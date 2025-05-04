Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.3 комментария
Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Россию
Китайский лидер прибудет в Россию 7 мая по приглашению Владимира Путина для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля.
Как передает ТАСС, официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию назначен на 7–10 мая. По информации пресс-службы Кремля, Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Во время визита главы двух государств проведут переговоры о развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Также на повестке стоят актуальные вопросы международной и региональной политики.
В Кремле уточнили, что по итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений и документов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.