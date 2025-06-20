Путин: Конкурентноспособность России должна основываться на отечественных технологиях

Tекст: Алексей Дегтярев

«Отмечу, что конкурентноспособность отечественной промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и многих других отраслей экономики должна базироваться на наших собственных технологических решениях», – цитирует Путина РИА «Новости».

Президент также отметил, что важно не просто разрабатывать новые технологические решения, но и оперативно внедрять их в жизнь.

Глава государства поручил правительству готовить каждый год доклад о технологическом развитии России.

В этом документе должны оцениваться текущий уровень технологического суверенитета и прорывные решения технологического лидерства, а также темпы их внедрения по отраслям экономики.

Также Путин заявил о необходимости выстраивать продуманную бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику, нацеленную на стимулирование роста экономики.