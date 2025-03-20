Белоусов проинспектировал Каспийскую флотилию

Белоусов оценил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в Дагестане

Tекст: Вера Басилая

Белоусов посетил Дагестан с рабочей поездкой, где провел инспекцию инфраструктуры Каспийской флотилии. В ходе визита он заслушал доклады о боевой подготовке, строительстве новых объектов и социальном обеспечении военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В рамках визита министр особое внимание уделил вопросу возведения гидротехнических сооружений, включая оградительные молы и причалы, а также береговую инфраструктуру для обслуживания кораблей. Он подчеркнул необходимость скорейшего завершения работ и взятия объектов на особый контроль.

Кроме того, было доложено о завершении строительства гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест, который планируется сдать в мае. В учебно-тренировочном комплексе министру рассказали о подготовке боевых пловцов и имеющемся оборудовании.

В завершение визита Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в заданиях в зоне специальной военной операции.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов посетил «Южную» группировку войск, где заслушал доклад командующего Александра Санчика и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

В декабре глава Минобороны провел совещание на пункте управления группировки «Восток» и заслушал доклады о текущей обстановке и действиях войск.