Кремль подтвердил приезд Си Цзиньпина в Москву на 9 Мая

Tекст: Александра Юдина

По словам представителя Кремля, визит председателя КНР является важным для российской стороны, передает ТАСС.

«Лидера Китая мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си. Которому мы придаем большое значение и готовимся», – заявил Песков на мероприятии «Знание. Первые».

Он также отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не прибудет в Москву на 9 Мая. По его словам, Индия будет представлена на праздновании Дня Победы не на высшем уровне.

Таким образом, в столице на торжествах ожидается присутствие лидера КНР, а Индия отправит своего представителя другого ранга.



Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве, президент России пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в столицу, а президент Кубы подтвердил приезд на торжества 9 мая. Сербский президент Александр Вучич подтвердил участие подразделения вооруженных сил Сербии в параде Победы 9 мая в Москве.

Подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в столицу России для участия в военном параде в честь 80-летия Победы.

Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил решение Евросоюза ограничить визиты европейских чиновников в Россию на 9 Мая и связал это с попытками возрождения нацистской идеологии в Европе.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву.