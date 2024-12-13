Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» и наградил героев

  • Новость часаВласти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
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    Для освоения Сирии Эрдоган будет договариваться с Россией
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    Байден одобрил 72-й пакет военной помощи Украине
    В Госдуме рассказали об удалении с маркетплейсов «освежителей для мозга»
    МИД: Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    Компания Ахметова сократила добычу угля в Красноармейске
    Япония начала готовиться к торговой войне Трампа с Китаем
    В Молдавии ввели режим ЧП из-за угрозы газового кризиса
    Генсек НАТО обеспокоился миллионом жертв конфликта на Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

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    13 декабря 2024, 10:29 • Новости дня

    Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» и наградил героев

    В Минобороны сообщили о результатах инспекции Белоусова группировки «Восток»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки «Восток», где заслушал доклады о текущей обстановке и действиях войск.

    Командующий группировкой, генерал-лейтенант Андрей Иванаев, отчитался о том, что за последний месяц подразделениями «Востока» было освобождено семь населенных пунктов и взят под контроль район площадью более 300 кв. км. Эффективное использование высокоточных средств поражения и ударных беспилотников нанесло противнику существенные потери в технике и личном составе, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Белоусову также продемонстрировали результаты модернизации вооружений, используемых для противодействия вражеским беспилотникам, а также образцы роботизированных комплексов, которые успешно применяются на линии боевого соприкосновения.

    Министр обороны выразил благодарность командному составу за высокие показатели в боевых действиях. Он вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и героизм.

    Ранее Белоусов в ходе инспекции группировки «Север» заявил, что продвижение российской армии в зоне СВО ускорилось и кампания 2025 года Вооруженных сил Украины фактически сорвана, так как ВС России перемололи лучшие части украинской армии.

    В сентябре Белоусов инспектировал группировку «Запад» в зоне спецоперации.

    12 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

    Wall Street Journal сообщила о предложении Трампа разместить европейские войска на Украине для контроля прекращения огня

    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, «начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий» Трампа по прекращению конфликта на Украине, «предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе». «Главный вывод: Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России», – пишет издание.

    На встрече в Париже 7 декабря с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подчеркнул, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО», передает ТАСС.

    По его мнению, европейские страны должны взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на Украине. При этом США могут оказать поддержку процессу, но не планируют отправлять свои войска.

    Кроме того, в ходе встречи в Париже Трамп заявил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы повлиять на Россию и завершить конфликт на Украине. Обсуждалась возможность введения пошлин на китайские товары как «инструмент переговоров».

    Однако, как отмечает WSJ, европейские официальные лица считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры с участием Макрона, Трампа и Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    СМИ сообщали, что Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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    12 декабря 2024, 12:22 • Новости дня
    Долгов: Россия может послать Украине еще один сигнал «Орешником»
    Долгов: Россия может послать Украине еще один сигнал «Орешником»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев лучше Запада усвоил первое предупреждение «Орешником». Американцы же, судя по всему, сигналы пока не усвоили, поэтому не исключено, что России придется отправить еще одно послание, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Пентагоне заявили, что Москва может вновь применить «Орешник» для ударов по Украине.

    «Орешник» уже оказал влияние на ход конфликта. Впрочем, и без применения этого вооружения СВО развивается в строгом соответствии с планами, установками и целями верховного главнокомандующего Владимира Путина», – пояснил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Касательно же слов представительницы Пентагона Сингх о том, что Россия якобы применяет «Орешник» для «запугивания Украины», напомню, что любое вооружение используется для уничтожения противника, нанесения ущерба его инфраструктуре и деморализации. И судя по тому, как засуетился Киев после удара, эта цель достигнута», – продолжил он.

    При этом Долгов не исключил повторного удара «Орешником». «Судя по всему, первый удар «Орешником» ничему не научил американцев. Это, впрочем, неудивительно. Они все делают ценой жизней украинцев, ценой самой Украины, так что им все равно. К тому же нынешней администрации Байдена осталось чуть больше месяца. А команда Трампа, судя по риторике, как раз сигнал «Орешника» считала», – рассуждает собеседник.

    «На позицию нынешней администрации Белого дома хорошо указывают слова Сингх о дальнейших поставках вооружений ВСУ. Украина воспринимается Западом чисто как военный инструмент против России, а не как страна с многомиллионным населением», – напомнил эксперт.

    «Интересно то, что Киев явно усвоил предупреждение «Орешником» острее западных кураторов, но ничего сделать не может. Поэтому удары по центрам принятия решений в Киеве, о которых ранее говорил Путин, вполне могут состояться», – отметил аналитик.

    Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх. Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска, сообщает ТАСС.

    Сингх добавила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Кроме того, Россия якобы применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины». Представитель Пентагона также заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер.

    Напомним, накануне стало известно, что удар по Таганрогу был нанесен ракетами ATACMS. Как сообщали в Минобороны, удар пришелся по военному аэродрому. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

    В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники. Ведомство подчеркнуло, что атака не останется без ответа.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    13 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве

    Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Киеве и военному объекту в Харькове

    Стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар по закрытому аэродрому в Киеве, где проходят обучение пилоты и расположены ангары и склады, также поражен военный объект в здании бывшего завода в пригороде Харькова, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по объектам в Киеве и его окрестностях, передает РИА «Новости».

    По данным Лебедева, удар был нанесен в направлении закрытого аэродрома в Киеве, где проходят обучение пилоты. Этот объект находится близ Жулян и относится к Авиационному университету. Лебедев заявил, что место является закрытым, там расположены ангары, склады, а также жилые и служебные помещения.

    В том же районе находится железнодорожная станция «Киев-Волынский», рядом с которой расположены многочисленные складские помещения и промзона. Лебедев также сообщил об ударе, нанесенном по пригородам Борисполя, в районе авиационного завода Skyline. По его словам, на этом предприятии занимаются производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ремонтом вертолетов.

    Еще один удар был нанесен по станции ремонта военных машин в Переяславе Киевской области. По данным подполья, это предприятие занимается установкой турелей для борьбы с БПЛА на автомобили.

    Кроме того, в пригороде Харькова, в направлении города Дергачи, был нанесен удар по объекту, который ранее был мясокомбинатом, а теперь используется в военных целях, сообщил Лебедев. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в этом районе.

    Ранее в Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы.

    До этого сообщалось, что в результате удара по аэродрому в Борисполе, Киевская область, произошел мощный взрыв с детонацией.

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    13 декабря 2024, 00:19 • Новости дня
    Компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске

    Украинский «Метинвест» сократил добычу угля у Красноармейска на фоне продвижения российских войск в ДНР

    Компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Крупнейшая сталелитейная компания Украины «Метинвест» приостановила добычу угля на одной из шахт у Покровска (украинское название Красноармейска) на фоне успехов российской армии в регионе, следует из заявления компании.

    В заявлении компании, принадлежащей Ринату Ахметову, отмечено, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы с вертикальной шахты № 3, передает Bloomberg.

    Комплекс у Покровска ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территороии, где добывает коксующийся уголь.

    Другие угледобывающие объекты «Метинвеста» в регионе пока продолжают функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщают, что положение ВСУ в Покровске становится критическим. Покровск выполняет функции важного логистического узла для украинских сил в Донбассе.

    Кроме того, шахтоуправление «Покровское» – единственное в Украине, которое добывает коксующийся уголь. Экономист и политолог Иван Лизан заявлял, что утрата Покровска для Украины будет означать, что «кокса больше нет».

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    12 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки установила контроль над селом Заря в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    В зоне действия этой группировки поражены живая сила и техника ВСУ, отражены девять контратак украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В районе ответственности группировки украинская армия потеряла до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля и несколько единиц артиллерийских установок, включая польскую Krab и «Мста-Б». Уничтожены гаубицы и самоходные установки в районах Дзержинска, Щербиновки и других населенных пунктов.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям украинской теробороны в районе Волчанска. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих.

    В районах действий группировок «Запад» и «Южная» ВСУ также понесли значительные потери. В Харьковской области и ДНР уничтожены множество военной техники и склад боеприпасов. В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, в зоне действия «Южной» группировки – до 295 военнослужащих.

    Ранее ВС России установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике. До этого подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.

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    12 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство решением о применении американского оружия против России, считая это опасной эскалацией.

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, осудив решение о нанесении ударов американским оружием по территории России, сообщает ТАСС. В интервью журналу Time Трамп выразил мнение, что это решение было принято с одобрения Байдена и привело к крайне нестабильной ситуации.

    Трамп заявил: «Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

    Экс-президент США также выразил обеспокоенность из-за вероятных последствий такого шага, отметив, что это может привести к еще большему обострению международной обстановки. Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти пути для деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге. Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время. Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории России дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации.

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    12 декабря 2024, 23:06 • Новости дня
    Минобороны Италии заявило о готовности направить миротворцев на Украину

    Министр обороны Италии Крозетто заявил о готовности направить миротворцев на Украину и в Газу

    Tекст: Антон Антонов

    Италия готова участвовать в миссии миротворцев на Украине, заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто. Однако вице-премьер Антонио Таяни считает такое обсуждение преждевременным.

    «Я надеюсь на разговоры о мире, скорейшем направлении миротворцев на Украину, а также в Газу. Мы готовы к этой роли, мы всегда ею славились», – приводит слова Крозетто ТАСС со ссылкой на ANSA.

    Таяни выразил мнение, что обсуждение отправки миротворческих сил на Украину преждевременно. По его словам, главной задачей сейчас является достижение «справедливого мира», и любые инициативы по миротворческой миссии будут рассматриваться позже. Таяни отметил, что решение о необходимости такой миссии будут принимать главы государств и правительств. Также он подчеркнул важность совместных действий США и Европы для окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    Сообщалось, что Франция решила обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину, но премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не направит войска на Украину даже после прекращения огня.

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    12 декабря 2024, 11:54 • Новости дня
    ВС России блокировали группировку ВСУ на Кураховской ТЭС

    Силовые структуры сообщили о блокаде ВСУ на ТЭС в Курахово российскими войсками

    ВС России блокировали группировку ВСУ на Кураховской ТЭС
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции и теперь безуспешно пытаются покинуть станцию.

    Группировка вооруженных сил Украины, находящаяся на территории теплоэлектростанции в Курахово, фактически оказалась в блокаде, передают ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Украинские военнослужащие решили укрыться на объектах этой электростанции, где оборудовали огневые позиции, используя оставленную советским режимом инфраструктуру. Однако, как отмечают источники, прошлые уроки не были учтены, что привело к блокаде.

    По информации, полученной от силовиков, украинские военнослужащие предпринимают попытки покинуть территорию станции, однако пока безуспешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли несколько высоток в Курахово, вошли в село Шевченко западнее Курахово и уничтожили группировку ВСУ в районе Курахово.

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    12 декабря 2024, 23:47 • Новости дня
    Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине

    Байден утвердил 72-й пакет военной помощи Украине

    Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине
    @ Evan Vucci/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Президент одобрил новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины», – приводит слова Кирби ТАСС.

    По его словам, в состав пакета входят средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, артиллерия и бронетехника. Кирби подчеркнул, что США продолжат оказывать военную помощь Киеву до истечения срока полномочий администрации Байдена 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. На Украине заявили, что эффективность армии падает из-за недостатка вооружений, а не от проблем с мобилизацией. В свою очередь, США заверили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

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    13 декабря 2024, 01:58 • Новости дня
    Парламент Молдавии одобрил введение ЧП из-за угрозы газового кризиса

    Парламент Молдавии утвердил чрезвычайное положение из-за угрозы прекращения транзита российского газа через Украину

    Парламент Молдавии одобрил введение ЧП из-за угрозы газового кризиса
    @ Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

    ЧП вводится с 16 декабря. Постановление было предложено премьер-министром Дорином Речаном и поддержано голосами депутатов Партии действия и солидарности, оппозиция не стала его поддерживать, передает ТАСС.

    В рамках чрезвычайного положения правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям получит полномочия издавать распоряжения, которые будут обязаны выполнять как государственные учреждения, так и частные компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Молдавии утвердило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Режим чрезвычайного положения вводится из-за угрозы гуманитарного кризиса в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

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    12 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Эксперт сообщил о расширении плацдарма ВС России под Купянском

    Российские войска переправились через Оскол и расширяют плацдарм под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно переправились через реку Оскол вблизи Купянска и стабилизировали позиции на западном берегу, создавая плацдарм для будущих операций по расширению влияния в регионе.

    Российские Вооруженные силы переправились через реку Оскол в Харьковской области и успешно укрепили свои позиции на западном ее берегу, сообщает ТАСС. Военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что этот плацдарм под Купянском продолжает расширяться для дальнейших действий.

    По словам Киселева, российские подразделения провели две переправы через реку. Он отметил, что одна из переправ была атакована противником, однако попытка выбить российские силы оказалась неудачной. Эксперт добавил, что теперь в северной части российские военные закрепились основательно, что позволит усилить присутствие личного состава и техники.

