координации военных поставок Украине.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, будущее военного хаба в польском Жешуве, важного для поставок оружия на Украину, оказалось под вопросом из-за позиции президента США Дональда Трампа.

    В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Тогда же США временно прервали поставки военной помощи Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    10 апреля 2025, 10:23 • Новости дня
    Российские военные высоко оценили прицелы «Швабе» от Ростеха

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прицелы и разведывательные устройства от холдинга «Швабе» получили положительные отзывы от российских военных, которые отметили их качество и функциональность в условиях боевых действий, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Прицелы для винтовок и разведывательные приборы производства холдинга «Швабе» Ростеха получили высокую оценку от российских военнослужащих. Эти устройства применяются в зоне боевых действий и были протестированы на полигоне в Мулино Нижегородской области. Мероприятие прошло с участием заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева, сообщает ТАСС.

    В ходе испытаний эксперты и инструкторы проверили образцы в условиях, приближенным к боевым, и передали опыт работы с устройствами. Представители Ростеха отметили, что устройства показали высокую меткость стрельбы и защиту от засветки, а также имеют возможности для скрытого наблюдения за противником.

    Гендиректор «Швабе» Вадим Калюгин подчеркнул, что разработки компании помогают сухопутным войскам повышать технический потенциал и боеготовность. Линейка продукции включает как устройства для снайперских винтовок, так и мобильные комплексы с телевизионными и тепловизионными каналами, лазерным дальномером и навигационным модулем.

    Госкорпорация «Ростех» отметила, что прицелы и разведывательные приборы «Швабе» предназначены для работы в любых погодных условиях, как днем, так и ночью, что делает их универсальными в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Швабе» разработал разведывательную тепловизионную систему для транспорта, позволяющую управлять машинами с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости. Истребитель Checkmate решили оснастить прицелом «Швабе». На выставке IDEX 2025 «Швабе» представил новые прицелы.

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    10 апреля 2025, 00:16 • Новости дня
    ВСУ 28 раз за сутки обстреляли ДНР

    ВСУ обстреляли ДНР 28 раз за сутки, один мирный житель погиб, 12 ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за сутки 28 раз обстреляли населенные пункты ДНР, погиб один человек, ранены 12, включая ребенка.

    Вооруженные силы Украины в течение последних суток 28 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 12 человек получили ранения, среди которых был подросток 2012 года рождения.

    По информации управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, в ходе обстрелов было зафиксировано 28 атак вооруженных формирований Украины. Эти нападения привели к повреждению пяти жилых домов и десяти объектов гражданской инфраструктуры в регионе.

    Всего по территории ДНР было выпущено 78 боеприпасов различного типа, что причиняет значительный ущерб мирному населению и инфраструктуре. Представители ДНР продолжают фиксировать и документировать факты подобных обстрелов для последующего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что в результате боевых действий в Донбассе и Запорожской области украинская армия потеряла более 1265 солдат.

    В селе Днепроэнергия на юге ДНР была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая проникла в подвал здания напротив позиций российской армии и начала совершать диверсии.

    Киевский режим продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, нарушая российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергообъектам.

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    9 апреля 2025, 23:30 • Новости дня
    Литва подтвердила готовность принять больше войск США в случае перераспределения

    Литва выразила готовность разместить дополнительные войска США при перераспределении сил в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что страна готова принять дополнительные американские войска при перераспределении сил США в Европе, создавая для них подходящую инфраструктуру.

    Литва готова разместить дополнительный американский контингент в случае перераспределения военных сил США в Европе, передает ТАСС.

    Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в эфире национального телевидения LRT. Шакалене подчеркнула, что страна готова предложить американским союзникам дополнительные территории и инфраструктуру для размещения войск из других частей Европы.

    Она уточнила, что Литва рассчитывает заранее подготовить необходимые условия для комфортного размещения и тренировки американских военных.

    Министр отметила, что комфорт для армии не заключается в предоставлении спа-салонов, а в обеспечении хороших тренировочных баз и безопасных условий для содержания боевой техники.

    С 2019 года в Литве на ротационной основе размещен тяжелый батальон армии США, включающий около 1 тыс. военнослужащих, танки Abrams, БМП Bradley и артиллерийские системы Paladin. В январе прошла 11-я ротация, а в ноябре 2024 года было принято решение о переводе ротации на постоянную основу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии США в Европе и Африке сообщило о том, что трое из четырех пропавших на учениях в Литве американских военных были найдены мертвыми.

    Поиски четвертого солдата продолжались, пока его тело не было найдено командованием сухопутных сил США в Европе и Африке.

    Министры обороны Эстонии и Литвы предупредили об усилении угроз безопасности для стран Балтии в случае прекращения войны на Украине из-за возможного усиления России.

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    9 апреля 2025, 13:42 • Новости дня
    Дуда с раздражением отреагировал на слухи о выводе американских войск из Европы

    Президент Польши Дуда с раздражением отреагировал на слухи о выводе американских войск из Европы

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Польши Анджей Дуда выразил недовольство слухами о возможном выводе американских войск из Восточной Европы и призвал руководствоваться официальными заявлениями властей.

    Ясенка, где расположен аэропорт Жешув, была и будет защищена даже после передислокации американских войск, заявил журналистам польский президент Анджей Дуда, находящийся с визитом в Эстонии. Он повторил, что никакого ухода военного контингента США из Европы нет.

    «Нет никаких планов. Представители администрации США, с которыми я общался, четко заявили, что планов по сокращению численности американских солдат в Польше нет», – приводит портал Wiadomosci ответ Дуды журналистам на соответствующий вопрос.

    Он добавил, что для Польши не было секретом намерение американцев передислоцировать войска. По его словам, представители США на переговорах четко заявили, что планов по сокращению присутствия американских вооруженных сил в Польше нет.

