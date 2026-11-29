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Семья самого богатого человека Европы оказалась в центре споров о наследстве
The Guardian: Дети главы LVMH Бернара Арно вступили в борьбу за его наследство
В центре обсуждений о борьбе за власть оказались дети главы компании LVMH Бернара Арно, состояние которого превышает 100 млрд долларов.
Семья 77-летнего миллиардера Бернара Арно, возглавляющего империю предметов роскоши LVMH, столкнулась со спекуляциями о внутренней борьбе за право унаследовать руководство компанией. По новым документам, бизнесмен сможет управлять семейным холдингом до 95 лет, при этом в прошлом году возрастной ценз для его должности генерального директора в LVMH увеличили до 85 лет, пишет The Guardian.
Вопрос о том, кто из пятерых детей возглавит конгломерат из более чем 75 брендов, считается ключевым для экономики и политического класса Франции. Личное состояние Арно, получившего прозвище «волк в кашемире», оценивается более чем в 100 млрд долларов, также ему принадлежат газета Le Parisien и журнал Paris Match.
В этом месяце Эмили Ланез опубликовала книгу об эмоциональном напряжении в семье из-за нерешенной проблемы преемственности, основанную на неформальных беседах с инсайдерами.
«Меня действительно поразила неземная природа этой семьи: они подобны божествам на спектакле, а Франция выступает в роли зрителя», – заявила Ланез.
В произведении описывается глубокое участие миллиардера в образовании детей, в то время как его супруга Элен Мерсье-Арно стремится публично отрицать любые разногласия. Старшие дочь Дельфина и сын Антуан уже руководят Christian Dior Couture и направлением коммуникаций группы, а трое сыновей от второго брака управляют брендами Moet Hennessy, Loro Piana и часовым подразделением Louis Vuitton.
Писательница добавила, что династию Арно сравнивают с монархами из-за власти и влияния, а также благодаря наличию своеобразного двора и советников, при этом наследников с детства воспитывали ради сохранения империи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца чешский миллиардер Михал Стрнад предложил 30 млрд евро за владеющую производителем очков EssilorLuxottica холдинговую компанию.
Джорджо Армани предусмотрел в завещании продажу доли компании премиальным брендам, включая французский концерн LVMH.