Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.3 комментария
Путин: Конкурентноспособность России должна основываться на отечественных технологиях
Способность отраслей экономики страны конкурировать должна основываться на российских технологиях, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
«Отмечу, что конкурентноспособность отечественной промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и многих других отраслей экономики должна базироваться на наших собственных технологических решениях», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент также отметил, что важно не просто разрабатывать новые технологические решения, но и оперативно внедрять их в жизнь.
Глава государства поручил правительству готовить каждый год доклад о технологическом развитии России.
В этом документе должны оцениваться текущий уровень технологического суверенитета и прорывные решения технологического лидерства, а также темпы их внедрения по отраслям экономики.
Также Путин заявил о необходимости выстраивать продуманную бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику, нацеленную на стимулирование роста экономики.