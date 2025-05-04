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    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    3 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    33 комментария
    4 мая 2025, 10:31 • Новости дня

    Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайский лидер прибудет в Россию 7 мая по приглашению Владимира Путина для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как передает ТАСС, официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию назначен на 7–10 мая. По информации пресс-службы Кремля, Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Во время визита главы двух государств проведут переговоры о развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Также на повестке стоят актуальные вопросы международной и региональной политики.

    В Кремле уточнили, что по итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений и документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    3 мая 2025, 17:33 • Новости дня
    Кремль анонсировал насыщенный график Путина на 9 мая

    Песков сообщил о многочисленных встречах Путина на 7-10 мая

    Кремль анонсировал насыщенный график Путина на 9 мая
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет множество двусторонних встреч и мероприятий, приуроченных к юбилею Победы и визиту иностранных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, в эти дни запланировано большое количество двусторонних встреч и различных мероприятий. передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что речь идет о четырех напряженных сутках, в течение которых пройдут важные переговоры и памятные события. В Москву прибудут руководители многих государств для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Одним из ключевых событий станет государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина. Помимо парада на Красной площади, на высшем уровне состоится серия двусторонних встреч с зарубежными официальными лицами.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Парад Победы состоится в Москве, несмотря на угрозы со стороны Киева.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    3 мая 2025, 22:56 • Новости дня
    Министр обороны Индии отказался ехать вместо Моди на парад в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Индии Раджнат Сингх не поедет в Москву на парад в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, страну может представить его заместитель Санджай Сет, сообщило издание India Today.

    Министр обороны Индии Раджнат Сингх не будет присутствовать на Параде Победы в Москве, сообщает издание Ura.Ru со ссылкой на India Today. Как уточняется, индийскую сторону, вероятнее всего, представит его заместитель Санджай Сет.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на День Победы и страна будет представлена на другом уровне.

    Планировалось, что делегацию Индии на торжествах по случаю Дня Победы в Москве возглавит министр обороны Раджнатх Сингх.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    3 мая 2025, 16:50 • Новости дня
    Посольство России осудило осквернение военного мемориала в Болгарии

    Tекст: Вера Басилая

    Российское посольство в Болгарии осудило акт вандализма в отношении памятника болгарским подпольщикам и советским подводникам, экипажу лодки «Щ-211», следует из заявления посольства России.

    Дипмиссия отметила, что в Болгарии не прекращаются попытки уничтожить память о борцах с фашизмом. В заявлении говорится, что монумент, установленный по решению болгарских властей, символизирует признательность болгарского народа антифашистам. передает ТАСС.

    «Подобное кощунственное отношение к мемориальному наследию недопустимо», – подчеркнули в посольстве.

    Диппредставительство осуждает вандализм и считает, что сохранение правды о Второй мировой войне может уберечь человечество от возрождения нацизма.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением мемориала советским воинам в Болгарии.

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    3 мая 2025, 16:00 • Новости дня
    Кремль спросили о визите Рубио в Москву

    Представитель Кремля Песков не подтвердил визит Рубио в Москву 9 Мая

    Tекст: Вера Басилая

    У Кремля нет подтвержденных сведений о возможном визите госсекретаря США Марка Рубио в Москву на 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что не располаает информацией о возможном визите Рубио в Москву на 9 мая. По его словам, а американских СМИ много сообщений, из которых невозможно понять, о чем идет речь, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Москва якобы рассматривает возможность пригласить американского представителя на Парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, и среди возможных участников с американской стороны называют госсекретаря Марко Рубио.

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    3 мая 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков назвал кощунством участие ВСУ на параде в честь Дня Победы в Лондоне

    Tекст: Вера Басилая

    Приглашение британских властей ВСУ на парад в Лондоне является проявлением неуважения к памяти британских ветеранов Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих неонацистов у себя в стране является является кощунством и проявлением неуважения к памяти британцев, погибших во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией.

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    3 мая 2025, 16:07 • Новости дня
    «Бессмертный полк» и концерт военных песен прошли в Амстердаме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центре Амстердама отметили 80-летие Победы концертом военных песен и маршем с российскими и советскими флагами, собрав порядка ста участников.

    Памятная акция «Бессмертный полк» и концерт военных песен, посвящённые 80-летию Победы, состоялись в центре Амстердама, передает РИА «Новости». Мероприятие началось на площади Дам с исполнения песен военных лет оперной певицей Эльнарой Шафигуллиной-Мюрманс и заслуженной артисткой России Еленой Баженовой. Артистов тепло встретили аплодисментами как участники акции, так и жители и гости города.

