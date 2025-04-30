Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.2 комментария
Кремль подтвердил приезд Си Цзиньпина в Москву на 9 Мая
Китайский лидер Си Цзиньпин посетит столицу России для участия в праздновании 80-летия Победы, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, визит председателя КНР является важным для российской стороны, передает ТАСС.
«Лидера Китая мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си. Которому мы придаем большое значение и готовимся», – заявил Песков на мероприятии «Знание. Первые».
Он также отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не прибудет в Москву на 9 Мая. По его словам, Индия будет представлена на праздновании Дня Победы не на высшем уровне.
Таким образом, в столице на торжествах ожидается присутствие лидера КНР, а Индия отправит своего представителя другого ранга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве, президент России пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в столицу, а президент Кубы подтвердил приезд на торжества 9 мая. Сербский президент Александр Вучич подтвердил участие подразделения вооруженных сил Сербии в параде Победы 9 мая в Москве.
Подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в столицу России для участия в военном параде в честь 80-летия Победы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил решение Евросоюза ограничить визиты европейских чиновников в Россию на 9 Мая и связал это с попытками возрождения нацистской идеологии в Европе.
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву.