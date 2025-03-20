  • Новость часаВ Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Демилитаризация Украины стала домашним заданием Трампа
    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения
    Макрон встал на курс столкновения с Трампом из-за военной помощи Украине
    США отодвинули на второй план сделку по недрам Украины и матч между КХЛ и НХЛ
    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников ВСУ
    Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области
    США задумались об отказе от роли командующего НАТО в Европе
    Минэнерго США заявило о готовности взять в управление АЭС Украины
    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    27 комментариев
    20 марта 2025, 12:50 • Новости дня

    Белоусов проинспектировал Каспийскую флотилию

    Белоусов оценил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в Дагестане

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию на Каспийской флотилии в Дагестане, оценил развитие ее инфраструктуры и социальное обеспечение военнослужащих, сообщило Министерство обороны России.

    Белоусов посетил Дагестан с рабочей поездкой, где провел инспекцию инфраструктуры Каспийской флотилии. В ходе визита он заслушал доклады о боевой подготовке, строительстве новых объектов и социальном обеспечении военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В рамках визита министр особое внимание уделил вопросу возведения гидротехнических сооружений, включая оградительные молы и причалы, а также береговую инфраструктуру для обслуживания кораблей. Он подчеркнул необходимость скорейшего завершения работ и взятия объектов на особый контроль.

    Кроме того, было доложено о завершении строительства гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест, который планируется сдать в мае. В учебно-тренировочном комплексе министру рассказали о подготовке боевых пловцов и имеющемся оборудовании.

    В завершение визита Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в заданиях в зоне специальной военной операции.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов посетил «Южную» группировку войск, где заслушал доклад командующего Александра Санчика и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

    В декабре глава Минобороны провел совещание на пункте управления группировки «Восток» и заслушал доклады о текущей обстановке и действиях войск.

    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

    Коментарии (7)
    19 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия, сбив свои беспилотники, которые целились на украинскую инфраструктуру, продемонстрировала, что соблюдает договоренности между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «После того как была проявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды Министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что беспилотники выстраивались в боевой порядок.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ЗРПК «Панцирь» и самолет ВКС России уничтожили семь российских дронов, нацеленных на объекты инфраструктуры Украины в Николаевской области. Эти объекты имели отношение к украинскому ВПК.

    Коментарии (70)
    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    Коментарии (0)
    20 марта 2025, 08:53 • Новости дня
    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Бусаргин: Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
    @ Филипп Кочетков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, работники всех экстренных служб и профильных ведомств находятся на месте и работают в усиленном режиме.

    Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют повреждения гражданских объектов. Они принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. Губернатор отметил, что силы направлены на восстановление и защиту населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

    Коментарии (36)
    19 марта 2025, 19:57 • Новости дня
    Спецназ Британии привели в повышенную готовность для отправки на Украину
    Спецназ Британии привели в повышенную готовность для отправки на Украину
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы специального назначения Британии подготовлены к возможному отправлению на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта, сообщили СМИ.

    Как пишет i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust) со ссылкой на источники, силы специального назначения Великобритании были приведены в состояние повышенной готовности на случай вероятной отправки на Украину. Это решение связано с рассмотрением рядом европейских стран возможности размещения миротворческого контингента после урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    Источники отметили, что на прошлой неделе британские военные планировщики уже разослали директивы о необходимости подготовки к возможному дислоцированию на Украину. Это включает в себя проверку исправности боевой техники.

    Ранее на встрече в Лондоне премьер-министры Великобритании и Канады заявили о необходимости усилить позиции Украины перед будущими переговорами об условиях мирного урегулирования конфликта, подчеркнув важность коллективных усилий союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

    Коментарии (32)
    20 марта 2025, 00:44 • Новости дня
    США отодвинули на второй план сделку по недрам Украины и матч между КХЛ и НХЛ

    Пресс-секретарь Белого дома Ливитт заявила о решении США сконцентрироваться на урегулировании украинского конфликта

    США отодвинули на второй план сделку по недрам Украины и матч между КХЛ и НХЛ
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США сконцентрированы на урегулировании украинского конфликта, а не на сделке по недрам Украины или матче между КХЛ и НХЛ, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт указала, что соглашение между США и Украиной о сотрудничестве в области добычи минералов остается актуальным, передает ТАСС.