    Кроме того, Киселев отметил, что в целом на Харьковском направлении ситуация остается стабильно напряженной. Противник предпринимает ожесточенное сопротивление, бросая значительные резервы на удержание своих позиций в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ стянули резервы к Дорошовке на Купянском участке, усиливая свои позиции в этом регионе. Также сообщалось, что ВСУ продолжают стягивать мобилизованных к Купянску, что свидетельствует о подготовке к возможным активным действиям на этом направлении.

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    13 декабря 2024, 07:11 • Новости дня
    В Одесской области произошли взрывы во время тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области Украины ночью прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая длилась полтора часа., сообщили украинские СМИ.

    В Одесской области Украины в ночь на четверг произошли взрывы, передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли во время объявленной воздушной тревогой, которая продолжалась в регионе 1,5 часа.

    Другие подробности не приводятся.

    Ранее взрывы произошли в Буче Киевской области, а также в Харькове и в Одесской области Украины. Также сообщалось, что взрывы прогремели в Киеве, в районе Вышгорода и в городе Сумы.

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    12 декабря 2024, 14:22 • Новости дня
    Рябков назвал переговоры при самозапрете Киева абсурдом

    Рябков: Рассуждения о переговорах при запрете Киевом абсурдны и нелогичны

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета.

    Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков выступил с критикой по поводу обсуждения возможности переговоров между Россией и Украиной.

    Как сообщает ТАСС, Рябков назвал такие рассуждения абсурдными, учитывая, что Киев сам ввел запрет на их проведение. По его мнению, очевидно абсурдным выглядит обсуждение переговоров, когда они формально запрещены, и это должно быть понятно всем, кроме тех, кто определяет политику Киева.

    Также Рябков высказался о санкциях, введенных Западом против России, назвав их «игрой на публику». По его словам, Россия успешно приспособилась к этим рестрикциям. Он отметил, что в арсенале внешней политики стран Запада не осталось ничего, кроме санкций, которые уже утратили свою эффективность. Замминистра подчеркнул, что несмотря на сложности, в ряде секторов произошло стимулирование производственного развития и импортозамещение, что требует усилий, но это возможно.

    В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Ранее Зеленский в Париже предложил избранному президенту США Дональду Трампу пригласить Украину в НАТО для укрепления позиций страны на переговорах о прекращении конфликта.

    Позже Зеленский в интервью CBN сообщил о готовности принять гарантии НАТО только для территорий под контролем Киева, хотя формально приглашение должно касаться всей Украины в границах 1991 года.

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    12 декабря 2024, 23:31 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над российскими регионами

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Белгородской, Ростовской и Брянской областей уничтожены украинские беспилотники, сообщили Минобороны России и местные власти.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что около 21.00 мск два БПЛА самолетного типа были сбиты над территорией Белгородской области. Позднее ведомство сообщило, что с 21.00 до 22.00 мск над территорией Белгородской области уничтожено четыре беспилотника, над Ростовской областью – шесть.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram: «Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступает». В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, транспортное средство получило повреждения.

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что беспилотники уничтожены в районе Новошахтинска, «пострадавших и разрушений на земле нет».

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram рассказал, что над регионом силами ПВО обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении.

    Напомним, в ночь на четверг российские силы ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты на территории Крыма, Курской области и Чечни.

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    12 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    Генштаб ВСУ выразил недовольство медленным пополнением армии

    Украинские СМИ заявили о недовольстве Генштаба ВСУ низкими темпами привлечения новых солдат в армию

    Tекст: Вера Басилая

    Генштаб ВСУ выразил недовольство недостаточным количеством добровольно привлеченных граждан, но не может предложить решение для улучшения ситуации, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Телеграф» сообщило, что Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) выразил недовольство по поводу медленного темпа пополнения армии, передает ТАСС.

    Источники в Генштабе отметили, что ежемесячно контракты на военную службу заключают только около 4 тыс. украинцев. В ноябре через систему рекрутинга поступило около 2 тыс. человек.

    По данным Генштаба ВСУ, с мая 2024 года около 6 тыс. человек привлекли на военную службу за счет заключенных. Более того, около 40 тыс. военнослужащих были переведены из тыловых частей на фронт в рамках оптимизационных мер главкома Александра Сырского.

    Однако Генштаб ВСУ признал, что количества добровольно привлеченных граждан для нужд фронта недостаточно, и необходимо упорядочение мобилизационного законодательства. В то же время, по данным украинского СМИ, пока нет единого решения данной проблемы.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

    До этого США призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

    В свою очередь, Владимир Зеленский раскритиковал призыв Госдепа США к мобилизации 18-летних украинцев.

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