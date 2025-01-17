Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.0 комментариев
Песков: Успехи в зоне СВО являются важным фактором воодушевления россиян
Успехи в зоне СВО оказывают влияние на уровень поддержки президента России Владимира Путина, который, по данным ВЦИОМ, превышает 78%, это является важным фактором воодушевления россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что вся страна ожидает успехов на фронте, что является важным фактором поддержки сограждан, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента также прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, показывающие, что уровень доверия россиян к Путину превышает 78%. Он указал, что незначительная волатильность присутствует, однако поддержка Путина среди населения остается огромной.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) привел результаты исследования, по которым уровень доверия россиян Путину превышает 78%.
Согласно опросам ВЦИОМ, россияне назвали Владимира Путина политиком года.