    «Сделка по минералам была тем первым набором параметров, который вы все видели на той самой публичной встрече (в Белом доме). Теперь мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении», – сказала она.

    Она добавила, что стороны вышли за рамки экономических вопросов и сейчас обсуждают долговременное прекращение огня. «Мы никогда не были так близки к миру, как сегодня», – заявила представитель Белого дома.

    Комментируя телефонные переговоры России и США на высшем уровне, Ливитт подтвердила, что обсуждался вопрос о хоккее. «Однако мы сейчас в большей степени заинтересованы в достижении договоренностей о мире, чем в том, чтобы запланировать хоккейный матч», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона одобрила инициативу Москвы провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах. В феврале Владимир Зеленский посетил Вашингтон для заключения сделки по недрам Украины, во время визита он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.

    Коментарии (4)
    20 марта 2025, 06:13 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
    Беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Саратовской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 40 БПЛА. Также дроны атаковали Ростовскую область.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что в Энгельсской городской клинической больнице № 1 выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

    Кроме того, как сообщил глава Саратовской области, поврежден частный дом в районе Соколовой горы.

    Гусев сообщил в Telegram, что силами ПВО и средствами РЭБ нейтрализовано около 40 беспилотников в трех районах и двух городских округах, в том числе в Воронеже. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что отражена атака БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах. «Пострадавших и разрушений на земле нет», – говорится в сообщении.

    Напомним, в ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью.

    Коментарии (6)
    20 марта 2025, 03:43 • Новости дня
    Минэнерго США заявило о готовности взять в управление АЭС Украины
    Минэнерго США заявило о готовности взять в управление АЭС Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы управлять украинскими АЭС, никаких проблем не возникнет, если такое решение будет принято, заявил глава минэнерго США Крис Райт.

    Райт заявил, что американская сторона обладает значительным техническим опытом для управления такими объектами. Поэтому, если передача управления АЭС на Украине США будет способствовать урегулированию конфликта, США готовы взять на себя эту ответственность, сказал он.

    «Никаких проблем. Мы можем это делать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Кроме того, Райт заверил, что в случае передачи управления станциями Вашингтону не потребуется отправка американских военных на Украину.

    Он отметил, что вашингтонская администрация пока не обсуждает вопрос о возможности передачи украинских АЭС США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Киев обсудили возможность передачи украинских атомных электростанций под управление США. В переговорах с Россией США обсуждали Запорожскую АЭС, которая сейчас расположена на территории России, но основные потребители ее электроэнергии находятся за Днепром.

    Коментарии (15)
    20 марта 2025, 06:44 • Новости дня
    Украинские солдаты осуждены за теракты в Курской области

    Солдаты ВСУ Дзема и Попов приговорены к 15 годам за теракты и минирование дорог

    Украинские солдаты осуждены за теракты в Курской области
    @ sledcom.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный суд осудил на 15 лет Александра Дзему и Дениса Попова за теракты в Курской области, включая минирование дорог и стрельбу по мирным жителям.

    Двое военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, Александр Дзема и Денис Попов, были осуждены военным судом на пятнадцать лет лишения свободы за террористический акт в Курской области. Об этом сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, они минировали дороги и наносили огневое поражение подразделениям Вооруженных сил России, а также стреляли по мирным жителям в Суджанском районе.

    Обвиняемые незаконно вторглись на территорию России 12 августа 2024 года. В селах Николаево-Дарьино и Плехово они запугивали местное население и занимали частные дома. В ходе своей деятельности они препятствовали эвакуации гражданских лиц и неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и жителям.

    Во время боевых действий Дзема и Попов были задержаны российскими военнослужащими. Суд признал их виновными в совершении террористического акта, предусмотренного частью второй статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования Украины дистанционно заминировали гражданские объекты на территории Курской области. Следственный комитет завершил расследование дела против бойцов вооруженных формирований Украины по факту терактов в этом регионе. Также сообщалось, что украинские силы стали маскировать взрывчатку под игрушки в приграничных областях.

    Коментарии (10)
    19 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    @ EPA/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она действительно затрагивалась вчера [в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа]. И вместе со всеми упомянутыми вами аспектами она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться», – цитирует Пескова ТАСС.