    После концерта участники «Бессмертного полка» с флагами России, СССР и бывших союзных республик прошли маршем по центральным улицам Амстердама. По оценке корреспондента агентства, к шествию присоединились около 100 человек, среди которых были россияне, граждане бывших советских республик и голландцы. Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники полиции.

    Координатор штаба «Волонтеры победы» в Нидерландах Никита Ананьев отметил особое значение события: «Очень важно показать в год 80-летия Победы, что именно советские солдаты освобождали Европу. И важно это показать именно сейчас, в год очень большого градуса русофобии – когда не только современную Россию, но и все достижения Советского Союза, советского солдата, отменяются».

    Ананьев добавил, что изначально акцию планировали провести 5 мая, в официальную дату освобождения Нидерландов, однако по просьбе полиции мероприятие перенесли на 3 мая из-за невозможности обеспечить охрану в праздничный день. По его словам, местные власти не препятствовали проведению акции, хотя некоторые граждане, предположительно с Украины, пытались её отменить через петицию, но безуспешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы предложили смешанный формат акции «Бессмертный полк», предусматривающий проведение мероприятий как в онлайн, так и в офлайн-режиме, власти объявили различные форматы шествия «Бессмертного полка» на День Победы, а 9 мая также станет доступным проведение онлайн-шествия «Бессмертного полка».

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    3 мая 2025, 17:53 • Новости дня
    Шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Калькутты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Калькутте представители диаспоры и местные жители прошли с портретами фронтовиков и копией Знамени Победы, чтя память героев войны.

    Торжественная акция «Бессмертный полк» состоялась в Калькутте, сообщает ТАСС. В шествии приняли участие русскоязычные жители, индийцы, студенты и общественные деятели. Участники несли точную копию Знамени Победы, которая была вручена дочерью Героя Советского Союза Михаила Егорова в Музее Победы в Москве, а также портреты родных – фронтовиков, тружеников тыла и жертв фашизма. Акция была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Координатор шествия Ирина Малышева отметила: «Память о Великой Победе живет в наших сердцах и объединяет народы. Мы благодарны Индии за дружбу и поддержку и сегодня вместе вспоминаем подвиг тех, кто сражался за мир и свободу». Она также подчеркнула, что единственная в Индии копия Знамени Победы хранится в Калькутте и была передана для сохранения исторической памяти.

    Участники почтили память павших героев минутой молчания, на мероприятии звучали песни военных лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы предложили провести акцию «Бессмертный полк» в смешанном формате, предусматривающем как онлайн, так и очные мероприятия; также были объявлены основные форматы проведения шествия ко Дню Победы, включая онлайн-трансляции и региональные события; кроме того, стало известно, что 9 мая акция пройдет в цифровом формате в виде онлайн-шествия.

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    3 мая 2025, 15:11 • Новости дня
    Стало известно об участии ВСУ в параде ко Дню Победы в Лондоне

    Украинские военные приглашены на парад ко Дню Победы в Лондоне

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные примут участие в параде в Лондоне посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, вместе с военными Британии, заявил министр обороны Британии Джон Хили.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, передает РИА «Новости».

    Он назвал уместным присутствие ВСУ на праздничных мероприятиях.

    Телеканал ITV сообщил, что в параде примут участие более тысячи военнослужащих британских вооруженных сил. Кроме самого шествия, в Британии запланированы и другие памятные мероприятия в честь годовщины победы.

    В конце апреля посольство России в Лондоне заявляло, что не ожидает приглашения на памятные мероприятия, объяснив это враждебным курсом Британии.

    Ранее европейские лидеры, в числе которых премьер Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая.

    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году.

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    3 мая 2025, 16:48 • Новости дня
    Президент Кубы возложил цветы к мемориалу советских солдат

    В столице Кубы состоялась церемония возложения венков к Мемориалу советскому воину-интернационалисту с участием президента Мигеля Диас-Канеля и российской делегации.

    На Кубе прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти советских солдат, сообщает ТАСС. Президент Кубы Мигель Диас-Канель вместе с российской делегацией и послом России Виктором Коронелли возложили цветы к Мемориалу советскому воину-интернационалисту под Гаваной. Церемония была частью программы, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 65-летию восстановления дипломатических отношений Кубы и России.

    К мероприятию присоединились главы дипломатических миссий Белоруссии, Азербайджана, представители посольства Казахстана, а также руководство кубинских вооруженных сил и министерств. Участники почтили память погибших солдат, отметив важность исторического наследия и партнерства между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил свое участие в праздновании 9 Мая в Москве.

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    3 мая 2025, 13:10 • Новости дня
    Бастрыкин поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Болгарии злоумышленники повредили мемориал советским морякам-подводникам у Варны, разбив мраморную плиту и облив памятник краской.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии, передает РИА «Новости». Инцидент произошёл в районе Камчии, недалеко от Варны, где неизвестные повредили комплекс, посвящённый подвигу советских моряков-подводников и болгарских подпольщиков.

