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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

    4 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

    7 комментариев
    5 июня 2026, 07:48 • Новости дня

    Российские дроны уничтожили гаубицу ВСУ времен Второй мировой войны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью беспилотных аппаратов поразили замаскированное 105-миллиметровое артиллерийское орудие М-101 времен Второй мировой, сообщил глава отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным «Карта».

    «Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили 105-миллиметровую гаубицу М-101 образца Второй мировой войны», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Орудие нашли в ходе воздушной разведки, оно располагалось у линии боевого соприкосновения, гаубица была замаскирована.

    После передачи координат командованию цель была атакована дронами «Князь Вандал Новгородский» с кумулятивной боевой частью. Серия точных ударов привела к полному уничтожению артиллерийской системы.

    Офицер добавил, что дальность стрельбы пораженной гаубицы составляет около 11,2 километра. Данное орудие выпускалось до 1953 года, а всего было произведено более 10 тыс. подобных единиц.

    Такие системы продолжают состоять на вооружении ряда государств НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую неделю военнослужащие группировки «Север» уничтожили более 130 украинских солдат на харьковском направлении.

    4 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

    Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

    Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

    В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию ВСУ
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Войска беспилотных систем нанесли успешный удар по объекту энергетической инфраструктуры ВСУ, который обеспечивал нужды украинских военных в районе населенного пункта Старозаводское.

    Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области, передает ТАСС. Объект активно использовался Вооруженными силами Украины.

    В Министерстве обороны России предоставили кадры объективного контроля, подтверждающие успешное выполнение боевой задачи. Специалисты войск беспилотных систем нанесли точный удар по солнечной электростанции «Никопольская», расположенной в районе населенного пункта Старозаводское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая текущего года российские войска поразили используемые украинской армией объекты энергетики.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли точный удар по логистическому хабу ВСУ в Днепропетровской области.

    В марте специалисты войск беспилотных систем при помощи аппарата «Герань» уничтожили украинский вертолет Ми-8 на аэродроме базирования.

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    4 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Военкоры: ВВС Швеции изучили работу российской ПВО после атаки ВСУ на Петербург
    Военкоры: ВВС Швеции изучили работу российской ПВО после атаки ВСУ на Петербург
    @ airliners.net/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург проверил самолет радиотехнической и радиоэлектронной разведки S102B Korpen Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции, сообщили военкоры.

    Авиация Швеции проконтролировала передислокацию радиолокационных станций после отражения налета на Петербург, сообщает «Военная хроника».

    Действия российской противовоздушной обороны отслеживал специализированный борт S102B Korpen.

    Во время воздушных атак активно работают дежурные радары, меняющие позиции после завершения угрозы. Иностранная техника способна улавливать подобные изменения в радиоэлектронной обстановке.

    «Бортовая аппаратура [компании] Saab на Korpen перехватывает эти импульсы, фиксируя их точную частоту, длительность, период повторения и диаграмму направленности», – отмечается в публикации.

    Собранная информация позволяет зарубежным военным детально изучать структуру взаимодействия подразделений российских войск противовоздушной обороны.

    Накануне украинские беспилотники атаковали гражданские объекты Санкт-Петербурга.

    Городские службы оперативно ликвидировали последствия этого вражеского налета.

    Весной шведский самолет-разведчик S102B Korpen уже появлялся у границ Ленинградской области для выявления позиций систем ПВО.

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    4 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал подход зарубежных партнеров к переговорам по ситуации на Украине.

    «Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице?» – подчеркнул министр в интервью телеканалу RT Arabic, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что подобная тактика нацелена на получение преимуществ и постоянное выдвижение новых требований об уступках. Дипломат с сожалением констатировал полное доминирование такой несправедливой линии в текущих реалиях.

    В январе глава МИД России подтвердил готовность Москвы к поиску дипломатического решения украинского кризиса.

    В конце прошлого года министр указал на отсутствие у европейских кураторов Киева стремления к конструктивным переговорам.

    Весной прошлого года российский дипломат назвал украинские власти абсолютно недоговороспособными.

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    4 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Украинские войска атаковали пассажирский пригородный поезд в ЛНР
    Украинские войска атаковали пассажирский пригородный поезд в ЛНР
    @ t.me/glava_lnr_info

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по пригородному поезду в Луганской народной республике, в результате других атак погиб один мирный житель.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Мах об атаке украинских военных на гражданский транспорт в регионе. По его словам, под обстрел попал пассажирский состав.

    «В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы», – заявил руководитель республики.

    Помимо инцидента с поездом, в результате других вражеских ударов по гражданскому транспорту погиб один человек, еще один получил ранения. В настоящее время движение на атакованном участке железной дороги полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день украинский дрон убил водителя в Троицком округе ЛНР.

    Двумя днями ранее вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус на маршруте Рубежное – Кременная.

    В конце мая беспилотники ВСУ повредили здание гимназии в Сватовском муниципальном округе.

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    4 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным

    Уничтоживший первый Abrams беспилотник «Пиранья» получил модульную конструкцию

    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разработчик усовершенствовал уничтоживший первый танк Abrams дрон «Пиранья» модульной системой, аппарат получил возможность быстрой замены комплектующих и автоматический выбор частот управления для повышения боевой эффективности.

