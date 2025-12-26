Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.10 комментариев
«Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в КХЛ со счетом 2:0
В Ярославле московское «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, счет встречи составил 2:0 в пользу гостей.
Первую шайбу на 56-й минуте забросил Антон Слепышев, который заработал 300 очков в лиге, вторую – Никита Гусев на последней минуте игры, передает РИА «Новости».
Голкипер «Динамо» Максим Моторыгин оформил четвертый шатаут в сезоне и восьмой в своей карьере в КХЛ. Защитник Даниил Пыленков провел 400-й матч, а нападающий Семен Дер-Аргучинцев сыграл 200-ю встречу в КХЛ.
«Динамо» вышло на четвертое место в Западной конференции, имея 53 очка, «Локомотив» продолжает лидировать с 54 баллами.
Следующая игра московского клуба пройдет 28 декабря в гостях с минским «Динамо», а 30 декабря «Локомотив» примет нижегородское «Торпедо».
Ранее в декабре омский «Авангард» прервал победную серию «Локомотива», одержав сухую победу 3:0.