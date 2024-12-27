ФОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 78%

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно опросу, который прошел с 20 по 22 декабря среди 1,5 тыс. россиян, 78% россиян выразили доверие Путину. Этот показатель не изменился по сравнению с предшествующей неделей. Кроме того, 80% опрошенных оценили его работу на посту главы государства как хорошую, передает ТАСС.

Также, согласно результатам опроса, 51% участников дали положительную оценку работе правительства, что на 3 процентных пункта меньше, чем ранее. Михаил Мишустин, глава кабинета министров, получил положительную оценку от 58% респондентов, что на 2 процентных пункта больше, чем в предыдущем исследовании.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 43%, что на 3 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим опросом. КПРФ поддержали 8% опрошенных, что на 1 процентный пункт больше. ЛДПР сохранила 9% поддержки, в то время как «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» получили по 2% поддержки, без изменений.