    Российский беспилотник «Пиранья-10», который подбил первый на СВО американский танк Abrams, прошел глубокую модернизацию.

    На полях международной выставки HeliRussia 2026 представитель разработчика сообщил ТАСС об интеграции модульной системы. Теперь операторы могут оперативно менять универсальные детали в полевых условиях.

    «Первый Abrams был уничтожен 10-дюймовым дроном, который работал на одной частоте видео и на одной частоте управления. Затем мы модернизировали дрон, что позволило использовать сразу четыре частоты управления одновременно. То есть без участия оператора система автоматически выбирала более стабильный сигнал», – рассказал представитель компании.

    По словам специалиста, раньше для замены камеры или видеопередатчика требовалось полностью разбирать устройство и применять пайку. Новая конструкция оснащена специальными креплениями, что значительно упрощает процесс ремонта.

    Работы провели в Симбирском конструкторском бюро в Ульяновской области. С 2022 года предприятие выпустило свыше 35 тыс. беспилотных систем. Современные модели способны нести нагрузку от пяти килограммов и оснащены искусственным интеллектом для самонаведения на цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симбирское конструкторское бюро ежемесячно выпускает до 10 тыс. беспилотников «Пиранья». Именно этот дрон поразил первый американский танк Abrams в зоне специальной военной операции.

    Позже Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения данной техники.

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    4 июня 2026, 23:01 • Новости дня
    Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой прекращения огня и обмена пленными по формату «всех на всех» при посредничестве западных стран, о чем написал в открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину.

    Зеленский разместил на своем официальном портале обращение к президенту России с предложением завершить конфликт.

    «Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Зеленского.

    Киев выразил готовность к полному прекращению огня на время переговорного процесса и обмену пленными. При этом ехать в российскую столицу Зеленский отказался, выступив за организацию встречи на территории третьего государства. Обязательным условием он назвал присутствие представителей Европы и США.

    По мнению главы киевского режима, участие западных стран необходимо для обеспечения гарантий безопасности обеим сторонам. США должны взять на себя ответственность за мониторинг перемирия и формирование новой архитектуры безопасности в регионе.

    В Кремле подтвердили, что знают о существовании письма, однако Владимир Путин пока с ним не ознакомился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года Кремль подтверждал, что готов рассмотреть возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Москве.

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    4 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области
    Российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Комсомольское в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Самойловки, Любицкого, Новоселовки, Новониколаевки Запорожской области и Гавриловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 430 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Линово, Свободы, Кияницы и Шалыгино Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах Слобожанского, Избицкого и Рубежного.

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих и две бронемашины.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом со Стецковкой, Пески-Радьковскими Харьковской области, Лозовым и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два америкаснких бронетранспортера М113, три артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ у Николаевки, Малиновки, Новоселовки и Славянска ДНР.

    Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии поблизости от Рубежного, Доброполья, Райского, Белозерского ДНР, Василевка и Чугуево Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, три бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Напомним, в начале июня российские войска освободили Тихоновку в ДНР.

    В конце прошлой недели российские войска освободили четыре населенных пункта.

    А ранее они освободили харьковскую Нововасилевку.

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    4 июня 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал патриотизм и волю народа ключевым фактором для успешного достижения всех целей специальной военной операции.

    Главным условием достижения всех целей специальной военной операции является наличие у россиян патриотизма и народной воли, заявил президент страны, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что эти качества выгодно отличают Россию от Украины.

    «У России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа, это главное условие достижения всех целей СВО», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подавляющее большинство российских военнослужащих полностью поддерживают поставленные в ходе спецоперации задачи.

    Президент России Владимир Путин назвал патриотический настрой граждан ключевым фактором для успешного продвижения войск.

    Глава государства отметил важность внутренней готовности солдат к борьбе ради победы.

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    4 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать крымчан

    Сенатор Алтабаева: Киев не сможет запугать жителей Крыма и Севастополя

    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать крымчан
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим ударами по гражданским объектам в Крыму и Севастополе хочет запугать мирных жителей и отомстить им за выбор в пользу России, сделанный еще в 2014 году. Но Украина не сможет достичь своих целей, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на четверг ВСУ атаковали гражданские объекты в Севастополе и Крыму.

    «Сенаторы, власти регионов выражают глубочайшие соболезнования семьям погибших при ночной атаке на Крым и Севастополь. Киевский режим бьет по гражданским объектам, поездам, автобусам, жилым домам в порыве мести жителям полуострова за их выбор, сделанный еще в 2014 году», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева.

    «Но никому не удастся запугать крымчан, жителей Севастополя. Мы всегда были россиянами. И сейчас мы отстаиваем свою родину плечом к плечу с другими жителями страны, в том числе, исторических регионов России – Донбасса и Новороссии. Они также испытывают на себе мстительность киевского режима за выбор, сделанный в 2022 году», – подчеркнула собеседница.

