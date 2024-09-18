Американский СПГ ушел из Европы

Европа скупает меньше американского и больше российского СПГ

Tекст: Ольга Самофалова

Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 565,7 млн евро, что является максимальным уровнем с конца зимы (рост на 13,5%). Главным покупателем стала Испания, которая нарастила закупки в 2,3 раза – до 240,8 млн евро. Также на четверть больше выросли закупки российского СПГ Нидерландами.

Франция и Бельгия, наоборот, снизили закупки. Франция остается вторым по величине импортером российского СПГ, но сократила в июле свои закупки на 11% – до 210,4 млн евро. Бельгия уменьшила импорт вдвое – до 47,7 млн евро.

Всего за семь месяцев этого года ЕС купил у России СПГ на 4 млрд евро (что меньше, чем в прошлом году – 5,5 млрд евро). Несмотря на это, доля российского СПГ в общем объеме поставок в ЕС выросла с 13,3% до 18,6%. Причина в том, что уменьшился импорт из других источников.

В частности, США сократили поставки своего СПГ в ЕС на 18% в июле и на треть по сравнению с прошлым годом. Доходы США от экспорта СПГ в ЕС в июле упали до минимума с ноября 2021 года. Доля американского СПГ на европейском рынке упала с 51,6% в 2023 году до 44,1% в 2024 году. США предпочли больше поставить СПГ в Азию, где их доля выросла до 36%.

Почему Испания и Нидерланды нарастили закупку российского СПГ, а Франция и Бельгия – снизили?

«Бельгия и частично Франция были, по сути, перевалочными хабами для реэкспорта российского СПГ. «Новатэк», когда еще только строил «Ямал СПГ», законтрактовал мощности в бельгийском порту Зебрюгге именно для перевалки.

СПГ доставляли сюда танкерами арктического класса и перегружали на обычные танкеры, которые доставляли газ дальше в Азию. Во Франции тоже часто происходила перевалка российского СПГ с танкеров арктического класса на обычные танкеры. Это было удобно прежде всего акционеру «Ямал СПГ» Total Energy, который использовал свои порты для перевалки», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Однако перевалка СПГ в портах Евросоюза запрещена, поэтому поставки во Францию и Бельгию сократились. Однако покупать СПГ у России для собственных нужд или для дальнейшей прокачки дальше вглубь Европы по трубопроводам по-прежнему разрешено. И такой возможностью с удовольствием пользуются Испания и Нидерланды, которые наращивают импорт СПГ из России.

Испания потребляет СПГ в основном для себя, устраивать перевалку здесь было далеко, для этого выгодно подходили порты на северо-западе Европы, добавляет эксперт. Испанская Gas Natural Fenosa имеет давний контракт на закупку 3,2 млрд кубометров СПГ с ямальского проекта «Новатэка» сроком на 25 лет, начиная с 2020 года.

Испания лидирует по закупкам российского СПГ последние два года, ей невыгодно разрывать крупный долгосрочный контракт, говорил ранее посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

«Нидерланды покупают СПГ у России для себя и для дальнейшей прокачки по трубам внутрь Европы, а также в Германию. Когда немцы отказались закупать российский трубопроводный газ, они частично перешли на СПГ от соседей, в частности от Нидерландов», – говорит Юшков.

Еще одна причина роста поставок СПГ из России именно в июле – это наличие напряженной ледовой обстановки на восточном направлении Севморпути, то есть в Азию напрямую, а не через Европу. «Ямальскому СПГ в июле все еще трудно было ходить по Северному морскому пути, так как еще не установилась безледовая обстановка. В этих условиях было проще быстро выгрузить СПГ в Европе и вернуться за новой партией на Ямал. Поэтому даже несмотря на более низкие цены на газ в июле на европейском рынке, отгружать было выгодно в Европу с завода «Ямал СПГ», – говорит Юшков.

Однако в августе и сентябре ситуация на Севморпути меняется. «В этот период мы начинаем больше отправлять ямальского СПГ в Азию по восточной части Севморпути, так как ледовая нагрузка становится меньше. У «Новатэка» есть контракт с китайской компанией CNPC на поставку 3 млн тонн СПГ в год, и в идеале прогнать эти объемы по восточной части СМП именно сейчас, пока это возможно, так как это оптимально короткий путь», – говорит эксперт ФНЭБ.

Цены на СПГ в Европе упали в этом году до 350 долларов за тысячу кубометров. Они подскочили лишь в конце лета из-за обострения ситуации в Курской области и рисков полной остановки трубопроводных поставок газа через украинскую территорию в Европу.

«Мировой СПГ стал перетекать с европейского рынка на азиатский, потому что там дороже. Компании и трейдеры, которые экспортируют американский СПГ, ориентируются исключительно на ценовые показатели. Куда выгоднее, туда газ и отправляется. Поэтому когда цены в Азии стали выше, чем в Европе, СПГ ушел в Азию», – объясняет Юшков.

«Когда американские или европейские политики говорили о том, что американский СПГ обязательно придет на европейский рынок и заменит российский газ, это было откровенное вранье либо глупость отдельных чиновников. Никто не может указывать компаниям, куда им отправлять свой газ.

Американские компании, как правило, являются собственниками заводов по сжижению газа и продают, по сути, только мощности по сжижению. Дальше собственниками этого СПГ становятся трейдеры – это глобальные или европейские компании, которые загружают СПГ в танкеры и решают, куда пойдет этот газ из США», – говорит Игорь Юшков.

«США летом активно направляли поставки в Азию, где спрос подстегнула жаркая погода. На поставках сказался и ураган «Берилл», который привел к приостановке работы СПГ-завода Freeport в июле. В то же время в самой Европе объем запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) превысил 93%. Доля же России росла естественным путем», – говорит Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».