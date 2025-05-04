Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию назначен на 7–10 мая. По информации пресс-службы Кремля, Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Во время визита главы двух государств проведут переговоры о развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Также на повестке стоят актуальные вопросы международной и региональной политики.

В Кремле уточнили, что по итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений и документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.