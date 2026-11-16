Хакеры взломали японский флагманский суперкомпьютер Fugaku

Kyodo: Хакеры получили доступ к системе японского суперкомпьютера Fugaku

Tекст: Алексей Дегтярёв

Институт уже уведомил о произошедшем инциденте министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. В настоящее время специалисты выясняют, привела ли кибератака к утечке какой-либо информации, передает Kyodo.

Суперкомпьютер Fugaku был разработан институтом Riken совместно с компанией Fujitsu Ltd. Его полномасштабная эксплуатация началась в марте 2021 года. Установка стала преемником суперкомпьютера K, который вывели из эксплуатации в 2019 году. В начале своей работы Fugaku был признан самым быстрым в мире по скорости вычислений. Свое название он получил в честь горы Фудзи.

Машина располагается в Центре вычислительных наук в городе Кобе на западе Японии. Суперкомпьютер служит ключевой базой для проведения сложных симуляций, используемых в научных исследованиях, а также при разработке промышленных и военных технологий.

В субботу железнодорожная компания Keisei Electric Railway рассказала о масштабной утечке личных данных миллионов пользователей в Японии.

До этого ранее японская компания по разработке облачных сервисов Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей из-за кибератаки на системы бронирования билетов.

Кроме того, несанкционированный доступ к системе японского агрегатора продажи авиабилетов Sky Ticket привел к утечке личной информации порядка 14 млн пользователей.