    Это чувствительная тема, вряд ли ее нужно публично обсуждать, отметил Песков. Москва не планирует выносить разговор об этом в публичную плоскость.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что оба политика работают вместе ради блага человечества.

    Коментарии (5)
    19 марта 2025, 16:46 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен пленными

    Россия вернула 175 военных из плена на Украине

    Россия и Украина провели обмен пленными
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в результате переговорного процесса между Россией и Украиной удалось освободить 175 российских военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    Взамен Россия передала 175 военнопленных ВСУ, а также, в качестве жеста доброй воли, 22 тяжелораненых украинских военных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Посредническую роль в переговорах и возвращении российских военнослужащих из плена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.

    Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны.

    В январе Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернулись в Россию и на Украину с каждой стороны.

    Коментарии (2)
    19 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Кремль назвал удары ВСУ по Кубани саботажем договоренностей

    Песков заявил о саботаже договоренностей из-за ударов ВСУ по энергообъектам на Кубани

    Кремль назвал удары ВСУ по Кубани саботажем договоренностей
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

    По его словам, атаки Вооруженных сил Украины на энергообъекты в России, в частности на Кубани, рассматриваются Кремлем как саботаж достигнутых ранее договоренностей, передает ТАСС. Песков заявил, что такие действия идут вразрез с усилиями, предпринятыми президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для стабилизации ситуации.

    Песков подчеркнул, что информация о команде президента России прекратить удары по объектам энергетики Украины на 30-дневный срок была широко доступна на момент начала атак. Тем не менее киевский режим, по его словам, не предпринял никаких шагов для отмены своих действий, что, по мнению представителя Кремля, является нарушением достигнутых договоренностей.

    Кроме того, Песков отметил, что других команд, кроме прекращения огня по энергоинфраструктуре, от российского лидера не исходило, вопреки провокациям Киева. Пресс-секретарь подтвердил, что Россия сохраняет паузу в ударах по энергетическим объектам в качестве жеста доброй воли, несмотря на провокационные действия со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что украинские власти предприняли попытку сорвать мирные инициативы Дональда Трампа.

    Коментарии (23)
    20 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    Во Франции сочинили сатирическую песню «Макрон, на фронт»
    Во Франции сочинили сатирическую песню «Макрон, на фронт»
    @ Ludovic Marin/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции группа Chanteurs anonymes сочинила сатирическую песню «Макрон, на фронт», призывающую президента страны «прекратить дискуссии» и отправиться на украинский фронт.

    Песня исполняется женским голосом на французском языке и длится почти четыре минуты. Видеоряд песни состоит из сгенерированных искусственным интеллектом изображений Макрона в гимнастерке. В песне критикуются заявления Макрона о военной поддержке Украины и его призывы отправить туда «миротворцев», передает РИА «Новости».

    «Макрон делает громкие заявления, сидя в тепле Елисейского дворца. Он посылает миллиарды, подписывает соглашения, но на фронте он никогда не был», – говорится в одном из куплетов. Авторы песни подчеркивают, что солдаты гибнут, а президент «аплодирует», находясь далеко в своем кабинете.

    Припев композиции содержит прямой призыв к Макрону: «Макрон – на фронт! На передовую. Кончай свои разговоры, бери винтовку! Макрон – на фронт, за свою демократию. Погляди, верна ли твоя теория на поле битвы». Песня уже набрала более 125 тыс. просмотров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, именно Макрон продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта. Прошлой весной он заявлял, что в какой-то момент стране «придется проводить наземные операции, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (4)
    20 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области

    Рогов: Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области

    Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска успешно выбили украинские силы из села Жеребянки в Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил об успешной операции российских войск, выбивших украинские силы из села Жеребянки на территории Запорожской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, «враг выбит из Жеребянок», а севернее села продолжаются активные боевые действия.

    Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. На данный момент более 70% территории области находятся под контролем России, включая многие населенные пункты.

    Ранее российские войска заняли села Щербаки и Малые Щербаки на Украине в результате успешного наступления, ВСУ были вынуждены отступить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вывели Запорожское направление из статического состояния, освободив населенный пункт Степовое в Запорожской области, и совершили прорыв на Запорожском фронте.

    Коментарии (2)
    20 марта 2025, 01:45 • Новости дня
    В украинском Кропивницком прогремело около 30 взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском городе Кропивницком (Кировограде) произошло около 30 взрывов, сообщают украинские СМИ.

