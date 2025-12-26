Эпидемиолог Рубис: Боль в глазах может быть признаком гонконгского гриппа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Боль в глазах встречается у заболевших гонконгским гриппом из-за воспалительных процессов и чаще всего сопровождается общей интоксикацией организма, пояснила Рубис ТАСС.

Эксперт подчеркнула, что подобный симптом отличает H3N2 от других респираторных инфекций, поскольку у гриппа катаральные проявления менее выражены, а на первый план выходят высокая температура, ломота в теле и головная боль. Она уточнила, что зрение при этом не ухудшается.

«При вирусе H3N2 может возникать боль в глазных яблоках в результате воспалительных процессов, хочется закрыть глаза. Такое встречалось в прошлые годы», – заявила Рубис.

Эксперт напомнила, что вирус может проникать из верхних дыхательных путей в кровь, распространяясь по организму и поражая различные органы. При подобных симптомах она рекомендовала вызывать врача.

Новые варианты вируса опасны для людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение, болезни печени и почек. В случае инфекций тяжелее всего переносят болезнь маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины и пациенты с иммунодефицитами.

Повышенному риску также подвержены учащиеся, воспитанники детских садов и взрослые, контактирующие с большим количеством людей. Снизить вероятность заражения можно, ограничив посещение мест массового скопления, используя средства индивидуальной защиты и по возможности избегая общественного транспорта. Раннее введенная прививка помогает организму справиться с болезнью.

Напомним, в группу риска по тяжелому течению гонконгского гриппа входят дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Академик РАН Геннадий Онищенко отмечал, что обострение заболеваемости гриппом в стране происходит по типу умеренного эпидемического роста и не несет угрозы пандемии в этом году.