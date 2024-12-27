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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян У Запада есть меньше месяца для того, чтобы спровоцировать Россию

    Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    14 комментариев
    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

    Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Газпром» не признает прав американского представителя стать собственником «Северного потока». Заявление же Александра Вучича, вероятнее всего, преследовало цель напомнить ЕС о возможностях возобновления связей с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее президент Сербии допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

    «Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем, Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток-2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, и европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что «Газпром» не признает переход права собственности в той форме, которую, как предполагается, будет организована.

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубоопровода. «Газпром», вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то «Газпром» за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

    Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна тоже «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден – США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока-2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем, политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована в втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?», – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

    26 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, самолет находился на исходной позиции для нанесения удара по региону, передает ТАСС.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16.

    В ноябре управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

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    26 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    США заблокировали перевод российского взноса в МККК

    США санкциями сорвали перевод российского взноса в Международный комитет Красного Креста

    США заблокировали перевод российского взноса в МККК
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США незаконными санкциями против Газпромбанка заблокировали перевод российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает МИД РФ.

    Как передает ТАСС, Министерство иностранных дел России заявило о блокировке перевода российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста из-за санкций, введенных Министерством финансов США против Газпромбанка в ноябре. В МИД подчеркнули, что такие односторонние меры наносят ущерб не только России, но и международным организациям, которым предназначены средства.

    В сообщении министерства особо отмечено, что препятствия для осуществления выплат в бюджеты ряда международных организаций стали результатом недавних санкций. «Очередным примером того, как подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только и не столько нашей стране, стал срыв перевода средств российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста», – заявили в министерстве.

    Эти действия США, по словам представителей МИД, являются примером неправомерного вмешательства и нарушают международные нормы. Россия, как подчеркнули в ведомстве, продолжает выполнять свои обязательства перед международными организациями, несмотря на внешние давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

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    27 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

    Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн рублей за уничтожение F-16 в спецоперации

    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции.

    Миллиардер Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщает ТАСС.

    «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил Шмотьев.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

    Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.

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    27 декабря 2024, 03:31 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье

    Минобороны США отказалось комментировать сообщение о сбитом F-16 в Запорожье

    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области истребителе F-16 американского производства, ссылаясь на необходимость получения информации от украинской стороны.

    Министерство обороны США отказалось от комментировать сообщение, что украинский истребитель F-16 был сбит в Запорожье, передает ТАСС. Представитель ведомства направил за деталями к украинской стороне, подчеркнув, что у Пентагона нет информации для предоставления.

    Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что F-16 был сбит перед подготовкой ракетного удара по Запорожской области.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о получении второй партии истребителей F-16 из Дании, однако не уточнил общее количество полученных самолетов. Власти Дании в ноябре заявили о передаче шести истребителей и намерении поставить еще тринадцать.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области был сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару. Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

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    26 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
    Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после крушения самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный.

    Представитель «Эль-Аль» отметил, что в течение следующей недели будет проведена оценка ситуации в регионе, и на основе анализа будет принято решение о возможном возобновлении полетов, передает РИА «Новости». Пассажиры, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, получат дополнительную информацию от авиакомпании в ближайшее время.

    Напомним, при крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.

    Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что экипаж упавшего самолета столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.

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    27 декабря 2024, 11:40 • Новости дня
    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»

    Капитан Дандыкин: Антироссийская истерия сказалась больше на норвежцах, чем на испанцах

    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»
    @ REUTERS/Vitaly Nevar

    Tекст: Олег Исайченко

    Норвежцы сами себе вырыли яму. Наши мореходные пути пересекаются. В следующий раз, если Осло потребуется наша помощь – Россия сто раз подумает о необходимости поддержки республики, сказал газете ВЗГЛЯД капитан Василий Дандыкин. Ранее стало известно, что судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море.

    «Моряки всего мира придерживаются негласного, но практически всегда и везде выполняемого «океанского закона», который предписывает спасать тех, кто терпит бедствие. Даже во время Второй мировой войны суда с обеих сторон пытались спасти вражеские экипажи. Конечно, противник после такого переходил в статус пленного, но самое главное – люди оставались живы», – рассказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Вообще-то наши и норвежские морские маршруты много где пересекаются. Не хотелось бы угрожать и мстить, но инцидент с «Урса Майор» может обернуться тем, что мы тоже не станем помогать судам, принадлежащим Осло. На этом фоне выгодно отличились испанцы: спасли нашу команду, безмерная им благодарность», – подчеркнул он.