    По информации ведомства, на памятнике была разбита мраморная плита с надписью, а сам монумент облили краской. В сообщении отмечается, что речь идёт о мемориале экипажу подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота и их болгарским соратникам.

    Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК России возбудить уголовное дело по факту вандализма. Кроме того, следователи будут взаимодействовать с МИД России для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в болгарской Варне восстановили памятник российскому дипломату графу Николаю Игнатьеву, который был поврежден в результате нападения вандала, власти России допустили возможность перемещения советских памятников из Болгарии, а в столице Болгарии вандалы осквернили памятник на могиле советских воинов, залив его краской и повредив скульптурное изображение на барельефе.

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    3 мая 2025, 20:04 • Новости дня
    В Буэнос-Айресе прошла акция «Бессмертный полк»

    В центре Буэнос-Айреса прошла акция «Бессмертный полк» с участием более 200 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Буэнос-Айреса в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 200 человек, среди которых были представители разных стран и диаспор.

    В центре Буэнос-Айреса более 200 человек приняли участие в марше «Бессмертного полка», передает ТАСС.

    Акция, посвященная юбилею Победы, собрала не только российских соотечественников и аргентинцев, но и дипломатов и представителей диаспор других стран, включая Кубу, Сербию и Венесуэлу.

    Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов отметил, что количество участников увеличилось по сравнению с прошлыми годами, что объясняется как юбилеем Победы, так и ростом интереса к исторической правде. Он подчеркнул, что многие люди стремятся самостоятельно разобраться в событиях Второй мировой войны и не позволяют искажать историю.

    По словам посла Кубы в Аргентине Педро Прада Кинтеро, участие в «Бессмертном полке» стало для него большой честью, учитывая приверженность Кубы миру и борьбе против фашизма. Он выразил благодарность советскому народу за вклад в освобождение человечества и подчеркнул особые отношения между Кубой и Россией.

    Ранее шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Калькутты.

    До этого «Бессмертный полк» и концерт военных песен прошли в Амстердаме.

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    4 мая 2025, 04:57 • Новости дня
    В столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт

    В Сантьяго прошли шествие и концерт ко Дню Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сантьяго состоялись акция «Бессмертный полк» и праздничный концерт, посвященные 80-летию Победы, где большинство участников составили местные жители.

    Мероприятия прошли в чилийской столице, передает ТАСС. Шествие стартовало у Троице-Казанского храма, где была открыта выставка «Вернисаж победы», и проследовало несколько километров до концертного зала. Колонну возглавили представители клуба исторической реконструкции в военной форме.

    По информации руководителя Русского дома Нины Миловидовой, всего оба мероприятия собрали более 500 человек, причем девяносто пять процентов присутствующих на концерте оказались чилийцами.

    По ее словам, зал был переполнен, некоторым гостям пришлось стоять из-за большого количества желающих участвовать в празднике.

    Миловидова отметила: «Мы были поражены, что, несмотря на длинные праздничные выходные, у нас собралось столько людей».

    На концерте прозвучали военные песни, стихи и отрывки из дневника Тани Савичевой, а также были представлены танцы и исторические реконструкции силами местных коллективов.

    Кульминацией стало торжественное внесение копии Знамени Победы, доставленной из Москвы. По словам Миловидовой, чилийцы активно подпевали песням и очень тепло встречали артистов.

    В рамках празднования Русский дом также провел акцию «Сад памяти» в Винья-дель-Мар и организовал лекцию о ключевых этапах Великой Отечественной войны для старшеклассников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Вашингтона стартует памятное шествие «Бессмертного полка», возобновленное впервые после шестилетнего перерыва с официальным разрешением местных властей.

    В центре Буэнос-Айреса в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 200 человек, среди которых были представители разных стран и диаспор, а в Калькутте представители диаспоры и местные жители прошли с портретами фронтовиков и копией Знамени Победы, чтя память героев войны.

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    3 мая 2025, 18:12 • Новости дня
    Автопробег «Гордимся Победой» прошел через Саратов и Волгоград

    Участники автопробега «Гордимся Победой» посетили Саратов и Волгоград

    Tекст: Вера Басилая

    Патриотический автопробег «Гордимся Победой» прибыл в Саратов и Волгоград, где участники акции возложили цветы к Вечному огню на Соколовой горе и на Мамаевом кургане.

    Патриотический автопробег партии «Единая Россия» под названием «Гордимся Победой» прошел через Саратов и Волгоград, сообщается на сайте «Единой России».

