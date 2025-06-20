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Путин поручил объединить программы поддержки туринфраструктуры и объектов культурного наследия
Необходимо объединить программы льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«Пилотная программа по восстановлению объектов культурного наследия с льготным кредитованием таких проектов уже охватила девять регионов России. Теперь задача расширить ее на остальные субъекты Федерации. Чтобы выделенные средства дали больший эффект, предлагаю следующее решение, а именно объединить ресурсы двух программ льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия», – цитирует Путина ТАСС.
Также в ходе выступления на ПМЭФ глава государства заявил, что конкурентноспособность отраслей экономики России должна основываться на российских технологиях.