    «Моряки спасали друг друга и во время других противостояний, в холодную войну, например, мы всегда предлагали помощь. Другое дело, что в силу некоторых моментов стороны иногда от поддержки отказывались. Но все понимали: если судно подает сигнал бедствия, то необходимо приплыть и сделать все от тебя зависящее», – напомнил собеседник.

    «Я не юрист, но полагаю, что норвежский экипаж нарушил Международную конвенцию о спасании. Впрочем, если дело дойдет до разбирательства, предъявить мы им ничего не сможем. Они придумают тысячи отговорок: что ситуация на море мешала помощи морякам или что этого не позволяли технические возможности их судна», – резюмировал эксперт.

    Судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море, сообщает пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика». Причиной этого стал некий запрет, на который сослался экипаж судна, в составе которого были русскоязычные члены. В итоге пострадавшие были спасены испанскими моряками с борта Salvamar Drago и доставлены в порт Картахены.

    Представители компании «Оборонлогистика», владеющей судном «Урса Майор», заявили, что этот отказ является грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года. Целью этого документа является обеспечение безопасности в воде для моряков всего мира, вне зависимости от их государственной принадлежности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж российского судна «Урса Майор» был вынужден эвакуироваться после того, как стало ясно, что спасение судна невозможно из-за критических повреждений и крена на правый борт.

    Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судовладелец из «Оборонлогистики» полагает, что 23 декабря на судно «Урса Майор» была совершена целенаправленная террористическая атака.

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    26 декабря 2024, 16:30 • Новости дня
    Аэропорты Москвы и Калуги временно приостановили прием и отправку рейсов
    Аэропорты Москвы и Калуги временно приостановили прием и отправку рейсов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временные ограничения на работу введены в аэропортах Москвы и Калуги для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    Пресс-служба Росавиации объявила о введении временных ограничений на работу столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также аэропорта Калуги, передает ТАСС. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

    В сообщении добавляется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов в условиях введенных ограничений.

    В субботу Росавиация вводила ограничения на работу казанского и ижевского аэропортов, в этот же день вводились ограничения на работу аэропорта Гагарин в Саратове. Накануне временные ограничения вводились на работу аэропорта Казань.

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    26 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2021 году получил от американского лидера Джо Байдена предложение отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

    Путин, отвечая в ходе общения с журналистами на вопрос о возможных сценариях разрешения конфликта на Украине, сообщил, что в 2021 году получил от президента США Джо Байдена предложение о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, передает ТАСС.

    «Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», – сказал российский лидер.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве в альянсе, а также интересовался возможностью использования 500 млн евро из российских активов для покупки поддержки Украины по вопросу вступления в НАТО, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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    26 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    Общаясь с прессой после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, Путин прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа о заморозке украинского конфликта и заявил, что российская сторона нацелена на его окончание, передает РИА «Новости».

    «Мы тоже стремимся к завершению конфликта», – сказал российский лидер.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также отметил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркнув необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    26 декабря 2024, 21:11 • Новости дня
    Увеличен штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности и на красный свет

    Подписан закон об увеличении штрафов за езду с непристегнутым ремнем безопасности в 1,5 раза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении штрафов на 50% за несоблюдение правил использования ремней безопасности и мотошлемов.

    Теперь штрафы за неприменение ремней безопасности водителем или пассажирами, а также за отсутствие мотошлемов у мотоциклистов и их пассажиров увеличены в 1,5 раза, передает РИА «Новости». Новая сумма штрафа составит 1,5 тыс. рублей вместо прежних 1 тыс. рублей.

    Кроме того, Путин утвердил изменения в КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения на светофоре. Согласно документу, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора увеличен до 1,5 тыс. рублей. Ранее он составлял 1 тыс. рублей.

    Документ также ужесточает наказание за повторное нарушение. Теперь штраф за второе аналогичное нарушение составит 7,5 тыс. рублей, вместо прежних 5 тыс. рублей. Однако альтернатива в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев остается неизменной.

    Ранее Путин утвердил закон, увеличивающий штрафы за вождение в состоянии опьянения до 45 тыс. рублей, включая случаи отказа от медосвидетельствования.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что рост числа нарушений ПДД заставил власти пересмотреть штрафы.

