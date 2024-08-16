США помогли снизить отток капитала из России

У сложностей с валютными переводами есть позитивные последствия для экономики России

Tекст: Ольга Самофалова

Райффайзенбанк прекращает со 2 сентября 2024 года проводить исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте для всех своих клиентов. То есть под запрет попадают переводы как от простых граждан, так и от компаний. Исключение сделано лишь для ограниченного числа клиентов из числа крупного и международного бизнеса.

Сейчас банк проводит денежные переводы в евро, юанях, франках, иенах, тенге, драмах в иностранные банки. Но со 2 сентября переводы возможны будут только в рублях в те страны, которые их принимают.

Эти ограничения связаны с решением австрийской группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ.

Условия на рынке меняются постоянно. С 10 июня 2024 года банк вынужден был уже прекратить исходящие платежи в долларах США.

«Райффайзенбанк был одним из последних банков, который продолжал предлагать услуги по международным переводам в долларах и евро после введения санкций против российских банков.

Это создавало удобство для граждан и бизнеса в условиях ограниченного доступа к международным финансовым рынкам. Прекращение трансграничных переводов в валюте через Райффайзенбанк окажет многоплановое воздействие, затрагивая как граждан, так и бизнес», – говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

Однако последствия для российской экономики могут быть не только негативные, но и позитивные.

Россияне теряют возможность легко и относительно недорого переводить валютные средства за границу и получать их оттуда. «Это особенно ударит по тем, кто имеет родственников за рубежом или платит за обучение и медицинские услуги в других странах», – отмечает Кабаков.

Пострадает и бизнес, особенно малый и средний, у которого и так много трудностей с расчетами с иностранными партнерами из-за санкций, и теперь его лишают самого простого способа оплаты.

«Импортеры и экспортеры, использовавшие Райффайзенбанк для валютных операций, будут вынуждены искать альтернативные способы расчетов, что может увеличить издержки и задержать платежи», – говорит Кабаков.

«Экспортерам и импортерам придется искать другие каналы для оплаты товаров и услуг, что может привести к удорожанию таких операций и снижению их удобства», – говорит руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Среди возможных отрицательных последствий – дальнейшая финансовая изоляция России, увеличение издержек для компаний, необходимость поиска альтернативных каналов для валютных операций, ухудшение делового климата и снижение притока иностранных инвестиций», – отмечает Кабаков.

Однако есть и положительные последствия. С другой стороны, эта ситуация может еще больше ускорить дедолларизацию экономики и увеличить долю рубля в международных расчетах. Это может способствовать укреплению российской валюты», – говорит Шнейдерман.

Согласно свежим данным ЦБ, в июне рубль занял рекордную долю в расчетах за российский импорт в 42,9%. Российская валюта уже пять месяцев подряд наращивает свою долю в импорте страны – в июне она увеличилась еще на 1,2 процентного пункта, до рекордных 42,9%. В июне как раз США расширили свои санкции для банков, которые проводят торговые операции с Россией.

Главным образом рост доли рубля произошел за счет увеличения удельного веса рубля в расчетах с одними из основных торговых партнеров – Африки и Европы. Так, в платежах за товары из Африки его доля за один месяц подскочила до 54,1% с 44,8%, а из Европы – до 58,7% с 53,4%. Для обоих регионов это стало новым историческим максимумом.

Положительным последствием от прекращения трансграничных переводов может стать еще большее снижение оттока капитала из страны,

говорит Кабаков.

В этом году он уже заметно сокращается. Так, по расчетам НИУ ВШЭ, чистый отток капитала из России во втором квартале сократился на 10 млрд долларов – до 18 млрд долларов по сравнению с первым кварталом. В расчет учитывались легальные операции и средства на счетах граждан и компаний РФ в иностранных юрисдикциях.

«Снижение оттока капитала потенциально может увеличить объемы денег, остающихся внутри страны, что может стимулировать вложения в национальные активы и экономику. Однако слишком жесткие ограничения могут привести к росту теневых схем и нелегальных переводов», – считает Кабаков.

Также подобные события стимулируют Россию более активно искать новые пути финансового взаимодействия с партнерами. «Положительными последствиями могут стать усиление внутреннего финансового рынка, рост интереса к цифровым финансовым инструментам и национальным платежным системам, а также ускорение процессов девалютизации экономики», – заключает Кабаков.