За ночь над Россией нейтрализовали 77 украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Волгоградской областью перехватили 34 дрона, над Ростовской – 23, над Калужской – пять, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Крымом также уничтожили пять БПЛА, над Московским регионом – три, включая один, летевший на Москву.

Над Черным морем нейтрализовали три беспилотника, над Белгородской областью – два.

По одному дрону уничтожили над Воронежской областью и Азовским морем.

В ночь на четверг над Россией нейтрализовали 141 украинский беспилотник самолетного типа. Днем в четверг над страной сбили 48 украинских дронов.