    По словам американцев, уточнил Дуда, «речь идет в первую очередь о вопросах подготовки», а слухам о выводе американских военных из Восточной Европы верить не стоит.

    «Извините, но я давно слушаю это медийное «бла-бла-бла» и, честно говоря, меня это напрягает... Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, ждите конкретных решений, не слушайте наветы, догадки и дезинформацию в СМИ, так как это делают те, кто хочет распространять дезинформацию и беспокойство среди людей», – заявил он.

    Ранее телекомпания NBC, ссылаясь на источники в американской и европейской администрации, сообщила о возможном выводе до 10 тыс. американских военных из региона. Эти силы были дислоцированы в 2022 году предыдущей администрацией США для укрепления безопасности стран Восточной Европы на фоне конфликта на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские союзники все же обеспокоились по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО.

    Президент Польши Дуда днем ранее сообщил, что перемещение американских войск из хаба в Жешуве на другие базы в Польше было согласовано НАТО и не означает вывода войск из страны. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что уход американских военных из Жешува не говорит об окончании американской военной помощи киевскому режиму.

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    11 апреля 2025, 04:18 • Новости дня
    Защита генерала Кузнецова заявила об отсутствии события преступления

    Адвокат генерала Кузнецова заявил об отсутствии события преступления по делу о взятке

    Tекст: Денис Тельманов

    Защита генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки земельным участком с домом, утверждает, что в его деле отсутствует событие преступления, поскольку участок был приобретен официально и имеет все необходимые документы.

    Как пишет ТАСС, адвокат Алексей Паршин заявил, что в деле бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова отсутствует событие преступления. По его словам, сделка с земельным участком, которую следствие считает взяткой, была совершена легально.

    Кузнецов обвиняется в получении взятки в обмен на организацию государственных контрактов и договоров между Краснодарским высшим военным училищем и предпринимателем Левой Мартиросяном. Следствие утверждает, что Мартиросян приобрел земельный участок и дом в Краснодаре на имя жены Кузнецова.

    Несмотря на утверждения адвоката, суд продлил срок содержания Кузнецова под стражей до 11 мая. Прокуроры считают, что Кузнецов использовал свое служебное положение для заключения контрактов в пользу Мартиросяна на сумму свыше 372 млн рублей.

    Юрий Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ с 2010 по 2023 год, а затем стал начальником главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года. В рамках дела также арестованы активы всех фигурантов, включая Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Суд также арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна, включая недвижимость и транспорт, в рамках дела о взятке для генерала Кузнецова.

    На имущество дочери генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова также наложен обеспечительный арест, так как в отношении генерала ведется расследование дела о взятке.

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    8 апреля 2025, 12:05 • Новости дня
    Ветераны СВО из Пскова рассказали об адаптации к мирной жизни после ранений

    Участники программы «Перезагрузка» рассказали, как живут после ранений на СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Никита, Камиль и Дмитрий после ранений на СВО продолжают активную деятельность: открыли производство мебели, занимаются адаптивным спортом и работают в военкомате, рассказали в «Народном фронте».

    Ветераны СВО, получившие тяжелые ранения, своим примером мотивируют других: организовывают мероприятия в госпиталях, помогают в реабилитации, устраивают соревнования и бегают марафоны, рассказали в «Народном фронте».

    Кадровый офицер и штурмовик Никита в ходе СВО подорвался на мине в Запорожской области и лишился ноги от тазобедренного сустава, потерял 80% крови, но выжил. Теперь он 28-летний участник программы «Перезагрузка» от «Народного фронта», открыл мебельное производство во Пскове и развивает адаптивный спорт.

    «Брат воспринял новость о моем ранении, будто ничего и не было. Когда он узнал, единственная его фраза была, что даже если мне не сделают протез, он будет до конца своих дней носить меня на руках, лишь бы только я продолжал жить, развиваться, не заморачиваться по поводу своей травмы», – сказал Никита.

    Он признался, что еще в школе подрабатывал на мебельной фабрике, а позже с братом он учился производству мебели по видеоурокам. После закупили оборудование, сняли помещение в аренду, стали продавать кровати через интернет. Постепенно появились и постоянные клиенты.

    Кроме того, после ранения Никита пошел учиться в Псковский государственный университет по программе «Инженер-конструктор машиностроительных производств», а в свободное от бизнеса и учебы время он – капитан команды региона по волейболу сидя. Еще Никита стреляет из лука и является соорганизатором школы адаптивного спорта с коллегами-ветеранами Камилем и Дмитрием.

    Заниматься в школе могут не только люди с ограниченными возможностями, ветераны СВО, но и все желающие – взрослые и дети.

    Ветеран СВО Камиль подорвался на мине во время выполнения штурмовой задачи на Луганском направлении, лишился ноги, но удалось сохранить коленный сустав и установить протез. Вернулся к жизни через работу в военкомате и спорт. Он пишет гранты для школы адаптивного спорта, ведет организованную им секцию самбо для детей от 6 до 14 лет.

    А штурмовик Дмитрий – первый человек в России, который пробежал марафон на протезе (42 километра за 5 часов), но рекорд не зафиксирован. В 2014 году в бою за Донецкий аэропорт он лишился ноги от тазобедренного сустава. Но смог вернуться к жизни, стал вдохновителем адаптивного спорта в регионе, руководит Ассоциацией ветеранов СВО и организует мероприятия для ветеранов, отмечая важность спорта для реабилитации.

    Как писала в начале апреля газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект, который наделяет статусом ветеранов боевых действий всех бойцов, отражавших вторжение на территорию России, включая участников добровольческих формирований.

    В марте президент России Владимир Путин поручил обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам специальной военной операции до 30 марта.

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