    В Кировоградской области Украины звучит воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне взрывы были в Киеве и нескольких регионах Украины.

    Коментарии (3)
    20 марта 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения

    Политолог Скачко: Зеленский пугает Трампа «Берлином» из-за нежелания перемирия

    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Якобы беспокойство Владимира Зеленского о пустующих городах на линии боевого соприкосновения объясняется его нежеланием идти на перемирие и прерывать поставки западного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о риске повторения в прифронтовых городах ситуации послевоенного Берлина.

    «В случае прекращения огня люди еще долгое время не будут возвращаться в города, разделенные линией соприкосновения. Но Зеленский как будто нарочно забывает, что виновником этой ситуации будет Киев», – отметил политолог Владимир Скачко.

    По его словам, учитывая специфику договоренностей с Украиной и потенциальные риски срыва перемирия, есть вероятность возобновления противостояния. «Так что большинство уехавших украинцев будут вкладывать в решение о невозвращении не столько идеологию, сколько заботу о своих жизнях», – подчеркнул он.

    «Правда, слова Зеленского объясняются отнюдь не беспокойством о пустующих городах, а нежеланием идти на прекращение огня и прерывать поставки западного вооружения. В целом, он пытается лавировать между США, требующими перемирия, и Европой, желающей активизации конфликта. Последней при этом он показывает якобы свою твердую позицию в диалоге с Трампом относительно перемирия», – считает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский на онлайн-брифинге сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы согласился с идеей о том, что окончание конфликта с Россией по линии соприкосновения – не лучший вариант для городов и поселков, находящихся в прифронтовой зоне.

    По словам Зеленского, сейчас множество жилых районов разделены контактной линией. «Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет «Берлин», – пояснил он, имея в виду разделение немецкой столицы после Второй мировой войны.

    «Вопрос территорий будет самым сложным», – спрогнозировал Зеленский, заверив, что Трамп понимает, что юридически Украина не признает потерю своих регионов, вошедших в состав России.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что препятствиям для участия Киева в мирных переговорах являются украинские конституционные ограничения на изменение территориальной целостности и отсутствие легитимного партнера для диалога.

    В свою очередь официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Вашингтон хочет перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному. Она отметила, что президент США отправляет высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию с целью «бороться за мир».

    В то же время, представители стран Евросоюза собираются обсудить на саммите в Брюсселе предложение Еврокомиссии по увеличению оборонного бюджета на 150 млрд евро. Документ предполагает предоставление Украине годового минимума в 2 млн единиц боеприпасов и обучение украинских сил.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского.

    Коментарии (0)
    Главное
    Пленные украинские солдаты получили 15 лет за теракты в Курской области
    ФСБ предотвратила теракт у администрации Мариуполя
    Германия назвала сумму замороженных российских активов
    Greenpeace обязали выплатить 660 млн долларов за протесты против трубопровода
    Евросоюз собрался переманивать американских ученых
    Китай отверг критику Оттавы после казни четырех канадцев
    Во Франции сочинили сатирическую песню «Макрон, на фронт»

    Рубль стал тяжелее золота

    С золотом сложилась парадоксальная ситуация. На мировом рынке стоимость золота в долларах ставит новые исторические рекорды, а в России в рублях цена падает. У нас золото подешевело с 9 тыс. до менее 8 тыс. рублей за грамм. С чем это связано, и при каких условиях цены на золото вырастут в обоих случаях? Подробности

    Перейти в раздел

    Договоренности c США начинают работать на пользу России

    Начинают проявляться первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине. Россия честно выполняет то, что пообещала – Украина же в очередной раз оправдывает репутацию стороны, которая саботирует любые попытки достигнуть настоящего мира. Однако уже видно, что результаты переговоров начинают работать на пользу России. Подробности

    Перейти в раздел

    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

    Перейти в раздел

    Демилитаризация Украины стала домашним заданием Трампа

    Мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без прекращения поставок оружия. Эта тема обсуждалась Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора. Но в Европе настаивают на продолжении военной поддержки ВСУ. По мнению экспертов, задача по корректировке позиции ЕС лежит на плечах главы Белого дома. Хватит ли ему рычагов давления на Брюссель? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый канцлер Германии предал Германию

      В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............