Рар: Разногласия по бюджету раскалывают ЕС на север и юг

Политолог Рар: Разногласия по бюджету раскалывают ЕС на север и юг

Tекст: Олег Исайченко

«В руководстве Евросоюза наблюдается явный раскол: богатые страны не хотят дальше платить за бедные государства», – отметил германский политолог Александр Рар. По его словам, менее обеспеченные акторы юга и востока Европы требуют от более состоятельных соседей большей финансовой поддержки и солидарности. А северные страны во главе с Германией считают, что в кризисные времена всем следует нести расходы поровну.

Собеседник отдельно указал на позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который убежден, что все страны ЕС должны увеличивать вклад в милитаризацию Европы и помощь Украине. «Эту точку зрения не разделяют Франция, Италия и Польша: в следующем году там пройдут выборы, и власти опасаются снижения рейтингов. Для этих государств важнее собственный избиратель и национальные нужды. А Украину, по их мнению, пусть финансируют немцы», – уточнил аналитик.

Как прогнозирует Рар, эти разногласия в итоге усугубят раскол Европы на север и юг. «Мерцу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен все сложнее дисциплинировать остальные страны Евросоюза. Тем не менее стоит ожидать, что они будут грозить: если не утвердить общий бюджет, это особенно сильно ударит по бедным государствам», – отмечает эксперт.

Впрочем, оговорился он, исход торга по европейскому бюджету пока неясен. «Вполне вероятно, что финансирование европейского ВПК и Украины ляжет на плечи отдельных стран, при этом большинство членов объединения в этом участвовать не будут», – отметил Рар.

Ранее стало известно, что саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе, посвященный согласованию долгосрочного бюджета на 2028–2034 годы, завершился скандалом. Как сообщает Politico, переговоры зашли в тупик после того, как представители семи «бережливых» государств – стран, требующих сокращения бюджета, включая Данию, Швецию, Бельгию, Австрию, Германию, Нидерланды и Финляндию – демонстративно отказались продолжать участие в секционных заседаниях.

Издание подчеркивает, что этот демарш стал отражением растущей враждебности между странами ЕС, стороны также используют подобные жесткие тактики для того, чтобы добиться уступок от оппонентов. Причем из-за провала переговоров европейские политики решили не возвращаться на второй день консультаций, как это планировалось изначально.

В основе конфликта лежит острое противостояние между двумя лагерями внутри ЕС. Страны вроде Италии и Испании настаивают на сохранении «традиционных» расходов на сельское хозяйство и развитие бедных регионов. «Бережливые» государства требуют урезать бюджет на сумму около 250 млрд евро и перенаправить средства на оборону и безопасность.

Изначально Еврокомиссия предложила бюджет в размере около 2 трлн евро. 21 ноября глава Европейского совета Антониу Кошта представил обновленный проект объемом 1,78 трлн евро, сократив расходы на 204 млрд евро. При этом в проекте предусмотрено увеличение расходов на оборону на 232% по сравнению с текущим бюджетным периодом (2021–2027). Однако эти шаги не удовлетворили сторонников экономии и одновременно вызвали гнев президента Франции Эммануэля Макрона.

Французский лидер настаивает на том, чтобы закрыть сделку по бюджету до конца года, опасаясь затягивания переговоров вплоть до апрельских президентских выборов в Пятой республике. Отсрочка грозит возникновением переходного периода без согласованного бюджета. В такой ситуации ЕС продолжит руководствоваться частью положений предыдущего финансового плана.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не устанавливает никаких временных рамок, но ставит определенные условия и не подпишет документ, пока не сочтет его справедливым для своей страны. В результате из-за сильных разногласий между странами второй день саммита Евросоюза по многолетнему финансовому плану отменили.

Кошта констатировал, что лидеры стран ЕС не достигли согласия ни по одному из трех вопросов бюджетной повестки: общий объем финансирования, распределение средств между направлениями и новые источники доходов. Кроме того, они не смогли согласовать выделение Украине дополнительных 45 млрд евро, добавил председатель Евросовета.

Для утверждения нового многолетнего бюджета требуется единогласие всех государств ЕС. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, консультации возобновятся 17 декабря. Он признал, что потребуется время и немало доброй воли, чтобы сблизить далекие друг от друга позиции. «Нам действительно следует постараться прийти к соглашению еще в этом году», – сказал Мерц.