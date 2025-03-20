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Белоусов проинспектировал Каспийскую флотилию
Белоусов оценил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в Дагестане
Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию на Каспийской флотилии в Дагестане, оценил развитие ее инфраструктуры и социальное обеспечение военнослужащих, сообщило Министерство обороны России.
Белоусов посетил Дагестан с рабочей поездкой, где провел инспекцию инфраструктуры Каспийской флотилии. В ходе визита он заслушал доклады о боевой подготовке, строительстве новых объектов и социальном обеспечении военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
В рамках визита министр особое внимание уделил вопросу возведения гидротехнических сооружений, включая оградительные молы и причалы, а также береговую инфраструктуру для обслуживания кораблей. Он подчеркнул необходимость скорейшего завершения работ и взятия объектов на особый контроль.
Кроме того, было доложено о завершении строительства гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест, который планируется сдать в мае. В учебно-тренировочном комплексе министру рассказали о подготовке боевых пловцов и имеющемся оборудовании.
В завершение визита Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в заданиях в зоне специальной военной операции.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов посетил «Южную» группировку войск, где заслушал доклад командующего Александра Санчика и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.
В декабре глава Минобороны провел совещание на пункте управления группировки «Восток» и заслушал доклады о текущей обстановке и действиях войск.