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    26 декабря 2024, 22:21 • Новости дня
    Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды

    Акционеры «Роснефти» одобрили промежуточные дивиденды в 36,47 рубля за акцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Акционеры «Роснефти» приняли решение выплатить промежуточные дивиденды из прибыли за первое полугодие 2024 года в размере 36,47 рубля за акцию, что составит 50% от консолидированной прибыли компании.

    Акционеры «Роснефти» утвердили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 36,47 рубля на акцию. Это решение было принято на основе консолидированной прибыли компании по МСФО, которая составила 773 млрд рублей, что на 26,9% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, передает РИА «Новости».

    Выплата будет осуществляться из прибыли за первые шесть месяцев, хотя формально «Роснефть» выплачивает дивиденды по результатам девяти месяцев. Дата, на которую будут определяться акционеры, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 10 января 2025 года.

    Основной акционер компании – государство, через «Роснефтегаз» владеющее 40,4% акций. Среди других акционеров находится британская BP, владеющая 19,75% акций, и катарский фонд QIA с долей в 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерние структуры «Роснефти» также владеют акциями компании.

    На фоне этой новости, по итогам 6 месяцев 2023 года «Роснефть» выплатила дивиденды в размере 30,77 рубля на акцию. Это показывает стабильную финансовую политику компании, основанную на высоких результатах деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин разрешил «Роснефти» проводить сделки с акциями на фоне указа о специальных экономических мерах, хотя детали этих сделок останутся закрытыми из-за недружественного экономического окружения.

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    26 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    ВСУ атаковали белгородский поселок, ранены ребенок и его мать

    ВСУ атаковали поселок Разумное в Белгородской области, ранены ребенок и его мать

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное в Белгородской области ранены восьмилетний ребенок и его мама, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как передает ТАСС, Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотник атаковал таунхаус.

    Пострадавшие находятся под контролем медиков. Местные власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей поселка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мужчина пострадал при налете дронов ВСУ на Белгородскую область. В четверг линия электропередачи в Грайворонском округе повреждена в результате атаки ВСУ, без электричества остались шесть сел.



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    27 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Суд назначил на январь заседание по смягчению приговора Игорю Стрелкову

    Суд Кировской области назначил на 22 января 2025 года заседание по смягчению приговора экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову

    Tекст: Денис Тельманов

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января рассмотрит ходатайство о смягчении наказания бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, осужденному за призывы к экстремизму.

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января планирует рассмотреть ходатайство о смягчении неотбытой части наказания Игорю Стрелкову, передает ТАСС. Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны Донецкой Народной Республики, был осужден на четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности.

    Судебное заседание назначено на 22 января в 13:20 по московскому времени. Материалы по делу о возможности замены срока лишения свободы более мягким наказанием были переданы в суд 24 декабря.

    Напомним, что дело против Игоря Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а спустя три дня он был задержан в Москве. Ему было предъявлено обвинение по статье 280 УК РФ за публикации в телеграм-канале. Стрелков свою вину не признал, утверждая, что его действия не имели преступного умысла.

    25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. Обвинение основывалось на постах Стрелкова в соцсетях, в которых он ссылался на информацию о недостаточном обеспечении денежным довольствием военнослужащих ДНР. Верховые суды отклонили кассационную жалобу Стрелкова, оставив приговор в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

    Бывший министр был отправлен в исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке Кировской области, предназначенную для бывших сотрудников силовых структур, как сообщил его адвокат Александр Молохов.

    Супруга Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что сообщения об отправке ее мужа в зону спецоперации не соответствуют действительности.

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    26 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Медведев: Этнические анклавы мигрантов в России могут стать рассадниками экстремизма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность формированием этнических анклавов из семей мигрантов, которые, по его мнению, могут стать источником экстремистских настроений.

    На совещании по вопросам миграционного законодательства Медведев обратил внимание на формирование этнических анклавов в России из семей мигрантов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такие сообщества могут представлять угрозу, если их члены не уважают российское законодательство.

    «Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны. Ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях», – отметил Медведев.

    Он выразил обеспокоенность тем, что этнические анклавы, образованные мигрантами, могут превратиться в источники экстремистской идеологии, если в них не будет уважения к нормам российского законодательства. Он подчеркнул важность интеграции мигрантов в российское общество и соблюдения ими всех законов страны.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо ужесточать требования к мигрантам в России, и правоохранительные органы должны следить за тем, чтобы они уважали российские традиции. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что сокращение миграции возможно через автоматизацию и ужесточение требований к мигрантам, а также предложил запретить мигрантам перевозить свои семьи в Россию.

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