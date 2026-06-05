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Российские дроны уничтожили гаубицу ВСУ времен Второй мировой войны
Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью беспилотных аппаратов поразили замаскированное 105-миллиметровое артиллерийское орудие М-101 времен Второй мировой, сообщил глава отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным «Карта».
«Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили 105-миллиметровую гаубицу М-101 образца Второй мировой войны», – сказал собеседник РИА «Новости».
Орудие нашли в ходе воздушной разведки, оно располагалось у линии боевого соприкосновения, гаубица была замаскирована.
После передачи координат командованию цель была атакована дронами «Князь Вандал Новгородский» с кумулятивной боевой частью. Серия точных ударов привела к полному уничтожению артиллерийской системы.
Офицер добавил, что дальность стрельбы пораженной гаубицы составляет около 11,2 километра. Данное орудие выпускалось до 1953 года, а всего было произведено более 10 тыс. подобных единиц.
Такие системы продолжают состоять на вооружении ряда государств НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую неделю военнослужащие группировки «Север» уничтожили более 130 украинских солдат на харьковском направлении.