    В этой связи она напомнила, что Севастополь носит звание города-героя. «Мы уверены в силе нашего оружия, в способности России дать ответ Киеву и в неуклонности нашей победы. Прошедшие атаки – варварство и терроризм со стороны ВСУ. Киевский режим еще раз подтвердил, что не имеет права на существование в нынешнем виде», – резюмировала парламентарий.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем канале в Max, что при украинской атаке БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, один человек погиб и трое получили ранения. «Экстренные оперативные службы – на месте. Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – добавил он.

    После атаки Южная пригородная пассажирская компания сообщила: «По техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов». Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» также проинформировал о приостановке движения пассажирских поездов на некоторых участках пути в «связи с авиационной опасностью (БПЛА)».

    «Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности. Начальники поездов на связи с оперативным штабом. Проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути», – говорится в сообщении.

    Ночью региональное управление МЧС объявляло о беспилотной опасности, снятой утром в четверг. «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана», – писал в своем канале в Max губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Ранее ВСУ нанесли удар по рейсовому автобусу в Енакиево и совершили налет беспилотников на Санкт-Петербург в день открытия ПМЭФ. По оценке экспертов, Киев последовательно расширяет практику ударов по гражданским объектам, пытаясь таким образом компенсировать неудачи на фронте. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные дроны стали оружием террора Зеленского.

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    4 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Казаки бригады имени Платова продвинулись на славянско-краматорском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Казаки бригады имени Платова уничтожили девять пунктов управления разведывательными БПЛА противника, пять укрытий с живой силой ВСУ, пять полевых складов, три НРТК с грузом, а также антенны для управления дронами и Starlink.

    О достижениях российских бойцов на славянско-краматорском направлении сообщается в официальном Telegram-канале 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, следует из сообщения на сайте «Российское казачество».

    В зоне специальной военной операции 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени М.И.Платова действует в районе населенных пунктов Николаевка, Рай-Александровка, Каленики и Пискуновка. За прошедший май казаки нанесли серьезный урон противнику.

    В частности, бойцы уничтожили девять пунктов управления разведывательными беспилотниками украинских войск. Кроме того, ликвидированы пять укрытий с живой силой противника, пять полевых складов, три наземных робототехнических комплекса с грузом, а также антенны для управления дронами и терминалы Starlink.

    В апреле бойцы бригады имени Платова ликвидировали 11 укрытий с личным составом ВСУ в районе села Каленики.

    В феврале данное подразделение уничтожило девять пунктов управления беспилотниками.

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    4 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России активно продвигаются вперед на всех участках боевого соприкосновения, не оставляя противнику шансов на передышку, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул успехи российской армии в зоне СВО на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом: прежде всего на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений. По его словам, наступление охватывает весь фронт без исключений.

    В конце мая Путин допустил скорое завершение спецоперации. В конце прошлого года глава государства рассказал о повсеместном отступлении украинских подразделений.

    Чуть ранее он констатировал полный переход стратегической инициативы к Вооруженным силам России.

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    4 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    Пушилин объяснил упорство украинских войск в Красном Лимане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ цепляются за Красный Лиман и населенный пункт Рай-Александровка из-за их тактической важности, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин.

    Стремление противника удержать позиции связано с высокой тактической значимостью этих населенных пунктов, передает ТАСС. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    «[ВСУ] цепляются, потому что Красный Лиман и Рай-Александровка открывают оперативный простор как в направлении Славянска, так и в направлении Краматорска», – сказал Пушилин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал об ожесточенных городских боях в Красном Лимане.

    В середине мая начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о переходе под контроль 85% территории этого города.

    Позже руководитель республики назвал освобождение Рай-Александровки открытием «восточных ворот» в Славянск.

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    5 июня 2026, 00:45 • Новости дня
    Путин назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера

    Tекст: Катерина Туманова

    На встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце 4 июня президента России Владимира Путина спросили, есть ли кто-либо еще, кроме экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, кого он мог бы представить посредником в переговорах.

    Путин выразил сомнение в возможности участия стран Евросоюза в качестве посредников в мирных переговорах по ситуации с Украиной. Он подчеркнул, что европейские страны фактически втянулись в конфликт и утратили необходимый для такой роли нейтралитет, а принимать участие в переговорах и быть посредником – разные вещи.

    «Каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооружённый конфликт, фактически втягиваются в боевые действия?» – приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

    Объясняя позицию в отношении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, Путин признался, что с удивлением наблюдал реакцию на свои слова о нем как о возможном переговорщике.

    «Началась такая бурная дискуссия: «Нет. Шрёдер – друг Путина, поэтому он не может участвовать». Он не друг Путина. Он немецкий государственный деятель, причём один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция и мужество её отстаивать. Не много сейчас в Европе политиков с такими качествами», – сказал Путин.

    Президент России также напомнил о вкладе Шредера в обеспечение энергобезопасности Германии через строительство газопроводов, включая «Северный поток». Он считает, что бывший канцлер ФРГ преследует национальные интересы своей страны, но остается человеком, которому можно доверять, что критически важно для обеих сторон переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил упоминание Герхарда Шредера ответом на прямой вопрос журналистов. В мае власти Германии выступили  против назначения Герхарда Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.


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