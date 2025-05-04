Путин объяснил причины развития отношений России с Китаем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин подробно объяснил, почему в начале своего президентского срока сделал ставку на развитие отношений с Китаем, сообщает ТАСС. По его словам, уже тогда были заметны признаки смещения центра мирового экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион, что подтолкнуло Москву к укреплению связей с Пекином.

Путин подчеркнул, что Россия и Китай являются соседями, а добрососедские отношения должны способствовать развитию обеих стран. «И так постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую Китайскую стену, а построили такой общий фундамент наших отношений», – заявил президент в фильме телеканала «Россия».

Он отметил, что партнерство с Китаем особенно важно в условиях роста глобальной турбулентности и помогает укреплять стабильность во всем мире. Путин признал, что 25 лет назад было сложно предсказать качество будущих отношений, однако ныне они имеют стратегический и глубинный характер, а государственные интересы совпадают.

Российский лидер также добавил, что на момент начала сближения с Китаем отношения России с западными странами оставались ровными, Москва даже получала значительную гуманитарную помощь с Запада, за что, по его словам, всегда должна сохраняться благодарность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, где он примет участие в праздновании 80-летия Победы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит состоится в столице России, а также Кремль объявил о насыщенном графике мероприятий президента России Владимира Путина на 9 мая.