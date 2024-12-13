Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» и наградил героев
В Минобороны сообщили о результатах инспекции Белоусова группировки «Восток»
Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки «Восток», где заслушал доклады о текущей обстановке и действиях войск.
Командующий группировкой, генерал-лейтенант Андрей Иванаев, отчитался о том, что за последний месяц подразделениями «Востока» было освобождено семь населенных пунктов и взят под контроль район площадью более 300 кв. км. Эффективное использование высокоточных средств поражения и ударных беспилотников нанесло противнику существенные потери в технике и личном составе, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Белоусову также продемонстрировали результаты модернизации вооружений, используемых для противодействия вражеским беспилотникам, а также образцы роботизированных комплексов, которые успешно применяются на линии боевого соприкосновения.
Министр обороны выразил благодарность командному составу за высокие показатели в боевых действиях. Он вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и героизм.
Ранее Белоусов в ходе инспекции группировки «Север» заявил, что продвижение российской армии в зоне СВО ускорилось и кампания 2025 года Вооруженных сил Украины фактически сорвана, так как ВС России перемололи лучшие части украинской армии.
В сентябре Белоусов инспектировал группировку «Запад» в зоне спецоперации.