    Участники акции, среди которых активисты партии, депутаты и молодогвардейцы, возложили цветы к Вечному огню на Соколовой горе в Саратове и на Мамаевом кургане в Волгограде.

    Руководитель исполкома Саратовского реготделения партии Сергей Гладков рассказал, что настроение у участников – боевое и победное.

    «Далее колонну поддержат активисты из других регионов, в том числе саратовцы, которые продолжат путь ради сохранения исторической правды», – отметил Гладков.

    Председатель Саратовской гордумы Сергей Овсянников отметил, что патриотическая акция объединяет людей по всей стране и служит символом единства российского общества вокруг Дня Победы. По его словам, участники готовы отстаивать правду о событиях Великой Отечественной войны и защищать честь страны.

    В Волгограде автоколонна поднялась на Мамаев курган, где участники почтили память защитников Сталинграда. Руководитель Волгоградского отделения партии Александр Чечуров подчеркнул, что тысячи людей со всей России приезжают на эти памятные места, чтобы почтить память павших героев.

    Маршрут автопробега дальше пройдет через Воронежскую, Курскую, Орловскую, Тульскую и Московскую области. Завершится мероприятие 6 мая в Москве на Поклонной горе.

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    3 мая 2025, 15:50 • Новости дня
    Панно с портретами ветеранов разместили на Дворцовой площади Петербурга

    Tекст: Александра Юдина

    В преддверии 80-летия Победы на Дворцовой площади Петербурга установили большое панно с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

    Инициатива принадлежит городским властям, а фотографии предоставило региональное отделение движения «Бессмертный полк России».

    Руководитель штаба движения Кирилл Смирнов отметил: «Фотографии ветеранов для панно были предоставлены движением Бессмертный полк России. Это все ленинградцы, которые либо родились, либо жили в нашем городе, и все вместе защищали Родину в годы войны».

    По словам директора Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрея Чистякова, размер панно составляет 65 на 18 метров, на нем размещено 4,5 тыс. портретов. В панно встроен светодиодный экран, где 9 мая будет организована трансляция Парада Победы, шествия «Бессмертного полка» и праздничного оформления города. Завершить монтаж планируется к 7 мая, а панно и экран пробудут на площади до 10 мая.

    В Астрахани открылась крупнейшая Стена памяти в Южном федеральном округе, созданная движениями «Бессмертный полк России» и «Волонтеры Победы». Почетным гостем церемонии стала блокадница Ленинграда Фаня Уразалиева. Руководитель местного отделения Нина Артамошкина призвала сохранять память о героях и чтить их подвиг, а участники мероприятия разместили портреты своих родственников.

    В Томске портреты ветеранов украсили автомобили, которые в автоколонне из более чем 100 машин проехали по центру города. К участникам присоединились ветераны боевых действий и участники СВО. Колонна завершила маршрут у памятника Герою Советского Союза Федору Зинченко, где прошел митинг с участием школьников, кадетов и ветеранов Великой Отечественной войны.

    В Хакасии состоялся автопробег «Бессмертного полка» с портретами 52 героев, который проехал через населенные пункты региона и посетил Минусинск в Красноярском крае. Жители встречали колонну, проходили торжественные возложения венков и встречи с теми, чьи родные участвовали в войне.

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    4 мая 2025, 09:00 • Новости дня
    Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Сиднея в Австралии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центре Сиднея около ста человек вышли на марш «Бессмертный полк», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Памятная акция «Бессмертный полк» прошла в воскресенье на площади Мартин Плэйс в центре Сиднея, передает РИА «Новости». Мероприятие было приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в российском посольстве в Австралии, старт шествия был дан в 14:00 по местному времени.

    На марше собрались около сотни человек, которые несли портреты участников войны, своих родных и героев. После прохождения по площади участники направились к военному мемориалу, где выступили с рассказами о членах своих семей, участвовавших в войне.

    Российское диппредставительство также напомнило о запланированных праздничных мероприятиях по всей стране – концертах, акциях памяти и международной акции «Сад памяти». Все тематические события, посвященные 80-летию Победы, продлятся до конца мая.

    Активист Семен Бойков подтвердил также проведение автопробега 9 мая, в котором будут задействованы не только легковые, но и крупные грузовые автомобили с российскими флагами, военными символами и официальной символикой юбилея. Участникам планируется выдать георгиевские ленты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также прошла акция «Бессмертный полк», а по улицам Калькутты прошло шествие в рамках этой акции.

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    Замена Уолтца будет выгодна России

    Дональд Трамп подтвердил сообщения об увольнении Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Президент США намерен назначить Уолтца постпредом при ООН. В американской прессе уже начали циркулировать слухи о том, кто мог бы занять место советника – и наиболее вероятный претендент Москву устраивает. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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